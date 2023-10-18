Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Польские элиты, научившиеся извлекать барыши из финансовых потоков, проходящих на Украину, безусловно сохранят антироссийскую позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
Зерновая афера стала показателем антинародного курса польских элит. После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Насыщение рынка ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз зерна с Украины, что привело к обострению отношений двух стран, рассказал юрист.
"Но это лишь одна из горячих точек польской внутренней политики. Есть и другие, не менее болезненные. Например, выяснилось, что после перебазирования американских биолабораторий с Украины в Польшу, граждане этой страны стали болеть какими-то странными и слишком уж смертоносными болезнями", - добавил эксперт.
Не нравится полякам и явный диссонанс между воинственной риторикой властей о создании сильнейшей европейской армии и очевидными проблемами, отметил Краснов.
Чего стоит так называемая современная ПВО — после слухов о падении очередной залетевшей через границу ракеты её стали искать пешими патрулями. При этом военных размещают в полусгнивших вагонах для перевозки скота, где воды нет, но есть полчища клопов, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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