По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку" - 22.10.2023 Украина.ру
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По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"
По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку" - 22.10.2023 Украина.ру
По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"
За несколько месяцев боев Киев потерял в десантных операциях на Днепре тысячи людей. А военные перспективы плацдарма ВСУ под Антоновским мостом равны нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-22T04:00
2023-10-22T04:00
новости
днепр
десант
всу
потери всу
херсонская область
мост
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сво
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ВСУ вопреки здравому смыслу высаживаются на левом берегу Днепра. А их плацдарм под Антоновским мостом — это просто локальная мясорубка. ВС РФ специально позволяют им туда заходить, рассказал эксперт.Каждую ночь противник перебрасывает туда взвод, за сутки этот взвод уничтожается, потом перебрасывается следующий. За несколько месяцев боев Киев там уже потерял тысячи людей. Перспективы дойти хотя бы до Алешек для ВСУ - нулевые, добавил обозреватель.Возможно, что Киев и сейчас предпримет что-то подобное. До окончательного наступления сезона дождей ВСУ могут произвести крупную высадку, чтобы рассказать о занятии каких-то населенных пунктов и плацдарма на Днепре, а через неделю заявят, что вынуждены приостановить операцию "из-за погодных условий", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050354788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днепр, десант, всу, потери всу, херсонская область, мост, вс рф, сво, запорожская аэс
Новости, Днепр, десант, ВСУ, потери ВСУ, Херсонская область, мост, ВС РФ, СВО, Запорожская АЭС

По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"

04:00 22.10.2023
 
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ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
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За несколько месяцев боев Киев потерял в десантных операциях на Днепре тысячи людей. А военные перспективы плацдарма ВСУ под Антоновским мостом равны нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВСУ вопреки здравому смыслу высаживаются на левом берегу Днепра. А их плацдарм под Антоновским мостом — это просто локальная мясорубка. ВС РФ специально позволяют им туда заходить, рассказал эксперт.
Каждую ночь противник перебрасывает туда взвод, за сутки этот взвод уничтожается, потом перебрасывается следующий. За несколько месяцев боев Киев там уже потерял тысячи людей. Перспективы дойти хотя бы до Алешек для ВСУ - нулевые, добавил обозреватель.
"Кстати, наши военблогеры каждый раз заявляют, что это была "крупнейшая высадка десанта ВСУ". Это неправда. На самом деле крупнейшая попытка десанта через Днепр была год назад, когда 600 спецназовцев пытались высадиться возле Запорожской АЭС", - подчеркнул Онуфриенко.
Возможно, что Киев и сейчас предпримет что-то подобное. До окончательного наступления сезона дождей ВСУ могут произвести крупную высадку, чтобы рассказать о занятии каких-то населенных пунктов и плацдарма на Днепре, а через неделю заявят, что вынуждены приостановить операцию "из-за погодных условий", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 11:05
Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - КлинцевичГлава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал, как Россия модернизирует системы РЭБ, а также об особенностях новейшей тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" и об основной задаче России под Авдеевкой
 
НовостиДнепрдесантВСУпотери ВСУХерсонская областьмостВС РФСВОЗапорожская АЭС
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Да, мы оставили Работино": Михаил Онуфриенко рассказал, смогут ли дальше продвинуться ВСУ
04:00По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"
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