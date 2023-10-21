"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском
Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Некоторые военные блогеры забывают, что сейчас ВС РФ находятся в стратегической обороне, поэтому каждый день рассказывают, что мы "вот-вот возьмём Купянск". Но сейчас российская армия не собирается его брать, рассказал эксперт.
"Мы не будем сейчас брать никакие крупные населенные пункты. Потому что наступление — это потери. Мы сейчас вынуждаем противника расходовать максимальное количество личного состава и техники. У нас это хорошо получается. Зачем нам превращать локальное наступление в битву за Купянск?", - подчеркнул Онуфриенко.
Под Купянском ВС РФ наступают очень ограниченными силами. Уже три месяца идут бои возле Синьковки. И ВСУ вынуждены перебрасывать туда подкрепления, отметил обозреватель.
У России был плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной. После этого противник перебросил туда резервы и ВС РФ оттуда ушли. Потому что нельзя терять людей, удерживая любой ценой этот плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 14:14Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУКогда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире