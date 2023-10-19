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ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска

ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска - 19.10.2023 Украина.ру

ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска

Верховный Судом Луганской Народной Республики приговорил начальника разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитана Юрия Рожку к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет (СК) РФ

2023-10-19T13:14

2023-10-19T13:14

2023-10-19T13:14

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Украинский военнослужащий признан виновным в совершении преступлений в отношении мирных жителей города Лисичанска.Следователи установили, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесном массиве в 7 км южнее города Лисичанска Луганской Народной Республики. Там он совершил военные преступления, в частности, предусмотренные статьями жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом."Получив от командования 45 отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины приказ об обстреле территории г. Лисичанска, Рожок дал указание подчиненным совершить 4 выстрела из 100 мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с использованием осколочно-фугасных артиллерийских снарядов для наибольшего охвата и разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов и больниц. В результате данных преступных действий был поврежден многоэтажный жилой дом",- сказано в официальном сообщении Следственного комитета.Следователями были проведены экспертизы, в том числе строительно-техническая для подтверждения размера материального ущерба. Рожок полностью признал вину, раскаялся в содеянном и получил приговор.Ранее СК РФ информировал о других резонансных приговорах украинским военнослужащим за совершение военных преступлений. Среди них - убийства мирных жителей, целенаправленные обстрелы жилых домов и других гражданских объектов населённых пунктов Донбасса.

https://ukraina.ru/20230926/1049718036.html

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новости, лнр, луганская народная республика, лисичанск, донбасс, сво, военные преступления, всу, ск рф, приговор, суд