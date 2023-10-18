Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами - 18.10.2023 Украина.ру
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Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами - 18.10.2023 Украина.ру
Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
Польские элиты, научившиеся извлекать барыши из финансовых потоков, проходящих на Украину, безусловно сохранят антироссийскую позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
2023-10-18T06:10
2023-10-18T06:10
новости
польша
зерно
военные
пво
вооружение
жители
власть
риторика
биолаборатории
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Зерновая афера стала показателем антинародного курса польских элит. После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Насыщение рынка ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз зерна с Украины, что привело к обострению отношений двух стран, рассказал юрист.Не нравится полякам и явный диссонанс между воинственной риторикой властей о создании сильнейшей европейской армии и очевидными проблемами, отметил Краснов.Чего стоит так называемая современная ПВО — после слухов о падении очередной залетевшей через границу ракеты её стали искать пешими патрулями. При этом военных размещают в полусгнивших вагонах для перевозки скота, где воды нет, но есть полчища клопов, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050265673.html
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новости, польша, зерно, военные, пво, вооружение, жители, власть, риторика, биолаборатории
Новости, Польша, зерно, военные, ПВО, вооружение, жители, власть, риторика, биолаборатории

Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами

06:10 18.10.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Польские элиты, научившиеся извлекать барыши из финансовых потоков, проходящих на Украину, безусловно сохранят антироссийскую позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
Зерновая афера стала показателем антинародного курса польских элит. После выхода России из "зерновой сделки", руководство Польши взялось организовать транзитные потоки зерна через свою территорию. Насыщение рынка ударило по фермерам, и тогда правительство запретило ввоз зерна с Украины, что привело к обострению отношений двух стран, рассказал юрист.
"Но это лишь одна из горячих точек польской внутренней политики. Есть и другие, не менее болезненные. Например, выяснилось, что после перебазирования американских биолабораторий с Украины в Польшу, граждане этой страны стали болеть какими-то странными и слишком уж смертоносными болезнями", - добавил эксперт.
Не нравится полякам и явный диссонанс между воинственной риторикой властей о создании сильнейшей европейской армии и очевидными проблемами, отметил Краснов.
Чего стоит так называемая современная ПВО — после слухов о падении очередной залетевшей через границу ракеты её стали искать пешими патрулями. При этом военных размещают в полусгнивших вагонах для перевозки скота, где воды нет, но есть полчища клопов, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Александр Кофман о том, что Зеленский мог стать солнечным клоуном Олегом Поповым, а стал ПеннивайзомРоссийской юмористической и медийной интеллигенции всегда были ближе "уточнченные" артисты из Киева, чем Донбасс, а во время войны именно эту интеллигенцию, сочувствующую противнику, нужно наказывать в первую очередь
 
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