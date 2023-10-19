ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска - 19.10.2023 Украина.ру
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ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска
ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска - 19.10.2023 Украина.ру
ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска
Верховный Судом Луганской Народной Республики приговорил начальника разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитана Юрия Рожку к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет (СК) РФ
2023-10-19T13:14
2023-10-19T13:14
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Украинский военнослужащий признан виновным в совершении преступлений в отношении мирных жителей города Лисичанска.Следователи установили, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесном массиве в 7 км южнее города Лисичанска Луганской Народной Республики. Там он совершил военные преступления, в частности, предусмотренные статьями жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом."Получив от командования 45 отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины приказ об обстреле территории г. Лисичанска, Рожок дал указание подчиненным совершить 4 выстрела из 100 мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с использованием осколочно-фугасных артиллерийских снарядов для наибольшего охвата и разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов и больниц. В результате данных преступных действий был поврежден многоэтажный жилой дом",- сказано в официальном сообщении Следственного комитета.Следователями были проведены экспертизы, в том числе строительно-техническая для подтверждения размера материального ущерба. Рожок полностью признал вину, раскаялся в содеянном и получил приговор.Ранее СК РФ информировал о других резонансных приговорах украинским военнослужащим за совершение военных преступлений. Среди них - убийства мирных жителей, целенаправленные обстрелы жилых домов и других гражданских объектов населённых пунктов Донбасса.
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новости, лнр, луганская народная республика, лисичанск, донбасс, сво, военные преступления, всу, ск рф, приговор, суд
Новости, ЛНР, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Донбасс, СВО, Военные преступления, ВСУ, СК РФ, приговор, Суд

ВСУшник приговорён к 14 годам за обстрел гражданских объектов Лисичанска

13:14 19.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Верховный Судом Луганской Народной Республики приговорил начальника разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитана Юрия Рожку к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет (СК) РФ
Украинский военнослужащий признан виновным в совершении преступлений в отношении мирных жителей города Лисичанска.
Следователи установили, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесном массиве в 7 км южнее города Лисичанска Луганской Народной Республики. Там он совершил военные преступления, в частности, предусмотренные статьями жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом.
"Получив от командования 45 отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины приказ об обстреле территории г. Лисичанска, Рожок дал указание подчиненным совершить 4 выстрела из 100 мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с использованием осколочно-фугасных артиллерийских снарядов для наибольшего охвата и разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов и больниц. В результате данных преступных действий был поврежден многоэтажный жилой дом",- сказано в официальном сообщении Следственного комитета.
Следователями были проведены экспертизы, в том числе строительно-техническая для подтверждения размера материального ущерба. Рожок полностью признал вину, раскаялся в содеянном и получил приговор.
Ранее СК РФ информировал о других резонансных приговорах украинским военнослужащим за совершение военных преступлений. Среди них - убийства мирных жителей, целенаправленные обстрелы жилых домов и других гражданских объектов населённых пунктов Донбасса.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
26 сентября, 20:40
МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУМеждународный уголовный суд в Гааге получил более полутысячи только индивидуальных исковых заявлений о последствиях агрессии Украины. Об этом 26 сентября в Луганске заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
 
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