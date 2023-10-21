https://ukraina.ru/20231021/1050356102.html
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ - 21.10.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ
Применение на фронте дальнобойной САУ "Коалиция-СВ" с модульными пороховыми зарядами позволит быстро и эффективно вести контрбатарейную борьбу с противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:20
2023-10-21T05:20
2023-10-21T05:20
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сау
вооружение
"краснополь" (управляемый снаряд)
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям наладить выпуск артиллерийских систем и боеприпасов. Наиболее важной из них является дальнобойная САУ "Коалиция-СВ", уточнил эксперт.Также как и "Мста-С", установка "Коалиция-СВ" имеет калибр 152-мм. Но она сделана по современному новому принципу с модульными пороховыми зарядами, похожими на таблетки, которые позволяют бить на расстояние до 70 км, добавил он.Другие калибры на фронте тоже востребованы и находят свое применение. Если противник сближается и подходит к российским передовым окопам или наблюдательным постам, то на коротких дистанциях работают минометы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050351798.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, коалиция-св, сау, вооружение, "краснополь" (управляемый снаряд), снаряды, танки, вс рф, артиллерия, всу
Новости, Коалиция-СВ, САУ, вооружение, "Краснополь" (управляемый снаряд), снаряды, танки, ВС РФ, артиллерия, ВСУ
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ
Применение на фронте дальнобойной САУ "Коалиция-СВ" с модульными пороховыми зарядами позволит быстро и эффективно вести контрбатарейную борьбу с противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич