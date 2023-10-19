https://ukraina.ru/20231019/1050337654.html

"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена

"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена - 19.10.2023 Украина.ру

"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена

Речь президента США Джо Байдена будет нацелена на то, чтобы убедить США в финансировании конфликта на Украине и в Израиле, сообщили 19 октября журналисты Reuters

2023-10-19T17:44

2023-10-19T17:44

2023-10-19T17:44

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Издание приводит слова заместителя советника США по национальной безопасности Джона Файнера. По его словам, Байден выступит с „посланием солидарности„ к народам Украины и Израиля, но, кроме того, обратится к нации, включая законодателей США, о влиянии конфликтов.Издание также сообщило, что Минобороны США направит две свои системы противоракетной обороны "Железный купол" в Израиль.Белый дом заявил, что Байден обнародует свой запрос на дополнительное финансирование на этой неделе. По словам источника, знакомого с этим вопросом, администрация рассматривает возможность выделения 60 миллиардов долларов для Украины и 10 миллиардов долларов для Израиля, пишет Reuters.Агентство CNN сообщило, что Байден может выдвинуть аргумент о том, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США в то время, когда мир находится на переломном этапе.Общественное мнение по поводу этих конфликтов было неоднозначным. В недавнем опросе CNN почти все респонденты сочувствовали израильскому народу после неожиданных нападений ХАМАС, но не было чёткого консенсуса относительно правильного уровня участия США.Напротив, поддержка продолжения оказания помощи Украине значительно ослабла. Августовский опрос CNN показал, что 55% респондентов заявили, что Конгресс не должен выделять больше средств на помощь Украине.

https://ukraina.ru/20231019/1050331641.html

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новости, сша, президент сша, джо байден, израиль, украина, конфликт, белый дом