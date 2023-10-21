Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ - 21.10.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ - 21.10.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ
Применение на фронте дальнобойной САУ "Коалиция-СВ" с модульными пороховыми зарядами позволит быстро и эффективно вести контрбатарейную борьбу с противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:20
2023-10-21T05:20
новости
коалиция-св
сау
вооружение
"краснополь" (управляемый снаряд)
снаряды
танки
вс рф
артиллерия
всу
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям наладить выпуск артиллерийских систем и боеприпасов. Наиболее важной из них является дальнобойная САУ "Коалиция-СВ", уточнил эксперт.Также как и "Мста-С", установка "Коалиция-СВ" имеет калибр 152-мм. Но она сделана по современному новому принципу с модульными пороховыми зарядами, похожими на таблетки, которые позволяют бить на расстояние до 70 км, добавил он.Другие калибры на фронте тоже востребованы и находят свое применение. Если противник сближается и подходит к российским передовым окопам или наблюдательным постам, то на коротких дистанциях работают минометы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050351798.html
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Украина.ру
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60
новости, коалиция-св, сау, вооружение, "краснополь" (управляемый снаряд), снаряды, танки, вс рф, артиллерия, всу
Новости, Коалиция-СВ, САУ, вооружение, "Краснополь" (управляемый снаряд), снаряды, танки, ВС РФ, артиллерия, ВСУ

Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУ

05:20 21.10.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Применение на фронте дальнобойной САУ "Коалиция-СВ" с модульными пороховыми зарядами позволит быстро и эффективно вести контрбатарейную борьбу с противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям наладить выпуск артиллерийских систем и боеприпасов. Наиболее важной из них является дальнобойная САУ "Коалиция-СВ", уточнил эксперт.
Также как и "Мста-С", установка "Коалиция-СВ" имеет калибр 152-мм. Но она сделана по современному новому принципу с модульными пороховыми зарядами, похожими на таблетки, которые позволяют бить на расстояние до 70 км, добавил он.
"Они позволяют создать совершенно другую дульную энергию за счет большой длины ствола. "Коалиция" может бить на расстояние в 50, а в реактивном исполнении 70 километров. Это дешево. И туда можно закидывать управляемые снаряды вроде "Краснополя", - подчеркнул Клинцевич.
Другие калибры на фронте тоже востребованы и находят свое применение. Если противник сближается и подходит к российским передовым окопам или наблюдательным постам, то на коротких дистанциях работают минометы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Вчера, 10:10
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех "Госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ". Об этом 20 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.
 
НовостиКоалиция-СВСАУвооружение"Краснополь" (управляемый снаряд)снарядытанкиВС РФартиллерияВСУ
 
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