https://ukraina.ru/20231020/1050333364.html

"Уходить не собираемся": полковник Матвейчук о том, когда над Киевом будет развиваться российский флаг

"Уходить не собираемся": полковник Матвейчук о том, когда над Киевом будет развиваться российский флаг - 20.10.2023 Украина.ру

"Уходить не собираемся": полковник Матвейчук о том, когда над Киевом будет развиваться российский флаг

Если бы Россия действовала на Украине как американцы, наше знамя уже давно было бы над Киевом. Потому что США не считаются с последствиями войны. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T05:10

2023-10-20T05:10

2023-10-20T05:10

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С Украины Россия уходить не собирается и мы будем жить в мире с её жителями. Но надо сделать так, чтобы после окончания конфликта было как можно меньше разрушений, чтобы не взвалить эту ношу на плечи российского населения, рассказал эксперт.Но мне кажется, что из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем у народа должно произойти прозрение. Мы будем свидетелями внутреннего взрыва на Украине, отметил редактор.А российские бойцы на фронте помогут завершить это политическое противостояние. И российский флаг будет развиваться над Киевом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050320762.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, россия, флаг, сша, война, вс рф, армия, жители