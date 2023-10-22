https://ukraina.ru/20231022/1050372042.html

По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"

По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку" - 22.10.2023 Украина.ру

По взводу в сутки. Эксперт рассказал, как ВС РФ устроили под Антоновским мостом "локальную мясорубку"

За несколько месяцев боев Киев потерял в десантных операциях на Днепре тысячи людей. А военные перспективы плацдарма ВСУ под Антоновским мостом равны нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-22T04:00

2023-10-22T04:00

2023-10-22T04:00

новости

днепр

десант

всу

потери всу

херсонская область

мост

вс рф

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запорожская аэс

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ВСУ вопреки здравому смыслу высаживаются на левом берегу Днепра. А их плацдарм под Антоновским мостом — это просто локальная мясорубка. ВС РФ специально позволяют им туда заходить, рассказал эксперт.Каждую ночь противник перебрасывает туда взвод, за сутки этот взвод уничтожается, потом перебрасывается следующий. За несколько месяцев боев Киев там уже потерял тысячи людей. Перспективы дойти хотя бы до Алешек для ВСУ - нулевые, добавил обозреватель.Возможно, что Киев и сейчас предпримет что-то подобное. До окончательного наступления сезона дождей ВСУ могут произвести крупную высадку, чтобы рассказать о занятии каких-то населенных пунктов и плацдарма на Днепре, а через неделю заявят, что вынуждены приостановить операцию "из-за погодных условий", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050354788.html

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новости, днепр, десант, всу, потери всу, херсонская область, мост, вс рф, сво, запорожская аэс