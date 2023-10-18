https://ukraina.ru/20231018/1050272490.html

Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами

Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами - 18.10.2023 Украина.ру

Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами

Польские элиты, научившиеся извлекать барыши из финансовых потоков, проходящих на Украину, безусловно сохранят антироссийскую позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов

2023-10-18T06:10

2023-10-18T06:10

2023-10-18T06:10

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Зерновая афера стала показателем антинародного курса польских элит. После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Насыщение рынка ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз зерна с Украины, что привело к обострению отношений двух стран, рассказал юрист.Не нравится полякам и явный диссонанс между воинственной риторикой властей о создании сильнейшей европейской армии и очевидными проблемами, отметил Краснов.Чего стоит так называемая современная ПВО — после слухов о падении очередной залетевшей через границу ракеты её стали искать пешими патрулями. При этом военных размещают в полусгнивших вагонах для перевозки скота, где воды нет, но есть полчища клопов, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050265673.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, зерно, военные, пво, вооружение, жители, власть, риторика, биолаборатории