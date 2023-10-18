В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина - 18.10.2023 Украина.ру
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В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина - 18.10.2023 Украина.ру
В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
Российско-китайские переговоры с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
2023-10-18T07:13
2023-10-18T07:13
новости
россия
владимир путин
китай
си цзиньпин
переговоры
форум
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Планируется, что лидеры двух стран будут общаться с участием делегаций. При необходимости Путин и Си Цзиньпин проведут разговор "один на один".Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь".По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён на форум в качестве главного гостя. Он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
https://ukraina.ru/20231018/1050280126.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры, форум
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, форум

В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина

07:13 18.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодписание российско-китайских документов в Кремле
Подписание российско-китайских документов в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Российско-китайские переговоры с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
Планируется, что лидеры двух стран будут общаться с участием делегаций. При необходимости Путин и Си Цзиньпин проведут разговор "один на один".
Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь".
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён на форум в качестве главного гостя. Он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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