https://ukraina.ru/20231020/1050325250.html

"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку

"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку - 20.10.2023 Украина.ру

"Не могли выдернуть занозу": военный эксперт раскрыл, хватит ли у России сил на Авдеевку

На сегодняшний день созрели все предпосылки для уничтожения крупного оборонительного и транспортного узла противника в Авдеевке. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T04:30

2023-10-20T04:30

2023-10-20T04:30

новости

авдеевка

вс рф

наступление

бронетехника

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защита

танки

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Авдеевка была занозой, которую ВС РФ долгое время не могли выдернуть. То сил не хватало, то ситуация на фронте требовала отвлечения на другие направления, такие как Соледар, Артемовск, Купянск и Работино, пояснил эксперт.В Авдеевке ВС РФ не используют мелкие пехотные группы, как это было в Артемовске, а применяют модернизированную бронетехнику. Она снабжена активной и противокумулятивной защитой и абсолютно новыми системами разведки и целеуказания, отметил он.Украина пытается контратаковать и маневрировать резервами, но сил для этого недостаточно. Маневренные группы ВСУ пытаются создать проблемы, но их уничтожают российские подразделения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

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новости, авдеевка, вс рф, наступление, бронетехника, резервы, оборона, защита, танки