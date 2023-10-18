Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
Авдеевка уже превратилась в "братскую могилу" для украинцев, но они продолжают упорно цепляться за укрепрайон, который имеет важное стратегическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Авдеевка — это серьезный укрепрайон и выковыривать оттуда оставшихся украинских бойцов ВС РФ пришлось бы очень долго. Поэтому российское командование дало ВСУ возможность отойти и спасти свои жизни, рассказал эксперт.
После мощной артподготовки ВС РФ поджали с юга и с севера ВСУ, чтобы они могли уйти из Авдеевки по единственной дороге. Но командование киевского режима предпочло продолжать эту самоубийственную тактику, добавил политолог.
"Вместо того, чтобы отвести эту обреченную группировку, они начали перебрасывать туда подкреплений. Это приведет к еще большей бессмысленной гибели украинских бойцов. Потому что шансов удержать Авдеевку в среднесрочной перспективе у нее нет никаких", - указал Кочетков.
А для нас Авдеевка нужна, потому что она имеет стратегическое значение. Это поможет нам сократить число артиллерийских обстрелов. Хотя сейчас батареи ВСУ сосредоточены на других участках, потенциальная угроза обстрелов остается, резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили АвдеевкуАвдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин