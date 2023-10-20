"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку - 20.10.2023 Украина.ру
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"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку
"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку - 20.10.2023 Украина.ру
"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку
На сегодняшний день созрели все предпосылки для уничтожения крупного оборонительного и транспортного узла противника в Авдеевке. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
2023-10-20T04:30
2023-10-20T04:30
новости
авдеевка
вс рф
наступление
бронетехника
резервы
оборона
защита
танки
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Авдеевка была занозой, которую ВС РФ долгое время не могли выдернуть. То сил не хватало, то ситуация на фронте требовала отвлечения на другие направления, такие как Соледар, Артемовск, Купянск и Работино, пояснил эксперт.В Авдеевке ВС РФ не используют мелкие пехотные группы, как это было в Артемовске, а применяют модернизированную бронетехнику. Она снабжена активной и противокумулятивной защитой и абсолютно новыми системами разведки и целеуказания, отметил он.Украина пытается контратаковать и маневрировать резервами, но сил для этого недостаточно. Маневренные группы ВСУ пытаются создать проблемы, но их уничтожают российские подразделения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, вс рф, наступление, бронетехника, резервы, оборона, защита, танки
Новости, Авдеевка, ВС РФ, наступление, бронетехника, резервы, Оборона, защита, танки

"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку

04:30 20.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На сегодняшний день созрели все предпосылки для уничтожения крупного оборонительного и транспортного узла противника в Авдеевке. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Авдеевка была занозой, которую ВС РФ долгое время не могли выдернуть. То сил не хватало, то ситуация на фронте требовала отвлечения на другие направления, такие как Соледар, Артемовск, Купянск и Работино, пояснил эксперт.
В Авдеевке ВС РФ не используют мелкие пехотные группы, как это было в Артемовске, а применяют модернизированную бронетехнику. Она снабжена активной и противокумулятивной защитой и абсолютно новыми системами разведки и целеуказания, отметил он.

"Общая численность авдеевской группировки ВСУ составляет 7-10 тысяч человек. Если нам удастся ее разгромить, Донецк никто больше не будет обстреливать. А нам откроется прямая дорога на Краматорск и вглубь других территорий, подконтрольных Киеву", - подчеркнул Матвийчук.

Украина пытается контратаковать и маневрировать резервами, но сил для этого недостаточно. Маневренные группы ВСУ пытаются создать проблемы, но их уничтожают российские подразделения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиАвдеевкаВС РФнаступлениебронетехникарезервыОбороназащитатанки
 
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