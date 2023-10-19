https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

Михаил Онуфриенко: Россия побила ВСУ "арифметикой", отгонит НАТО от Крыма и взорвет мосты через Днепр

Михаил Онуфриенко: Россия побила ВСУ "арифметикой", отгонит НАТО от Крыма и взорвет мосты через Днепр - 19.10.2023 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Россия побила ВСУ "арифметикой", отгонит НАТО от Крыма и взорвет мосты через Днепр

Понятно, что Путин как президент должен говорить о готовности России к мирным переговорам и подписанию договоров. Он же не может прямо сказать, что мы готовы... Украина.ру, 19.10.2023

2023-10-19T03:30

2023-10-19T03:30

2023-10-19T11:09

интервью

россия

всу

авдеевка

сво

херсон

днепр

крым

нато

сша

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Понятно, что Путин как президент должен говорить о готовности России к мирным переговорам и подписанию договоров. Он же не может прямо сказать, что мы готовы подписать договор о безоговорочной капитуляции киевского режима. Денацификацию и демилитаризацию Украины никто не отменял. Иначе это будет «Минск-3», считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент России Владимир Путин на фоне сообщений об очередной попытке украинских ДРГ высадиться на левом берегу Днепра заявил, что киевский режим предпринял попытку «контрнаступа» теперь уже на Херсонском направлении. По его словам, противник не имел никакого успеха, а только потери.— Михаил Борисович, действительно ли на Херсонском направлении речь идет о попытке ВСУ проводить наступательные операции, а не просто изображать медийную активность?— Наши войска находятся в состоянии гибкой обороны. Гибкая оборона подразумевает не просто стояние на каких-то позициях, а постоянное движение. Если противник оказывает на нас давление превосходящими силами, мы отходим на запасные рубежи, уничтожаем наступающие группировки и движемся вперед. Четыре месяца «контрнаступа» показали эффективность этой стратегии. Это не пропаганда. Мы же видим по факту, что линия обороны не прорвана и что ВСУ не вышли на оперативный простор.Поэтому теперь киевский режим стремится достичь не военных целей, а изобразить медийную активность. В Генштабе ВСУ каждый день пишут, что они продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Где они там наступают? Этого не может понять никто. Бои идут на тех же первых рубежах нашей обороны.Теперь насчет Херсонского направления. Его анонсировали летом, потом в сентябре, а теперь — в октябре. Принципиально ничего не меняется. Киеву нужно показать, что они высадились где-то на берегу. Какие цели они преследуют и какой ценой их можно достичь — неважно.А если ВСУ действительно думают, что смогут прорвать нашу линию обороны на Херсонщине, то это маразм. Теоретически они могут высадить туда 10 тысяч человек и занять прибрежные населенные пункты, но их там просто уничтожат. А как они собираются переправлять через Днепр 60-тонные западные танки? А как они собираются ежедневно перебрасывать тысячи тонн продовольствия, топлива и медикаментов? Как они обеспечат такую логистику? Да никак.Так что это просто создание медийной картинки продолжающегося «контрнаступа» для Запада и своего подмандатного населения. И для этого прямо сейчас под Херсоном гробятся тысячи жизней, которых не жалко.— А некоторые наши военблогеры им помогают, когда пишут о том, что ВСУ куда-то высадились, прорвались, потому что у нас бардак.— Это беда. Им же важно привлечь аудиторию и новых подписчиков. Поэтому люди грешат против истины.Они забывают, что мы находимся в стратегической обороне, поэтому каждый день рассказывают, что мы вот-вот Купянск возьмем. Да мы не собираемся его брать. Мы не будем сейчас брать никакие крупные населенные пункты. Потому что наступление — это потери. Мы сейчас вынуждаем противника расходовать максимальное количество личного состава и техники. У нас это хорошо получается. Зачем нам превращать локальное наступление в битву за Купянск?Мы наступаем там очень ограниченными силами. Уже три месяца идут бои возле Синьковки. Мы вынуждаем ВСУ перебрасывать туда подкрепления. Да, у нас был плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной. Мы создали угрозу противнику, противник перебросил туда резервы, и мы оттуда ушли. Мы не собираемся терять людей, удерживая этот плацдарм любой ценой.Зато на правом берегу Жеребца севернее Макеевки мы заняли плацдарм и расширили его. Потому что здесь мы создаем существенную угрозу дальнейшего продвижения, и противник тоже вынужден перебрасывать туда войска. Но и тут мы не пытаемся любой ценой взять Макеевку, оставленную нами год назад.В Серебрянском лесничестве целый год бои идут по такому же принципу. Мы же не вышли к излучине Северского Донца.— В Авдеевке действует такой же принцип?— Да. «Началась решающая битва за Авдеевку». Да никакая она не решающая. Никто не собирается брать Авдеевку. Это глупость. Мы положим там тысячи своих бойцов. Мы продолжаем охват Авдеевки, мы держим под огневым контролем трассу из Орловки (единственная дорога для снабжения этой группировки ВСУ). Потому что противник не может оттуда уйти сам. Он вынужден из-за той же медийной составляющей туда перебрасывать войска и несет дополнительные потери.Это прекрасно. Это арифметика войны. Зачем нам что-то штурмовать. Пусть ВСУ вопреки здравому смыслу высаживаются на левом берегу Днепра. А их плацдарм под Антоновским мостом — это просто локальная мясорубка. Наши специально позволяют им туда заходить. Каждую ночь противник перебрасывает туда взвод, за сутки этот взвод уничтожается, потом перебрасывается следующий. За несколько месяцев боев Киев там уже потерял тысячи людей. Военный смысл в этом нулевой. Перспективы дойти хотя бы до Алешек тоже нулевые. Но это продолжается.Кстати, наши военблогеры каждый раз заявляют, что это была «крупнейшая высадка десанта ВСУ». Это неправда. На самом деле крупнейшая попытка десанта через Днепр была год назад, когда 600 спецназовцев пытались высадиться возле Запорожской АЭС. Возможно, что Киев и сейчас предпримет что-то подобное. До окончательного наступления сезона дождей они произведут крупную высадку, расскажут о занятии каких-то населенных пунктов и плацдарма на Днепре, а через неделю скажут: «Ой, Генерал Грязь нам помешал. Мы не проиграли. Мы вынуждены приостановить операцию, потому что ее невозможно провести в таких погодных условиях».А природа всегда на стороне России. Вы же помните, как Украина оправдывала провал на Запорожском направлении? Оказывается, «зеленка» выросла, а русские там мины прячут. Бред собачий, но они думают, что в это кто-то верит.— Вы сказали, что ВСУ уже стянули в Авдеевку определенные резервы. Как это сказалось на других направлениях?— Это мы видим по факту.У основных сил Украины, которые вопреки здравому смыслу были брошены на Запорожье, успехов нет.Да, противник за все время «контрнаступа» все же сумел продвинутся в районе Времевского выступа и в районе Работино. Но в последнюю неделю ничего подобного не происходит. ВСУ точно так же бились возле Вербового, но отступили. В районе Копаней у них тоже ничего не получилось. А Завитне Бажання на Времевском выступе для них так же остается заветным желанием, которое не сбудется.Ну не наступают ВСУ на Мелитопольском направлении. Они свои резервы перебрасывают к Серебрянскому лесничеству и под Клещеевку. Кстати, насчет Артемовска. Они как воевали возле Клещеевки и Андреевки, так и воюют.«Мы контролируем село». Да вы его удержать не можете. Сегодня взяли — завтра не взяли.— Украина еще говорит, что, мол, рельеф местности за нее, поэтому из Клещеевки русские сами уйдут.— Я уже не вникаю в эти подробности. Сначала «рельеф местности за нас», а если что-то не получилось — «рельеф местности против нас». Или «мы вообще тут не ходили», как это было в случае с Пятихатками западнее Орехова. Это село как находилось между двумя противоборствующими сторонами, так и находится.Кстати, я бы хотел рассказать по поводу Работино. Наши военблогеры говорят: «ВСУ не контролируют это село». Нет, ребята. Это мы не контролируем Работино. Противник его контролирует. ВСУ через него пытаются наступать, но у них ничего не получается.Еще у нас часто говорят, что село утратило свое значение, потому что там все разрушено и закрепиться негде. Я не знаю, кто придумал эту аргументацию. Неужели в чистом поле за селом проще закрепиться, чем в уцелевших подвалах и в развалинах? Включите логику.Скажите правду. Да, мы оставили Работино. Но противник дальше продвинуться не смог.Короче говоря, не имея возможности даже медленно продвигаться на Запорожье, киевский режим придумал продвинуться под Херсоном. Потому что на других направлениях у него вообще шансов нет. А тут высадились и все. Дальше продвинуться задача не стоит.— Путин также заявил, что если бы США были уверены в победе Украины, то они бы не передавали ей ракеты ATACMS и другое тяжело вооружение. Но получается, что если США дают Киеву тяжелое оружие, то они все же верят в победу Украины. Как с этим быть?— А США не ставили своей целью победу киевского режима. Это нереально. Вашингтон заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Это не пропаганда. Это видно по графику поставок вооружений.Да, США поставляют Украине все более тяжелое вооружение. Но они поставляют его в день по чайной ложке. Они вынуждают Европу поставлять свое оружие первыми, а сами поставляют его в последнюю очередь. Взять хоть те же «Абрамсы». У них в пустыне на хранении 3000 таких танков стоят, а они только сейчас передали 31 машину. Это один батальон. Они не могли это сделать годом ранее? Могли. За это время их вполне можно было бы отремонтировать и заправить. Но США не собираются добиться победы киевского режима. И тратиться тоже особо не собираются.Истребители тоже могли дать раньше. Но их дадут в следующем году. Причем не 100 штук, а эскадрилью. Может быть, к концу года до авиаполка дойдет. А те же ATACMS. Да, у этих ракет дальность стрельбы в 165 км. Да, ВСУ успешно ударили по аэродрому в Бердянске, пять вертолетов сожгли. Но это принципиально ничего не изменит. Просто больше крови и больше жертв.А суть одна. Посмотрите на Афганистан. 20 лет американцы там сидели. А потом развернулись и ушли. Да, с позором. Но зато как выгодно. «Сколько ж мы им посуды перебили». Эта страна не поднимется еще сотни лет. Они разрушают целые территории и уходят. То же самое с Ливией произошло. И с Украиной будет то же самое.— А мы собираемся одерживать решительную победу? Или пока ждем?— Пока мы уничтожаем резервы ВСУ. А что касается дальнейшего развития событий, то мы находимся в безвыходной ситуации.Понятно, что Путин как президент должен говорить о готовности России к мирным переговорам и подписанию договоров. Он же не может прямо сказать, что мы готовы подписать договор о безоговорочной капитуляции киевского режима. Денацификацию и демилитаризацию Украины никто не отменял. Иначе это будет «Минск-3».Даже если Киев будет контролировать только правобережье, ничего не изменится. Они просто будут контролировать меньше территорий и населения. Если мы дадим им паузу, их вооружат по стандартам НАТО и обучат, с учетом опыта, приобретенного за 1,5 года боевых действий. Вырастет новое поколение. Вы же знаете, как за восемь лет можно переформатировать мозги. Если из вэсэушников, бежавших из Иловайского котла, на мове почти никто не говорил, то сейчас пленные говорят на суржике. Мову они еще не выучили, но они уже думают на смеси русского с украинским.А еще через восемь лет они будут говорить на мове и на английском. И они будут полностью вооружены по стандартам НАТО. А не так, как сейчас, когда у них пять разновидностей танков в одном подразделении, каждый из которых требует своего обслуживания. Это колоссальная проблема, которая сказывается на ходе боевых действий. Но ее через восемь лет решат. Мы столкнемся с кратно лучше воюющей армией.— А видите ли вы признаки к подготовке нашей стратегической наступательной операции, о которой мы дискутировали в предыдущих интервью?— К счастью, не вижу. Если бы я эту подготовку увидел, это бы означало, что у нас все плохо (смеется).Разговоров очень много. Я часто бываю в Донбассе и в Белгородской области. Местные жители все знают. Там уже на полигонах тренируются десятки тысяч чеченцев и корейцев. Им даже китайцы встречались, которые завтра двинутся в бой. Так что с секретностью у нас все в порядке (смеется).Но, повторюсь, реальную подготовку к наступлению я не вижу. Мы даже не знаем реальное количество добровольцев, которые идут в армию. Диапазон от 30 до 60 тысяч в месяц — это неплохой люфт. И потом, никто не отменял бывших «вагнеров», которые не только в Африке и в Белоруссии находятся, но и на линии фронта.— Я недавно читал, что уже «100 тысяч "вагнеровцев" прибыли под Купянск».— Не 100 тысяч и не под Купянском, но они есть. Мне приходилось с ними встречаться и общаться.Мне просто забавно читать прогнозы коллег, которые точно знают, что, где и когда состоится. Но мы понимаем, что стратегическое наступление — это политическое решение. Когда его примут, его будут реализовывать. К счастью, разницу между ВС РФ сегодня и 1,5 года назад видно всем, кто часто бывает в Донбассе. Это иной уровень оснащенности и боевой подготовки.— Насчет наступления есть два подхода. Одни говорят, что у нас должно быть очевидное направление удара с простой и понятной целью. Другие наоборот говорят, что нам нужна вариативность. Кто тут ближе к правде?— Территория бывшей Украинской ССР почти 600 тысяч квадратных километров. Даже если нам надо освободить 500 тысяч километров, силами 500 тысяч человек, которые есть сегодня, это сделать невозможно.Как бы мы ни готовили наступление, без привлечения всей своей армии со срочниками мы не сможем сосредоточить четвертьмиллионный кулак, который вдруг где-то ударит. И это помимо тех, кто есть сегодня. А нынешние силы не в состоянии сразу освободить Харьков, Запорожье, Николаев и Одессу. Это громадные города. Кстати, если бы не наш ляп вначале СВО, мы могли бы освободить Харьков силами одной дивизии. По половине города мы и так спокойно ходили. Но сейчас это время прошло.Я в этой связи вижу только один вариант. Нам нужно стратегическое наступление с целью отрезать левобережную группировку ВСУ от снабжения. Для этого нам нужен удар на стыке Харьковской и Сумской области в сторону Днепра. Если мы пробьем и удержим этот 300 километровый фронт, выхода у противника не будет.Через Днепр проходят порядка 12 мостов. В этом стыке их восемь. Уничтожить восемь мостов наши ракетные войска смогут. В этом случае вся левобережная группировка ВСУ будет отрезана. Да, они будут строить понтонные переправы, но мы их уничтожим. Это будет «группировка Паулюса», только в еще большем масштабе. Вопрос только в том, когда они умрут или сдадутся.Есть масса других вариантов наступления. Я просто предложил тот, который мне больше нравится. Но надо решать этот вопрос сейчас, а не при жизни наших детей и внуков. У нас нет выбора. Мы можем только победить.— Путин также поручил ВКС России патрулировать пространство над Чёрным морем, сказав, что это не угроза. А если это не угроза, то что?— Эта практика существовала еще во времена Советского Союза. Я одно время занимался стратегической разведкой, которая исследовала район Черного и Средиземного морей. Я знаком с патрульными полетами «Орионов», которые там еще летают. Плюс там летают натовские беспилотники.И наше патрулирование предусматривает силовое выдавливание противника вглубь нейтрального воздушного пространства. Уничтожать их ракетами никто не будет, но вновь облить керосином можно вполне.А поскольку НАТО мониторит район Крыма и наводит на наши военные объекты украинские ракеты и беспилотники, то отгонять их надо. 12-мильная зона это ни о чем. Западные средства разведки позволяют смотреть территорию на 50 километров. Поэтому надо патрулировать нейтральное пространство и выдавливать их. И не надо заморачиваться международными конвенциями. Никто уже ничего не соблюдает.Если мы вежливо завалим пару американских беспилотников, там никто не разорится. Но летать будут подальше. Либо мы сильны и с нами считаются, либо мы будем действовать по закону, но будем нести дополнительные потери.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html

https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html

https://ukraina.ru/20231014/1050169028.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, авдеевка, сво, херсон, днепр, крым, нато, сша