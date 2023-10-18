https://ukraina.ru/20231018/1050281060.html

В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина - 18.10.2023 Украина.ру

В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина

Российско-китайские переговоры с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости

2023-10-18T07:13

2023-10-18T07:13

2023-10-18T07:13

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Планируется, что лидеры двух стран будут общаться с участием делегаций. При необходимости Путин и Си Цзиньпин проведут разговор "один на один".Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь".По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён на форум в качестве главного гостя. Он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.

https://ukraina.ru/20231018/1050280126.html

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2023

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новости, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры, форум