https://ukraina.ru/20231018/1050259467.html

Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ

Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ - 18.10.2023 Украина.ру

Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ

Авдеевка уже превратилась в "братскую могилу" для украинцев, но они продолжают упорно цепляться за укрепрайон, который имеет важное стратегическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T04:40

2023-10-18T04:40

2023-10-18T04:40

новости

авдеевка

днр

оборона

наступление

вс рф

укрепления

всу

командование

обстрелы

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Авдеевка — это серьезный укрепрайон и выковыривать оттуда оставшихся украинских бойцов ВС РФ пришлось бы очень долго. Поэтому российское командование дало ВСУ возможность отойти и спасти свои жизни, рассказал эксперт.После мощной артподготовки ВС РФ поджали с юга и с севера ВСУ, чтобы они могли уйти из Авдеевки по единственной дороге. Но командование киевского режима предпочло продолжать эту самоубийственную тактику, добавил политолог.А для нас Авдеевка нужна, потому что она имеет стратегическое значение. Это поможет нам сократить число артиллерийских обстрелов. Хотя сейчас батареи ВСУ сосредоточены на других участках, потенциальная угроза обстрелов остается, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050219611.html

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новости, авдеевка, днр, оборона, наступление, вс рф, укрепления, всу, командование, обстрелы