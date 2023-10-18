https://ukraina.ru/20231018/1050276243.html

"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров

"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров - 18.10.2023 Украина.ру

"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров

В Финляндии идёт мощная накачка общественного мнения, но сами финны не замечают, что попали в силки манипуляторов, действующих через местные СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов

2023-10-18T04:30

2023-10-18T04:30

2023-10-18T04:30

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О важных международных событиях жители Финляндии узнают именно их финских медиа. Однако роль этого посредника, фактически формирующего мнение, остаётся незамеченной, рассказал юрист.Финские специалисты информационно-психологических операций внимательно мониторят российское информационное поле, выискивая, что можно использовать для своей пропаганды. Всё делается незаметно, но плотность этих воздействий крайне высока, добавил он.Также правительство предложило финнам есть меньше мяса. Это объяснили заботой о здоровье жителей, затем подключили модный в Европе экологический фактор, а когда дошло до обнародования тезиса "затяните пояса", виноватой назначили Россию, что она якобы угрожает финской экономике, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231006/1049967813.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, финляндия, нато, россия, санкции, европа, экономика