Дмитрий Ефимов: Удар по Газе разозлил баптистов США, а Байден в Израиле делу не поможет - 18.10.2023 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов: Удар по Газе разозлил баптистов США, а Байден в Израиле делу не поможет
Дмитрий Ефимов: Удар по Газе разозлил баптистов США, а Байден в Израиле делу не поможет - 18.10.2023 Украина.ру
Дмитрий Ефимов: Удар по Газе разозлил баптистов США, а Байден в Израиле делу не поможет
Шанс на мирные переговоры для Палестины и Израиля пока не потерян. Но если будет доказано, что по больнице в Газе ударил Израиль, Белый дом получит серьезные проблемы, считает главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-10-18T13:37
2023-10-18T17:41
интервью
сектор газа
больница
израиль
палестина
хамас
сша
дмитрий медведев
мария захарова
ближний восток
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий Борисович, что на самом деле произошло в Газе? Кто, по-вашему, причастен к взрыву больницы?— Все просто. Израильский самолет сбросил высокоточную планирующую бомбу с JDAM производства компании Boeing. Она по определению не могла отклониться от заданной цели, так как использует искусственный интеллект для наведения на заданную цель и не зависит от активности средств радиоэлектронной борьбы.Все слова представителей Израиля про случайное попадание ракетой ХАМАСа — полная чушь. Ракеты JDAM были поставлены в Тель-Авив 14 октября бортом US AF из Иордании. Результат был крайне печален.По данным турецкой разведки MIT, в больнице находились около 5000 человек, из которых большинство женщины и дети. Так как бомба была противобункерной и термобарической, возможные потери могли составить до 3000 человек, оценивают ситуацию турецкие разведчики.Найдено пока около 1000 тел. Но остальные могли просто раствориться в пар. Так что подсчет потерь еще не окончен. Светлая им всем память.— По миру идут митинги в поддержку палестинцев. Как ситуация с больницей в Газе повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, изменятся ли настроения главных игроков региона?— Главное в настоящее время — это позиция Ирана и Турции. Обе страны осудили это злодеяние. В Иране над святыней Разави в Хорасане (Мавзолея его светлости Имама Резы) был поднят черный флаг. Кто знает историю шиизма, отлично понимает, что это значит.В Турции об убийстве невинных жестко высказался бывший глава разведки MIT и нынешний министр иностранных дел Хакан Фидан. Его слова — сигнал для Нетаньяху, что пора бы остановиться. Вопрос, готовы ли сионисты прислушиваться к этим сигналам.— Какие дальше могут быть действия со стороны Ирана? «Хезболла» присоединится к палестинцам?— У Корпуса стражей Исламской революции Ирана есть много других возможностей для совершения возмездия, кроме открытого подключения «Хезболлы». Хотя глобалисты, потирая ручонки, ожидают именно этого.— Что теперь будет происходить на международной арене?— Никто из стран коллективного Запада ничего не заметит. Тот же Байден, с которым отказался встречаться Махмуд Аббас, заявил, что удар нанесла «другая команда». Евролидеры уже осудили гибель мирных людей, но назвать виноватого сил не нашли.— Мария Захарова попросила доказать непричастность Израиля к уничтожению больницы в Газе, Дмитрий Медведев прямо обвинил США. Чем вызвана такая позиция России?— Позицию России должен озвучить президент Владимир Путин. Вероятно, он сделает это в Китае в ближайшее время.— Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в секторе Газа. Означает ли это, что шанс на мирные переговоры для Палестины и Израиля потерян?— Нет, пока не потерян. Ведь Газа — только малая часть палестинских территорий. Однако в случае официального объявления интифады шансы на переговоры стремительно тают.— Сейчас Байден прилетел в Израиль. Чего ждать: усиления израильской армии и большей эскалации конфликта? Решит ли Байден гуманитарный кризис в секторе Газа или только усугубит ситуацию?— Джо Байден не принимает решений. Он — с ошибками говорящая голова. Транслятором интересов может стать Энтони Блинкен. Но после разрушения баптистской церкви в Газе у него появились проблемы.Именно баптисты — одна из основных ветвей христианства в США. И если окажется, что ВВС Израиля убили пресвитеров или членов совета, Белый дом ожидают очень серьезные проблемы.— Министр обороны США Ллойд Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Пентагона. Если американские силы войдут в Израиль, как среагирует Иран, Турция и остальные игроки региона?— Если имеется в виду вход в Газу для контроля за распределением гуманитарной помощи и объективного контролями за ЦАХАЛом — это можно только приветствовать. В любом случае принимать участия в военных действиях они не будут.— Кто стоит за действиями Израиля? Может быть, там есть силы, которые хотят втянуть страну в большую войну со всем мусульманским миром?— Израиль сейчас выполняет роль провокатора, чтобы своими действиями исключить Иран из глобальных логистических путей, на пересечении которых он находится. Сделать это можно через применение тактического ядерного оружия.Но в руководстве Ирана весьма неглупые люди. Надеюсь, до этого не дойдет. Сама задача ставится организаторами Нового дивного мира — глобальными фондами с известными названиями, которые используют как рупор главу Всемирного экономического форума Клауса Шваба.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20231018/1050290519.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, сектор газа, больница, израиль, палестина, хамас, сша, дмитрий медведев, мария захарова, ближний восток, мусульмане, ракетный удар, биньямин нетаньяху, иран, джо байден
Интервью, сектор Газа, больница, Израиль, Палестина, ХАМАС, США, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, Ближний Восток, мусульмане, ракетный удар, Биньямин Нетаньяху, Иран, Джо Байден

Дмитрий Ефимов: Удар по Газе разозлил баптистов США, а Байден в Израиле делу не поможет

13:37 18.10.2023 (обновлено: 17:41 18.10.2023)
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Шанс на мирные переговоры для Палестины и Израиля пока не потерян. Но если будет доказано, что по больнице в Газе ударил Израиль, Белый дом получит серьезные проблемы, считает главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
— Дмитрий Борисович, что на самом деле произошло в Газе? Кто, по-вашему, причастен к взрыву больницы?
— Все просто. Израильский самолет сбросил высокоточную планирующую бомбу с JDAM производства компании Boeing. Она по определению не могла отклониться от заданной цели, так как использует искусственный интеллект для наведения на заданную цель и не зависит от активности средств радиоэлектронной борьбы.
Все слова представителей Израиля про случайное попадание ракетой ХАМАСа — полная чушь. Ракеты JDAM были поставлены в Тель-Авив 14 октября бортом US AF из Иордании. Результат был крайне печален.
По данным турецкой разведки MIT, в больнице находились около 5000 человек, из которых большинство женщины и дети. Так как бомба была противобункерной и термобарической, возможные потери могли составить до 3000 человек, оценивают ситуацию турецкие разведчики.
Найдено пока около 1000 тел. Но остальные могли просто раствориться в пар. Так что подсчет потерь еще не окончен. Светлая им всем память.
Дмитрий Ефимов
3 октября, 18:21
Дмитрий Ефимов: кто онОбозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах
— По миру идут митинги в поддержку палестинцев. Как ситуация с больницей в Газе повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, изменятся ли настроения главных игроков региона?
— Главное в настоящее время — это позиция Ирана и Турции. Обе страны осудили это злодеяние. В Иране над святыней Разави в Хорасане (Мавзолея его светлости Имама Резы) был поднят черный флаг. Кто знает историю шиизма, отлично понимает, что это значит.
В Турции об убийстве невинных жестко высказался бывший глава разведки MIT и нынешний министр иностранных дел Хакан Фидан. Его слова — сигнал для Нетаньяху, что пора бы остановиться. Вопрос, готовы ли сионисты прислушиваться к этим сигналам.
— Какие дальше могут быть действия со стороны Ирана? «Хезболла» присоединится к палестинцам?
— У Корпуса стражей Исламской революции Ирана есть много других возможностей для совершения возмездия, кроме открытого подключения «Хезболлы». Хотя глобалисты, потирая ручонки, ожидают именно этого.
— Что теперь будет происходить на международной арене?
— Никто из стран коллективного Запада ничего не заметит. Тот же Байден, с которым отказался встречаться Махмуд Аббас, заявил, что удар нанесла «другая команда». Евролидеры уже осудили гибель мирных людей, но назвать виноватого сил не нашли.
— Мария Захарова попросила доказать непричастность Израиля к уничтожению больницы в Газе, Дмитрий Медведев прямо обвинил США. Чем вызвана такая позиция России?
— Позицию России должен озвучить президент Владимир Путин. Вероятно, он сделает это в Китае в ближайшее время.
— Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в секторе Газа. Означает ли это, что шанс на мирные переговоры для Палестины и Израиля потерян?
— Нет, пока не потерян. Ведь Газа — только малая часть палестинских территорий. Однако в случае официального объявления интифады шансы на переговоры стремительно тают.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 12:53
Сергей Марков: Израиль не успокоится, пока не убьет множество палестинцев, а виновны в этом СШАНа Ближнем Востоке американцы воспринимают себя в качестве надзирателя в сумасшедшем доме, где никогда не будет порядка. США сделают что-то, чтобы этот сумасшедший дом окончательно не взорвался, но они понимают, что этот конфликт на многие десятилетия
— Сейчас Байден прилетел в Израиль. Чего ждать: усиления израильской армии и большей эскалации конфликта? Решит ли Байден гуманитарный кризис в секторе Газа или только усугубит ситуацию?
— Джо Байден не принимает решений. Он — с ошибками говорящая голова. Транслятором интересов может стать Энтони Блинкен. Но после разрушения баптистской церкви в Газе у него появились проблемы.
Именно баптисты — одна из основных ветвей христианства в США. И если окажется, что ВВС Израиля убили пресвитеров или членов совета, Белый дом ожидают очень серьезные проблемы.
— Министр обороны США Ллойд Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Пентагона. Если американские силы войдут в Израиль, как среагирует Иран, Турция и остальные игроки региона?
— Если имеется в виду вход в Газу для контроля за распределением гуманитарной помощи и объективного контролями за ЦАХАЛом — это можно только приветствовать. В любом случае принимать участия в военных действиях они не будут.
— Кто стоит за действиями Израиля? Может быть, там есть силы, которые хотят втянуть страну в большую войну со всем мусульманским миром?
— Израиль сейчас выполняет роль провокатора, чтобы своими действиями исключить Иран из глобальных логистических путей, на пересечении которых он находится. Сделать это можно через применение тактического ядерного оружия.
Но в руководстве Ирана весьма неглупые люди. Надеюсь, до этого не дойдет. Сама задача ставится организаторами Нового дивного мира — глобальными фондами с известными названиями, которые используют как рупор главу Всемирного экономического форума Клауса Шваба.
 
Интервьюсектор ГазабольницаИзраильПалестинаХАМАССШАДмитрий МедведевМария ЗахароваБлижний Востокмусульманеракетный ударБиньямин НетаньяхуИранДжо Байден
 
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