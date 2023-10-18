https://ukraina.ru/20231018/1050300552.html

Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля

Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля - 18.10.2023 Украина.ру

Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля

Около 450 граждан Украины вывезены из Израиля в Румынию на платной основе, и оставшимся придётся заплатить. Об этом 18 октября в украинском телеэфире заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

2023-10-18T16:43

2023-10-18T16:43

2023-10-18T16:43

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По словам посла, сотрудники МИД Украины своих 450 сограждан при эвакуации из Израиля в Румынию "обеспечили самыми дешевыми возможными билетами - около 400 евро". Сейчас в украинском посольстве зарегистрировано "1 800 граждан Украины, которые согласились на оплату билета" на эвакуационный рейс из Тель-Авива.Украинские граждане также желают эвакуироваться из осаждённого израильскими военными палестинского сектора Газа, сообщил Корнийчук. Он сообщил, что 298 граждан Украины сейчас находится на палестинской территории.По словам украинского дипломата, при обсуждении вывоза украинцев из Сектора Газа приходится преодолевать много сложностей. Одна из них – необходимость налаживания контактов с ХАМАС.Стоимость эвакуации украинцев из Палестины официальный представитель Украины в Израиле назвать не смог. Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал жителей Палестины "человекоподобными животными", что во многих странах и международных организациях расценили как оправдание самых антигуманных средств при окончательном решении палестинского вопроса.

https://ukraina.ru/20231016/1050235856.html

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