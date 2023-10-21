Андрей Клинцевич о том, как "Ланцеты" крушат артиллерию ВСУ, а враг ищет способы их уничтожить
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Ударные российские беспилотники "Ланцет" представляют серьезную проблему на поле боя, потому что для работы им не требуется прямая связь с оператором. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
У беспилотника "Ланцет" есть направленный канал связи через ретрансляторы, который не может достать вражеское средство РЭБ. Поэтому они представляют большую проблему для Украины, отметил эксперт.
Пока Украина не может подавить "Ланцеты", этим объясняется их высокая эффективность. Но это окно возможностей через какое-то время закроется. Противник придумает, как задавить "Ланцет" или снизить ущерб, который он может причинить, добавил он.
"Но пока у нас есть возможность выпустить много таких беспилотников и эффективно их использовать, мы должны с их помощью бороться с натовской артиллерией ВСУ, которая превосходит нас по стрельбе на 10-12 километров и не позволяет нам эффективно вести контрбатарейную борьбу", - подчеркнул Клинцевич.
Украина должна получить американские дроны-камикадзе Switchblade, но эти тактические боеприпасы ничем не отличаются от других современных FPV-дронов. Наличие большого количества таких комплексов РЭБ на фронте создадут непроницаемую стену для беспилотников, резюмировал собеседник издания.
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