В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - СМИ - 18.10.2023 Украина.ру
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - СМИ
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - СМИ - 18.10.2023 Украина.ру
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - СМИ
В подконтрольном Киеву городе Запорожье объявлена воздушная тревога, с мест поступает информация о взрывах. Об этом ночью 17 октября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-10-18T02:46
2023-10-18T02:47
новости
украина
запорожье
взрывы
сво
воздушная тревога
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По его информации, воздушная тревога была объявлена в регионе в 5:34 (мск) в связи с ракетной угрозой. В 5:36 (мск) в телеграм-канале издания со ссылкой на местные паблики появилась информация о взрывах в городе. В 5:48 (мск) появилось сообщение о продолжающихся взрывах."Запорожье, в городе продолжают греметь взрывы", - говорится в публикации.Воздушная тревога ранее была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. А также на территории Херсонской области, временно контролируемой киевским режимом.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.
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новости, украина, запорожье, взрывы, сво, воздушная тревога
Новости, Украина, Запорожье, взрывы, СВО, воздушная тревога

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - СМИ

02:46 18.10.2023 (обновлено: 02:47 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье объявлена воздушная тревога, с мест поступает информация о взрывах. Об этом ночью 17 октября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
По его информации, воздушная тревога была объявлена в регионе в 5:34 (мск) в связи с ракетной угрозой. В 5:36 (мск) в телеграм-канале издания со ссылкой на местные паблики появилась информация о взрывах в городе. В 5:48 (мск) появилось сообщение о продолжающихся взрывах.
"Запорожье, в городе продолжают греметь взрывы", - говорится в публикации.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. А также на территории Херсонской области, временно контролируемой киевским режимом.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.
 
НовостиУкраинаЗапорожьевзрывыСВОвоздушная тревога
 
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