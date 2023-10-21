https://ukraina.ru/20231021/1050368276.html

"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском

"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском - 21.10.2023 Украина.ру

"Мы не собираемся его брать": военно-политический эксперт рассказал, что происходит под Купянском

Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-21T04:45

2023-10-21T04:45

2023-10-21T04:45

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Некоторые военные блогеры забывают, что сейчас ВС РФ находятся в стратегической обороне, поэтому каждый день рассказывают, что мы "вот-вот возьмём Купянск". Но сейчас российская армия не собирается его брать, рассказал эксперт.Под Купянском ВС РФ наступают очень ограниченными силами. Уже три месяца идут бои возле Синьковки. И ВСУ вынуждены перебрасывать туда подкрепления, отметил обозреватель.У России был плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной. После этого противник перебросил туда резервы и ВС РФ оттуда ушли. Потому что нельзя терять людей, удерживая любой ценой этот плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, купянск, купянское направление, оборона, стратегии, вс рф, блогеры, потери