По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
За несколько месяцев боев Киев потерял в десантных операциях на Днепре тысячи людей. А военные перспективы плацдарма ВСУ под Антоновским мостом равны нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВСУ вопреки здравому смыслу высаживаются на левом берегу Днепра. А их плацдарм под Антоновским мостом — это просто локальная мясорубка. ВС РФ специально позволяют им туда заходить, рассказал эксперт.
Каждую ночь противник перебрасывает туда взвод, за сутки этот взвод уничтожается, потом перебрасывается следующий. За несколько месяцев боев Киев там уже потерял тысячи людей. Перспективы дойти хотя бы до Алешек для ВСУ - нулевые, добавил обозреватель.
"Кстати, наши военблогеры каждый раз заявляют, что это была "крупнейшая высадка десанта ВСУ". Это неправда. На самом деле крупнейшая попытка десанта через Днепр была год назад, когда 600 спецназовцев пытались высадиться возле Запорожской АЭС", - подчеркнул Онуфриенко.
Возможно, что Киев и сейчас предпримет что-то подобное. До окончательного наступления сезона дождей ВСУ могут произвести крупную высадку, чтобы рассказать о занятии каких-то населенных пунктов и плацдарма на Днепре, а через неделю заявят, что вынуждены приостановить операцию "из-за погодных условий", заключил собеседник Украина.ру.
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