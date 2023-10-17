https://ukraina.ru/20231017/1050236328.html

Дмитрий Краснов о том, как Польша бьет по Украине и где Запад готовит России второй фронт

Дмитрий Краснов о том, как Польша бьет по Украине и где Запад готовит России второй фронт - 17.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов о том, как Польша бьет по Украине и где Запад готовит России второй фронт

Почётный адвокат России Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру оценил итоги выборов в Польше и их влияние на Россию и Украину; рассказал, где Запад готовит второй фронт против Москвы; объяснил, почему финны якобы голодают из-за россиян

2023-10-17T08:24

2023-10-17T08:24

2023-10-17T09:45

интервью

польша

выборы

украина

фронт

россия

запад

зерно

финляндия

нато

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Парламентские выборы, состоявшиеся в Польше 15 октября, стали победой демократии. Об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Риме, который транслировала его канцелярия.— Дмитрий Анатольевич, в Польше прошли выборы, правящая партия не получила большинства, хотя и заняла первое место. Вероятно, антироссийская политика страны продолжится, и она останется эпицентром разжигания напряжённости?— Польша, а точнее её элиты, научившиеся извлекать барыши из финансовых потоков, проходящих на Украину, конечно же, сохранят антироссийскую позицию. Хотя простые поляки давно начали понимать, что национальный истеблишмент не на их стороне —слишком очевидны противоречия между риторикой и фактическими изменениями в стране.— Например?— Зерновая афера просто образчик антинародного курса польских элит. После выхода России из «зерновой сделки», руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Но транзит «почему-то» не получился — зерно стало оседать в стране. Насыщение рынка ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз зерна с Украины, что привело к обострению отношений двух стран.В результате недовольны фермеры, недовольны покупатели — парадоксально, но при падении цен на зерно, стоимость хлеба в магазинах выросла. Недовольны так называемые восточные партнёры. Недовольны кураторы конфликта в Европе и США — они недоумевают, что это за помощь со стороны Польши, больше похожая на удар по и без того умирающей экономике Украины.Однако интересы всех этих групп — ничто по сравнению с интересами узкого круга польских элит. Они заработали и на зерне, и на хлебе, да ещё поднабрали политических очков на якобы спасении фермеров.Но это лишь одна из горячих точек польской внутренней политики. Есть и другие, не менее болезненные. Например, выяснилось, что после перебазирования американских биолабораторий с Украины в Польшу, граждане этой страны стали болеть какими-то странными и слишком уж смертоносными болезнями.Не нравится полякам и явный диссонанс между воинственной риторикой о создании сильнейшей европейской армии и очевидными проблемами. Чего стоит так называемая современная ПВО — после слухов о падении очередной залетевшей через границу ракеты её стали искать пешими патрулями. А разросшиеся подразделения военных размещают в полусгнивших вагонах для перевозки скота, где воды нет, а клопы есть.Впрочем, я не разделяю прогнозов экспертов, что внутренние проблемы значительно ослабят Польшу и её антироссийский курс. Запад же ищет возможности отрыть второй фронт.— Вы имеете в виду странное поведение армянских политиков, явно подпавших под влияние Запада?— Не только. Запад пытается раскачать ситуацию в Грузии. Там, к примеру, объявили о создании аналога печально известного украинского сайта «Миротворец». На ней планируют «публичное разоблачение и фиксацию лиц, содействующих продвижению в стране российских интересов».В Молдове президент этой страны Майя Санду назвала Россию главной угрозой и уже готова побороться за звание «второй анти-России». Но наиболее опасную динамику наблюдаю гораздо севернее, в Финляндии.— Разве Финляндия замечена в яркой антироссийской риторике? Даже решение о вступлении в НАТО прошло там как-то спокойно, без провокационных выпадов…— Боюсь, такая аккуратность — результат работы профессионалов, умеющих грамотно управлять общественным мнением. Сейчас идёт накачка общественного мнения в самой Финляндии, и сами финны не замечают, что попали в силки манипуляторов.Финский политик, коммунист Юха-Пекка Вяйсянен, например, утверждает, что росту антироссийских настроений пресса не способствовала. Мол, действия России на Украине вызвали настороженность, и она потом спонтанно возрастала.Но ведь о международных событиях финны узнают именно их финских медиа. Однако роль этого посредника, фактически формирующего мнение, остаётся незамеченной.— И каковы общественные настроения в Финляндии сейчас?— Тот же Вяйсянен говорит, что не только политические партии, но и движение за мир переживают сейчас трудные времена. Любой голос за мир автоматически представляется как пророссийский, как «голос путиниста».Все партии, включая левых парламентариев и «Биг Медиа», заявили общественности, что у Финляндии, с учётом ситуации на Украине, нет другой альтернативы, кроме НАТО и увеличения военного бюджета. Настоящих демократических дебатов и дискуссий о членстве в НАТО не было.Это положение подтверждают и опросы на разные темы, проводимые крупными СМИ. Так, финны голосуют за бойкот компаний, продолжающих работать с Россией, за отказ от необходимых им товаров, если таковой отказ ударит по экономике России.При этом никому в голову не приходит оценить эффективность этого удара отказом на внутреннем рынке от не самых популярных шоколадок. Всё население Финляндии меньше, чем население одного Санкт-Петербурга, да и потребление шоколада там не самое высокое.— Но как удаётся накалить атмосферу в стране? Каковы инструменты?— Всё делается тонко, но плотность этих осторожных воздействий крайне высока. Например, правительство предложило финнам меньше кушать мяса. Изначально разработка новых норм питания диктовалась заботой о здоровье, затем подключили модный в Европе экологический фактор, а когда дошло до обнародования тезиса «затяните пояса», виноватой назначили российскую угрозу экономике.Или, например, на государственном уровне всем финнам предложили сменить пароли на домашних маршрутизаторах, обеспечивающих доступ в Интернет. Для чего? Чтобы защититься от России, а то вдруг злые русские хакеры прорвутся в компьютер!А дальше действует принцип «ложечки нашлись, а осадочек остался» — человек меняет пароль, сохраняя в подсознании настороженное и неприязненное отношение к России. При этом специалисты информационно-психологических операций внимательно мониторят российское инфополе, выискивая, что можно использовать для своей пропаганды.Например, в телепрограмме одного из наших каналов российский депутат, критикуя отказ финнов от российских дров, которые нужны для саун, иронично заметил: «Станут меньше мыться — будут пахнуть и чесаться». И именно эта секундная фраза была найдена в двухчасовой программе и подана оскорбительным заголовком в крупном финском СМИ: «Русские говорят, что финны воняют и чешутся». Ну как после этого с ними дружить?Кроме тонких, психологически отточенных инструментов применяется и грубый, ломовой подход. Например, посол Украины в Финляндии, чей голос подхватили все более-менее популярные медиа, заявила: «Россия будет прибегать к всевозможным провокациям, чтобы усложнить жизнь соседним странам. В будущем вас ждут трудности с Россией».Вот так и готовят общественное мнение к открытию «второго фронта».— Однако между формированием негативного отношения и реальными действиями —пропасть. Невозможно предположить, что Финляндия инициирует конфронтацию.— К сожалению, это не так. Мы чудом избежали открытия «второго фронта».Недавно был повреждён газопровод «Балтикконнектор», проходящий по дну балтийского моря. Как только в нём упало давление и причина падения ещё не была известна, финские политики назначили виновной Россию. Обвинение гармонично легло на подготовленную почву общественного мнения — ну а кто ещё может быть виноват, если всем уже известно, какая Россия вредная и опасная.Тут же председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что некие «предварительные» результаты расследования указывают на преднамеренный подрыв газопровода. Вслед за ней отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пообещав вмешаться и ответить «единством и решимостью», если это умышленное повреждение.Но тут случился кризис на Ближнем Востоке. Боюсь, если бы не эти события, потенциально требующие реакции НАТО, инцидент с газопроводом получил бы развитие. Пока же Финляндия сбавила накал риторики, речь сейчас ведётся уже не о преднамеренном взрыве, а о случайном повреждении трубы якорем неизвестного (и не обязательно российского) судна.— Что предпринять России, чтобы избежать появления второго фронта — будь то на севере или юге?— Дипломатичность. Открытость. И внимание к мелочам. Нельзя оставлять без внимания и ответа любой лживый выпад в сторону России. На каждый чих не наздравствуешься? Отслеживание информационных провокаций потребует больших ресурсов? Но вот у финнов хватает людей, чтобы отсматривать российские эфиры в поисках зацепок для пропаганды. Должно хватить и у нас.Каждый раз, когда Россию обвиняют, нужно давать исчерпывающий ответ. Причём без иронии, сарказма и агрессивности, чем, к сожалению, порой грешит современная дипломатия, а в стиле дипломатии старой советской школы — вежливо, уважительно, давая возможность оппонентам сохранить лицо.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html

https://ukraina.ru/20231016/1050201498.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, польша, выборы, украина, фронт, россия, запад, зерно, финляндия, нато, пропаганда, экономика