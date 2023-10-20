"Уходить не собираемся": полковник Матвейчук о том, когда над Киевом будет развиваться российский флаг
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Если бы Россия действовала на Украине как американцы, наше знамя уже давно было бы над Киевом. Потому что США не считаются с последствиями войны. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
С Украины Россия уходить не собирается и мы будем жить в мире с её жителями. Но надо сделать так, чтобы после окончания конфликта было как можно меньше разрушений, чтобы не взвалить эту ношу на плечи российского населения, рассказал эксперт.
"Кстати, если бы мы были американцами, наше знамя уже давно было бы над Киевом. Потому что США не считаются с последствиями войны. Они уничтожают государства (Югославия, Ирак, Афганистан), а потом уходят", - подчеркнул Матвийчук.
Но мне кажется, что из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем у народа должно произойти прозрение. Мы будем свидетелями внутреннего взрыва на Украине, отметил редактор.
А российские бойцы на фронте помогут завершить это политическое противостояние. И российский флаг будет развиваться над Киевом, резюмировал собеседник издания.
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