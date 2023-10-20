https://ukraina.ru/20231020/1050354788.html

Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич

Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич - 20.10.2023 Украина.ру

Счёт на тысячи: почему наступающие подразделения ВСУ сдаются в плен россиянам - Клинцевич

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал, как Россия модернизирует системы РЭБ, а также об особенностях новейшей тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" и об основной задаче России под Авдеевкой

2023-10-20T11:05

2023-10-20T11:05

2023-10-20T11:05

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снаряды

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00:22 – Как сдаются в плен наступающие подразделения ВСУ; 04:30 – На что способны беспилотники Switchblade? 08:38 – В чём нуждается армия России? 10:05 – О новейшей огнемётной системе России; 11:40 – О ситуации под Авдеевкой и об опыте освобождения Артёмовска; 16:20 – Какую операцию может спланировать Зеленский? 19:00 – На что настроена Россия?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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