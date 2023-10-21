https://ukraina.ru/20231021/1050374782.html

"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом

"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом - 21.10.2023 Украина.ру

"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом

Утвердительный ответ президента США Джо Байдена касался только необходимости освобождения заложников, поскольку он не расслышал полностью вопрос журналиста о необходимости отложить наземную операцию Израиля в секторе Газа, говорится в сообщении пресс-пула со ссылкой на представителя Белого дома

2023-10-21T04:43

2023-10-21T04:43

2023-10-21T04:44

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джо байден

палестино-израильский конфликт

израиль

сектор газа

заложники

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По информации агентства Reuters, Байден ответил утвердительно на вопрос корреспондента агентства, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных.Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа, при посредничестве Катара, двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных. В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.

https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html

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новости, сша, президент сша, джо байден, палестино-израильский конфликт, израиль, сектор газа, заложники