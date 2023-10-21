https://ukraina.ru/20231021/1050374782.html
"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом
"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом - 21.10.2023 Украина.ру
"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом
Утвердительный ответ президента США Джо Байдена касался только необходимости освобождения заложников, поскольку он не расслышал полностью вопрос журналиста о необходимости отложить наземную операцию Израиля в секторе Газа, говорится в сообщении пресс-пула со ссылкой на представителя Белого дома
2023-10-21T04:43
2023-10-21T04:43
2023-10-21T04:44
новости
сша
президент сша
джо байден
палестино-израильский конфликт
израиль
сектор газа
заложники
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По информации агентства Reuters, Байден ответил утвердительно на вопрос корреспондента агентства, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных.Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа, при посредничестве Катара, двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных. В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.
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Украина.ру
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новости, сша, президент сша, джо байден, палестино-израильский конфликт, израиль, сектор газа, заложники
Новости, США, президент США, Джо Байден, Палестино-израильский конфликт, Израиль, сектор Газа, заложники
"Не расслышал": Ответ Байдена о заложниках в Газе не касался отсрочки наземной операции - Белый дом
04:43 21.10.2023 (обновлено: 04:44 21.10.2023)
Утвердительный ответ президента США Джо Байдена касался только необходимости освобождения заложников, поскольку он не расслышал полностью вопрос журналиста о необходимости отложить наземную операцию Израиля в секторе Газа, говорится в сообщении пресс-пула со ссылкой на представителя Белого дома
По информации агентства Reuters, Байден ответил утвердительно на вопрос корреспондента агентства, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных.
"Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены", - цитирует чиновника президентской администрации журналистский пул Белого дома.
Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа, при посредничестве Катара, двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.
Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных. В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.
В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.
По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.