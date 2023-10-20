https://ukraina.ru/20231020/1050354788.html
Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич
Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич - 20.10.2023 Украина.ру
Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал, как Россия модернизирует системы РЭБ, а также об особенностях новейшей тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" и об основной задаче России под Авдеевкой
2023-10-20T11:05
2023-10-20T11:05
2023-10-20T11:05
видео
клинцевич
бпла
беспилотники
рэб
сво
спецоперация
"ланцет"
рсзо
снаряды
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00:22 – Как сдаются в плен наступающие подразделения ВСУ; 04:30 – На что способны беспилотники Switchblade? 08:38 – В чём нуждается армия России? 10:05 – О новейшей огнемётной системе России; 11:40 – О ситуации под Авдеевкой и об опыте освобождения Артёмовска; 16:20 – Какую операцию может спланировать Зеленский? 19:00 – На что настроена Россия?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, клинцевич, бпла, беспилотники, рэб, сво, спецоперация, "ланцет", рсзо, снаряды, авдеевка, впк, наступление, фронт, артемовск, одесса, видео
Видео, Клинцевич, БПЛА, беспилотники, РЭБ, СВО, Спецоперация, "Ланцет", РСЗО, снаряды, Авдеевка, ВПК, наступление, фронт, Артемовск, Одесса
Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал, как Россия модернизирует системы РЭБ, а также об особенностях новейшей тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" и об основной задаче России под Авдеевкой
00:22 – Как сдаются в плен наступающие подразделения ВСУ;
04:30 – На что способны беспилотники Switchblade?
08:38 – В чём нуждается армия России?
10:05 – О новейшей огнемётной системе России;
11:40 – О ситуации под Авдеевкой и об опыте освобождения Артёмовска;
16:20 – Какую операцию может спланировать Зеленский?
19:00 – На что настроена Россия?