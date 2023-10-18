"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров - 18.10.2023 Украина.ру
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"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров - 18.10.2023 Украина.ру
"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
В Финляндии идёт мощная накачка общественного мнения, но сами финны не замечают, что попали в силки манипуляторов, действующих через местные СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
2023-10-18T04:30
2023-10-18T04:30
новости
финляндия
нато
россия
санкции
европа
экономика
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О важных международных событиях жители Финляндии узнают именно их финских медиа. Однако роль этого посредника, фактически формирующего мнение, остаётся незамеченной, рассказал юрист.Финские специалисты информационно-психологических операций внимательно мониторят российское информационное поле, выискивая, что можно использовать для своей пропаганды. Всё делается незаметно, но плотность этих воздействий крайне высока, добавил он.Также правительство предложило финнам есть меньше мяса. Это объяснили заботой о здоровье жителей, затем подключили модный в Европе экологический фактор, а когда дошло до обнародования тезиса "затяните пояса", виноватой назначили Россию, что она якобы угрожает финской экономике, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, финляндия, нато, россия, санкции, европа, экономика
Новости, Финляндия, НАТО, Россия, санкции, Европа, экономика

"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров

04:30 18.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОлимпиада 2014. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета
Олимпиада 2014. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Финляндии идёт мощная накачка общественного мнения, но сами финны не замечают, что попали в силки манипуляторов, действующих через местные СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
О важных международных событиях жители Финляндии узнают именно их финских медиа. Однако роль этого посредника, фактически формирующего мнение, остаётся незамеченной, рассказал юрист.
Финские специалисты информационно-психологических операций внимательно мониторят российское информационное поле, выискивая, что можно использовать для своей пропаганды. Всё делается незаметно, но плотность этих воздействий крайне высока, добавил он.
"Например, в телепрограмме одного из наших каналов российский депутат, критикуя отказ финнов от российских дров, которые нужны для саун, иронично заметил: "Станут меньше мыться — будут пахнуть и чесаться". И именно эта секундная фраза была найдена в двухчасовой программе и подана оскорбительным заголовком в крупном финском СМИ: "Русские говорят, что финны воняют и чешутся", - подчеркнул Краснов.
Также правительство предложило финнам есть меньше мяса. Это объяснили заботой о здоровье жителей, затем подключили модный в Европе экологический фактор, а когда дошло до обнародования тезиса "затяните пояса", виноватой назначили Россию, что она якобы угрожает финской экономике, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Йохан Бекман интервью
6 октября, 15:00
Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВОСо стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
 
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