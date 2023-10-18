В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодписание российско-китайских документов в Кремле
Российско-китайские переговоры с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
Планируется, что лидеры двух стран будут общаться с участием делегаций. При необходимости Путин и Си Цзиньпин проведут разговор "один на один".
Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь".
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён на форум в качестве главного гостя. Он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.