https://ukraina.ru/20231021/1050356102.html

Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ

Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ - 21.10.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ

Применение на фронте дальнобойной САУ "Коалиция-СВ" с модульными пороховыми зарядами позволит быстро и эффективно вести контрбатарейную борьбу с противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T05:20

2023-10-21T05:20

2023-10-21T05:20

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коалиция-св

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вооружение

"краснополь" (управляемый снаряд)

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям наладить выпуск артиллерийских систем и боеприпасов. Наиболее важной из них является дальнобойная САУ "Коалиция-СВ", уточнил эксперт.Также как и "Мста-С", установка "Коалиция-СВ" имеет калибр 152-мм. Но она сделана по современному новому принципу с модульными пороховыми зарядами, похожими на таблетки, которые позволяют бить на расстояние до 70 км, добавил он.Другие калибры на фронте тоже востребованы и находят свое применение. Если противник сближается и подходит к российским передовым окопам или наблюдательным постам, то на коротких дистанциях работают минометы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050351798.html

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2023

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новости, коалиция-св, сау, вооружение, "краснополь" (управляемый снаряд), снаряды, танки, вс рф, артиллерия, всу