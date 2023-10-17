https://ukraina.ru/20231017/1050238110.html

Алексей Кочетков: Пока Польша распалась на "красных" и "синих", Россия в Авдеевке доводит ВСУ до суицида

Алексей Кочетков: Пока Польша распалась на "красных" и "синих", Россия в Авдеевке доводит ВСУ до суицида - 17.10.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков: Пока Польша распалась на "красных" и "синих", Россия в Авдеевке доводит ВСУ до суицида

В Донецке ощущается, что на поле боя стало горячее. Сейчас там некоторое затишье. Но до этого канонада с нашей стороны была настолько мощной, чего не было за все 1,5 года СВО. То есть ни о каком снарядном голоде в нашей армии говорить не приходится

2023-10-17T08:20

2023-10-17T08:20

2023-10-17T10:19

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К нам подошли свежие силы и вооружение. Да и бойцы сегодня особой нужды ни в чем не испытывают. Это уже хорошо, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения «Русский союз» Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Предварительные результаты выборов в Польше показали, что правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского набрала наибольшее количество голосов, но три оппозиционные партии вместе набрали более половины голосов. Если они сумеют объединиться в коалицию, то получат шанс сформировать правительство и отстранить от власти PiS.— Алексей, каким образом польские политики будут выпутываться из этой сложной ситуации?— Качиньский — это тяжеловес и монстр польской политики. Это человек, который давно находится у власти. Он не гнушался никакими методами, чтобы к власти прийти, а потом эту власть в своих руках удержать. Короче говоря, «Право и справедливость» вообще не собиралась никому уступать. И результаты этих выборов стали для нее полной несподіванкой (неожиданность).Как они будут выкручиваться? По закону «Праву и справедливости» (они все же заняли первое место) предоставлена возможность сформировать коалиционное правительство. Но у них ничего не получится, поскольку три других партии с Качиньским ничего формировать не будут.Даже у правых польских партий есть болезненный опыт взаимодействия с PiS, потому что их политическое будущее на этом заканчивалось. Я имею в виду «Лигу польских семей». А судьба левой и пророссийски настроенной «Самообороны» вообще закончилась трагедией, когда при невыясненных обстоятельствах погиб ее лидер Анджей Леппер.Поэтому Польшу ждет подобие политического кризиса. А потом, если Качиньский не включит административный ресурс и если не произойдут экстраординарные события, то оппозиция сформирует правительство и отберет у «Права и справедливости» основные рычаги управления Польшей.— Ожидать ли нам новых скандалов в Польше, как это было с истерикой по поводу «вагнеровцев» или публикации плана обороны Варшавы в случае войны с Россией, предусматривающий отступление за Вислу?— Да. Это особенности польской политики, когда выскакивают яркие во всех смыслах личности и начинают озвучивать подобные вещи.Качиньский уже чуть ли не грозит гражданской войной, если они не победят. Это уже в свое время было на Украине: или мы победим, или выборы сфальсифицированы. Кстати, на Ющенко в свое время работало много польских политтехнологов. Так что эти старые польские наработки теперь вернулись к ним бумерангом.Качиньский сейчас попытается мобилизовать свой электорат на какие-то действия и начнет шантажировать новый кабинет министров тем, что начнутся массовые беспорядки. Но я плохо представляю, какие серьезные аргументы он может сейчас выдвинуть. Тем более вряд ли Европа будет смотреть спокойно на реванш PiS.Дело в том, что сейчас к власти в Польше рвутся проевропейские силы. Лидер «Гражданской Платформы» Дональд Туск — это агент Германии. Этот человек всегда занимался продвижением интересов крупного немецкого капитала в Польше. И он ярый сторонник «европейских ценностей», которые консервативная Польша не готова принимать ни при каких обстоятельствах.Так что все будет сложно.Кстати, если уж мы заговорили о сходстве между Украиной и Польшей, то сейчас Польша (как Украина до Майдана) тоже разделилась на две равные части.Жители западных территорий Польши (входивших в состав Австрии и Германии) больше придерживаются проевропейской ориентации. Эти области выделены на электоральных картах синим цветом. А жители восточных территорий Польши (входивших в состав Российской империи) придерживаются консервативных взглядов. На электоральных картах они выделены красным цветом.Нам от этой консервативности ни жарко, ни холодно. Потому что она изначально была русофобской. Но получилось так, что традиционные ценности сохраняются только на территории Российской Империи. И антиукраинские настроения на востоке Польши гораздо сильнее, чем на западе.— На текущие планы Варшавы по Украине этот кризис как-то повлияет?— Честно говоря, мы до сих пор не поняли, каковы были текущие планы Варшавы по Украине. Потому что Польша озвучивает диаметрально противоположные вещи. Но в стратегическом смысле я изменений не жду. Если Польша на что-то нацелилась, то она попытается довести дело до конца.Если Варшава действительно намерена так или иначе поглотить западную Украину, то при Туске она это будет делать медленно и гарантированно, как удав, а не гусарскими наскоками, как это пытался сделать Качиньский.— А остается ли актуальным сценарий, что Польша будет готова воевать с Россией через 5–10 лет, о котором мы говорили в предыдущих интервью?— А ради чего Польше воевать с Россией через 5–10 лет? Ради Украины? А если Украины через 5 лет не будет, то, возможно, нам уже будет нечего с поляками делить? И потом, будет ли существовать Польша через 5 лет, если сейчас начнется глобальный военный конфликт?Да, сейчас Польша активно пытается стянуть к себе как можно больше вооружений наступательного характера. Но это может сыграть с Польшей злую шутку. Сейчас не 1920 и даже не 1939 год. В 2024 году у сторон гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И если Польша захочет стать авангардом одной из противоборствующих сил, первый удар однозначно будет нанесен по ней.Полякам надо задуматься: «Оно нам надо?» Может быть, попытка построить новую империю «от можа до можа» не стоит того, чтобы Польшу стереть с глобуса раз и навсегда. Может быть, ей стоит чем-то ограничится.— Что может заставить Польшу об этом задуматься?— Поляки уже об этом задумываются. Половину «ястребов» польские избиратели не поддержали. Я не думаю, что только из-за сочувствия к ЛГБТ. У поляков есть другие аргументы. Плюс 12% населения вообще поддержали партии, которые нормально относятся к России.Так что чем больше успехов будет у русской армии на юге РФ, тем скорее из Польши уйдет миф о России как о «колоссе на глиняных ногах, черной дыре, стране дикарей и бензоколонке», который Варшава активно продвигала среди своего населения.А как только польские обыватели начнут понимать, что все далеко не так, все идеи об империи от Балтики до Черного моря (чтобы еще включить в нее исконно русские земли и Ямало-Ненецкий автономный округ) не просто уйдут в прошлое, но и начнут восприниматься в Польше без всякой симпатии.— Насчет наших военных успехов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании «контрнаступа» и переходе к наступательным действиям наших сил. Понятен ли вам конкретный замысел наших войск?— В Донецке ощущается, что на поле боя стало горячее. Сейчас там некоторое затишье. Но до этого канонада с нашей стороны была настолько мощной, чего не было за все 1,5 года СВО. То есть ни о каком снарядном голоде в нашей армии говорить не приходится. К нам подошли свежие силы и вооружение. Да и бойцы сегодня особой нужды ни в чем не испытывают. Это уже хорошо.Да, продвижение сразу на нескольких участках идет не с такой скоростью, какой бы нам хотелось. Понятно, что все зависит от уровня стратегического планирования нашего Генштаба. Но сами бойцы не скрывают своего желания двигаться на запад. Шапкозакидательских настроений нет, но ребята уверены в себе.— Как дела у подшефных вам батальонов «Георгий Победоносец» и «Илья Муромец»?— Все внимание сейчас сосредоточено на Авдеевке и Красногоровке. Идут тяжелые бои. Но ребята продвинулись. Они уже не на прежних позициях, а значительно западнее. И если кто-то до сих пор распространяет панические слухи, что мы не умеем воевать, пусть замолчит. Все тактические задачи, которые ставит командование, наши подшефные выполняют. И они уверены, что наша армия в целом тоже начнет двигаться вперед.— А почему именно Авдеевка стала таким местом для наступления?— Авдеевка — это серьезный укрепрайон. Насколько я понимаю, мы дали ВСУ возможность спасти жизни. После мощной артподготовки их поджали с юга и с севера, чтобы они могли уйти из города по единственной дороге. Мы же понимаем, как долго из этих укреплений можно выковыривать оставшихся в живых украинских бойцов.Но командование киевского режима продолжает эту самоубийственную тактику. Вместо того чтобы отвести эту обреченную группировку, они начали перебрасывать туда подкреплений. Это приведет к еще большей бессмысленной гибели украинских бойцов. Потому что шансов удержать Авдеевку в среднесрочной перспективе у нее нет никаких.Авдеевка уже превратилась в братскую могилу для украинцев, но они продолжают за нее цепляться.А для нас Авдеевка нужна, потому что она имеет стратегическое значение. Это поможет нам сократить число артиллерийских обстрелов. Да, сейчас вражеские батареи сосредоточены на других участках, но потенциальная угроза остается. Это вопрос принципа, чтобы зачистить этот укрепрайон и оттуда не исходила бы никакая угроза.— Мы несколько месяцев назад с вами обсуждали сценарий, что СВО может закончиться нашей победой до весны. Сейчас у вас больше аргументов в пользу этого прогноза?— Безусловно. Этот прогноз остается в силе.Сейчас невооруженным глазом видно, что в наших войсках идет серьезное перевооружение. Поступает пополнение. Эти люди мотивированные. Еще некоторое время назад нам не хватало системах РЭБ и FPV-дронов, а сейчас этого стало больше. Это плод совместных усилий общества и государства, когда к производству тех же беспилотников подключились частные компании. На конкретном участке, где я недавно был, перевес в современных средствах ведения войны теперь уже на нашей стороне, чего не было давно. У нас больше операторов и у них больше опыта.Когда такой перевес будет по всему фронту с севера на юг, то дальше будет чистая арифметика, когда мы изо дня в день будем выбивать живую силу противника, даже оставаясь на месте. Мы этого теоретически можем добиться без артиллерии и авиации. А с артиллерией и авиацией у нас сейчас все в порядке.Так что у Украины силы тают. Мы выбиваем их высококвалифицированных специалистов, а восполнить их некем. И через некоторое время мы сможем идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением. А если на каком-то участке фронт рухнет, он рухнет везде.— Мы с вами обсуждали, насколько для нас важна Одесса. Но некоторые эксперты приводили данные американских аналитиков, что для Вашингтона важно не пустить Россию в еще два конкретных города: Полтаву и Днепропетровск. Можем ли мы считать, что полдела сделано, если возьмем их?— Днепропетровск мы в любом случае возьмем. Екатеринослав всегда был ключевым городом Новороссии. А освобождение Одессы в любом случае будет происходить одновременно с освобождением Днепропетровска.Насчет Полтавы не знаю. Мне трудно понять, насколько сейчас она важна американцам. Но Одесса — это ключевая точка, которая имеет огромное психологическое значение. Тем более что если сейчас Украина для Запада — это чемодан без ручки, то с потерей Одессы она станет для Запада ручкой без чемодана.А дальше мы будем выдавливать на запад те силы, с которыми мы точно не договоримся. Даже если за ними останутся какие-то территории, этот процесс будет неизбежным.— В интернете есть шутка, что в следующем году США будут полностью поддерживать Тайвань, слегка будут поддерживать Израиль, но вообще не будут поддерживать Украину. Так ли это?— Это не так. США же не скрывали, что для них приоритетной целью является сдерживание России. Просто так от нас они не отстанут никогда. Потому что для Вашингтона контроль над Евразией — вопрос его выживания.Для США Израиль — это вопрос престижа, результат работы еврейского лобби и заноза в арабском мире, который позволяет им контролировать Ближний Восток. Это тоже важно. Но Россия — это даже большая заноза. Поэтому США не откажутся от затеи раздробить Россию и уничтожить.Да, на Украине есть фобии, что сейчас они останутся одни. Но пока они в это не верят. Процессы настолько взаимосвязаны, что когда все перерастает в Третью мировую войну, каждый театр военных действий по-своему уникален и по-своему ключевой. Никто бросать один театр в ущерб другому не будет.— Наша победа на Украине сможет Третью мировую войну предотвратить?— Конечно. Если мы выстоим, у человечества появится шанс сохраниться в этом конфликте. У противника не останется другого выхода, кроме как договориться с нами. Пока они все же уверены, что договариваться им не с кем и они могут давить до конца. А если они додавят нас до конца, они достигнут полнейшего мирового господства и будут вершить судьбы человечества как им захочется «до конца истории». А если их движение в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, а к самоубийству они пока не готовы, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры. Откуда-то уходить и что-то пересматривать.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20231014/1050153910.html

https://ukraina.ru/20231012/1050122681.html

https://ukraina.ru/20231011/1050092513.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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