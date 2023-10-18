Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля - 18.10.2023 Украина.ру
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Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля
Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля - 18.10.2023 Украина.ру
Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля
Около 450 граждан Украины вывезены из Израиля в Румынию на платной основе, и оставшимся придётся заплатить. Об этом 18 октября в украинском телеэфире заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
2023-10-18T16:43
2023-10-18T16:43
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новости украины
израиль
палестино-израильский конфликт
ближний восток
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По словам посла, сотрудники МИД Украины своих 450 сограждан при эвакуации из Израиля в Румынию "обеспечили самыми дешевыми возможными билетами - около 400 евро". Сейчас в украинском посольстве зарегистрировано "1 800 граждан Украины, которые согласились на оплату билета" на эвакуационный рейс из Тель-Авива.Украинские граждане также желают эвакуироваться из осаждённого израильскими военными палестинского сектора Газа, сообщил Корнийчук. Он сообщил, что 298 граждан Украины сейчас находится на палестинской территории.По словам украинского дипломата, при обсуждении вывоза украинцев из Сектора Газа приходится преодолевать много сложностей. Одна из них – необходимость налаживания контактов с ХАМАС.Стоимость эвакуации украинцев из Палестины официальный представитель Украины в Израиле назвать не смог. Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал жителей Палестины "человекоподобными животными", что во многих странах и международных организациях расценили как оправдание самых антигуманных средств при окончательном решении палестинского вопроса.
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новости, новости украины, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, война, авиасообщение, торговля, эвакуация, сектор газа, палестина, хамас, мид украины
Новости, Новости Украины, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, война, авиасообщение, торговля, эвакуация, сектор Газа, Палестина, ХАМАС, МИД Украины

Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из Израиля

16:43 18.10.2023
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский флаг израиль украина
Зеленский флаг израиль украина
© president.gov.ua
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Около 450 граждан Украины вывезены из Израиля в Румынию на платной основе, и оставшимся придётся заплатить. Об этом 18 октября в украинском телеэфире заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По словам посла, сотрудники МИД Украины своих 450 сограждан при эвакуации из Израиля в Румынию "обеспечили самыми дешевыми возможными билетами - около 400 евро". Сейчас в украинском посольстве зарегистрировано "1 800 граждан Украины, которые согласились на оплату билета" на эвакуационный рейс из Тель-Авива.
Украинские граждане также желают эвакуироваться из осаждённого израильскими военными палестинского сектора Газа, сообщил Корнийчук. Он сообщил, что 298 граждан Украины сейчас находится на палестинской территории.
По словам украинского дипломата, при обсуждении вывоза украинцев из Сектора Газа приходится преодолевать много сложностей. Одна из них – необходимость налаживания контактов с ХАМАС.
Стоимость эвакуации украинцев из Палестины официальный представитель Украины в Израиле назвать не смог.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал жителей Палестины "человекоподобными животными", что во многих странах и международных организациях расценили как оправдание самых антигуманных средств при окончательном решении палестинского вопроса.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 18:20
МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам"Эвакуационный рейс из Израиля, который организовали украинские дипломаты, обошелся каждому пассажиру в 415 евро. Украинцы "в ужасе от цен на билеты", сообщило16 октября издание Jauns.lv.
 
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