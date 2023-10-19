"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена - 19.10.2023 Украина.ру
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"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена - 19.10.2023 Украина.ру
"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
Речь президента США Джо Байдена будет нацелена на то, чтобы убедить США в финансировании конфликта на Украине и в Израиле, сообщили 19 октября журналисты Reuters
2023-10-19T17:44
2023-10-19T17:44
новости
сша
президент сша
джо байден
израиль
украина
конфликт
белый дом
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Издание приводит слова заместителя советника США по национальной безопасности Джона Файнера. По его словам, Байден выступит с „посланием солидарности„ к народам Украины и Израиля, но, кроме того, обратится к нации, включая законодателей США, о влиянии конфликтов.Издание также сообщило, что Минобороны США направит две свои системы противоракетной обороны "Железный купол" в Израиль.Белый дом заявил, что Байден обнародует свой запрос на дополнительное финансирование на этой неделе. По словам источника, знакомого с этим вопросом, администрация рассматривает возможность выделения 60 миллиардов долларов для Украины и 10 миллиардов долларов для Израиля, пишет Reuters.Агентство CNN сообщило, что Байден может выдвинуть аргумент о том, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США в то время, когда мир находится на переломном этапе.Общественное мнение по поводу этих конфликтов было неоднозначным. В недавнем опросе CNN почти все респонденты сочувствовали израильскому народу после неожиданных нападений ХАМАС, но не было чёткого консенсуса относительно правильного уровня участия США.Напротив, поддержка продолжения оказания помощи Украине значительно ослабла. Августовский опрос CNN показал, что 55% респондентов заявили, что Конгресс не должен выделять больше средств на помощь Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, президент сша, джо байден, израиль, украина, конфликт, белый дом
Новости, США, президент США, Джо Байден, Израиль, Украина, конфликт, Белый дом

"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена

17:44 19.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Речь президента США Джо Байдена будет нацелена на то, чтобы убедить США в финансировании конфликта на Украине и в Израиле, сообщили 19 октября журналисты Reuters
Издание приводит слова заместителя советника США по национальной безопасности Джона Файнера. По его словам, Байден выступит с „посланием солидарности„ к народам Украины и Израиля, но, кроме того, обратится к нации, включая законодателей США, о влиянии конфликтов.
"Это также будет очень важным посланием американскому народу: как эти конфликты связаны с нашей жизнью здесь, насколько важна поддержка со стороны американского народа и Конгресса, честно говоря", - сказал Файнер.
Издание также сообщило, что Минобороны США направит две свои системы противоракетной обороны "Железный купол" в Израиль.
Белый дом заявил, что Байден обнародует свой запрос на дополнительное финансирование на этой неделе. По словам источника, знакомого с этим вопросом, администрация рассматривает возможность выделения 60 миллиардов долларов для Украины и 10 миллиардов долларов для Израиля, пишет Reuters.
Агентство CNN сообщило, что Байден может выдвинуть аргумент о том, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США в то время, когда мир находится на переломном этапе.
Общественное мнение по поводу этих конфликтов было неоднозначным. В недавнем опросе CNN почти все респонденты сочувствовали израильскому народу после неожиданных нападений ХАМАС, но не было чёткого консенсуса относительно правильного уровня участия США.
Напротив, поддержка продолжения оказания помощи Украине значительно ослабла. Августовский опрос CNN показал, что 55% респондентов заявили, что Конгресс не должен выделять больше средств на помощь Украине.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
16:43
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нацииПосле своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский
 
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