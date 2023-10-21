"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском - 21.10.2023 Украина.ру
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"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском
"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском - 21.10.2023 Украина.ру
"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском
Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-21T04:45
2023-10-21T04:45
новости
всу
купянск
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оборона
стратегии
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Некоторые военные блогеры забывают, что сейчас ВС РФ находятся в стратегической обороне, поэтому каждый день рассказывают, что мы "вот-вот возьмём Купянск". Но сейчас российская армия не собирается его брать, рассказал эксперт.Под Купянском ВС РФ наступают очень ограниченными силами. Уже три месяца идут бои возле Синьковки. И ВСУ вынуждены перебрасывать туда подкрепления, отметил обозреватель.У России был плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной. После этого противник перебросил туда резервы и ВС РФ оттуда ушли. Потому что нельзя терять людей, удерживая любой ценой этот плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, купянск, купянское направление, оборона, стратегии, вс рф, блогеры, потери
Новости, ВСУ, Купянск, Купянское направление, Оборона, стратегии, ВС РФ, блогеры, потери

"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском

04:45 21.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Некоторые военные блогеры забывают, что сейчас ВС РФ находятся в стратегической обороне, поэтому каждый день рассказывают, что мы "вот-вот возьмём Купянск". Но сейчас российская армия не собирается его брать, рассказал эксперт.
"Мы не будем сейчас брать никакие крупные населенные пункты. Потому что наступление — это потери. Мы сейчас вынуждаем противника расходовать максимальное количество личного состава и техники. У нас это хорошо получается. Зачем нам превращать локальное наступление в битву за Купянск?", - подчеркнул Онуфриенко.
Под Купянском ВС РФ наступают очень ограниченными силами. Уже три месяца идут бои возле Синьковки. И ВСУ вынуждены перебрасывать туда подкрепления, отметил обозреватель.
У России был плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной. После этого противник перебросил туда резервы и ВС РФ оттуда ушли. Потому что нельзя терять людей, удерживая любой ценой этот плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Акопов интервью
Вчера, 14:14
Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУКогда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире
 
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