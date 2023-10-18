https://ukraina.ru/20231018/1050250867.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 18.10.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

В Софии ожидают, что новая пошлина за транзит российского газа через Болгарию в соседние страны, которую придётся платить уже с ноября, принесёт в бюджет страны дополнительно 1,2 миллиарда евро в год

2023-10-18T08:04

2023-10-18T08:04

2023-10-18T10:56

хроника энергетической войны

эксклюзив

болгария

российский газ

газ

ближний восток

хамас

транзит

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Болгария ввела 20% пошлину за транзит российского газаВ минувшую пятницу, 13 октября, в Болгарии вступил в силу закон, предусматривающий взимание пошлины в 20 болгарских левов (10,2 евро) за 1 МВт/ч российского газа, которые транзитом походит через болгарскую территорию. В результате пошлина составит более 100 евро за тысячу кубометров газа, или около 20% от нынешней цены газа на хабе TTF в Голландии, где определяется стоимость этого энергоносителя в Европейском Союзе.Пошлину станут взимать с природного газа в газообразном состоянии, а также со сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения (хотя он ныне в Болгарию не поставляется). Платить её должны будут импортеры и газотранспортные организации. Сообщается, что цель принятых мер – "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет". Болгарские власти ожидают, что новая пошлина, которую придётся платить уже с ноября, принесёт в бюджет страны дополнительно 1,2 миллиарда евро в год.В преамбуле закона, который парламент Болгарии принял 28 сентября 2023 года, а президент страны Румен Радев подписал 11 октября, сказано, что он принят в развитие Регламента Совета ЕС № 833 от 31 июля 2014 года, касающегося "ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине", который регулирует экономические и финансовые санкции, применяемые ЕС в некоторых секторах экономики или в отношении определенных товаров. Собственно, все санкционные пакеты, которые вводились Евросоюзом против РФ после начала СВО, являются дополнениями к этому документу.Через Болгарию проходит продолжение одной из веток магистрального газопровода "Турецкий поток" – "Балканский поток", который дальше через Сербию идёт до Венгрии. Из Болгарии, помимо транзита в Сербию, российский газ поступает по интерконнекторам в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на её внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину (БиГ) и в Венгрию, откуда газ может поставляться в Австрию и Хорватию (но пока объёмы таких контрактов мизерны).Основными потребителями газа, идущего по "Балканскому потоку", являются Сербия (40%) и Венгрия (35%). В Румынию поступает почти 18% газа из этого газопровода, в Северную Македонию – 4,3%, в Грецию – 2,6%, и чуть больше 1% – в БиГ. При этом Сербия получает по "Балканскому потоку" 2,3 миллиарда кубометров газа в год из 3,2 миллиардов потребляемых (72%), а Венгрия – как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год из 9,3 мрд м куб. потребляемых (48%).Однако последние объёмы предусмотрены 15-летним контрактом между Будапештом и Москвой, подписанным в 2021 году. Однако покупки сверх этого лимита, уже опробованные в 2022-м, могут составить в 2023-2024 годах от 0,5 до 2,5 млрд м куб. в год в зависимости от ценовой конкурентоспособности российского газа и восстановительного роста спроса на газ в венгерской экономике.Потому неудивительно, что первым на решение болгарских властей отреагировала Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто, принимавший 13 октября участие в Российской энергетической неделе в Москве, заявил, что Венгрия намерена не допустить повышения Болгарией платы за транзит природного газа из России и примет для этого соответствующие меры, в том числе по линии Евросоюза.Сийярто отметил, что это ставит под угрозу энергоснабжение не только Венгрии, но и Сербии, также получающей российский газ транзитом через Болгарию. "Мы предпринимаем шаги, чтобы гарантировать, что Болгария не сможет применить законодательство, которое повысит тарифы на прокачку газа для Венгрии или Сербии. Нельзя, чтобы одно государство – член Европейского союза ставило под угрозу газоснабжение другого государства – члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам", – подчеркнул венгерский министр.При этом болгарские эксперты по вопросам энергетики сомневаются, что новое законодательство будет работать эффективно, ведь оно было задумано как знак твердой прозападной линии Болгарии. Эту позицию неофициально разделяют и некоторые члены правящего большинства, с которыми разговаривали журналисты брюссельского издания Euractiv. А эксперт по энергетике из Института энергетического менеджмента Калоян Стайков сомневается, что Болгария получит дополнительный доход от новой пошлины."Новая транзитная пошлина на российский газ – это то же самое, что и идея облагать налогом непредвиденные доходы российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ в Болгарии... Это всё звучит очень круто, но мы не знаем, как это будет реализовано", – сказал Стайков. Причина в том, что на природный газ, транспортируемый по трубопроводу, невозможно получить сертификат происхождения, поскольку он представляет собой смесь из нескольких источников."Получить сертификат происхождения газа, проходящего через "Балканский поток", практически невозможно. Вопрос не политический, а технический. Болгарский парламент должен был провести необходимые исследования, прежде чем принимать такое решение", – заявил Стайков в комментарии Euractiv.Как известно, Болгария, ранее полностью зависимая от российских поставок, весной 2022 года отказалась покупать российский газ за рубли – и 27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в адрес болгарского "Булгаргаз". При этом в августе того же года проазападное правительство Болгарии заявляло, что при строительстве газопровода "Балканский поток" были допущены многочисленные нарушения. Однако с тех пор никаких попыток помешать работе газопровода не было.Европе угрожает энергетический кризис в связи с ситуацией на Ближнем ВостокеОбострение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС привело к резкому скачку цен на природный газ в Европе. Остановка добычи на израильском месторождении Тамар и критическое обострение отношений между Израилем и поддерживающими палестинцев странами, в числе которых Саудовская Аравия и Иран, могут привести к существенному увеличению рисков в энергетическом секторе. Напряжённости добавляет и возможное подключение к конфликту других региональных игроков, что угрожает энергетической безопасности в первую очередь Европейского континента.Ведь диверсификация рисков в энергетике, начатая Европейским союзом два года назад, может обернуться полным провалом. Частичный отказ от нефти и газа из России не был в достаточной мере компенсирован ни альтернативными "зелёными" источниками энергии (наоборот, увеличилось использование угля), ни новыми долгосрочными контрактами. Российские энергоресурсы частично заместили поставками из России, – но не напрямую, а через ту же Индию. Кроме того, европейцы нарастили закупки из североафриканских и ближневосточных стран, которые тем или иным образом вовлечены в палестино-израильский конфликт.Поставки иранских углеводородов по мере нарастания масштабов палестино-израильского конфликта также оказываются под вопросом. Американские политики прямо угрожают целостности нефтяной инфраструктуры Ирана, особенно с учётом возможности вовлечения стран в противостояние Израиля с ХАМАС. Близкая к Тегерану шиитская "Хезболла" уже нанесла из Ливана удары по позициям Израиля, причём Иран не замедлил предупредить Израиль о "руке на спусковом крючке".В случае повреждения в результате атак США ключевых нефтегазовых объектов иранский нефтяной экспорт рискует сократиться в несколько раз, что не может не повлиять на глобальную энергетическую безопасность: Иран занимает третье место по запасам нефти в мире, а его доказанные запасы газа составляют 12% от мировых и 24% от региональных. Сокращение иранского экспорта нефти и газа может означать автоматическое усиление позиций ОПЕК+, которая сможет диктовать Европе условия гораздо более жёсткие, чем сейчас.Сложным остаётся и положение Израиля. Остановка добычи на газовом месторождении Тамар, о чём уже писало издание Украина.ру, возможное ограничение импорта нефти и газа, а также другие связанные с конфликтом риски могут привести к тому, что ЕС придётся восполнять дефицит энергоресурсов Израиля за свой счёт, а это очередной удар по запасам нефти и газа самой Европы.Всё это периодически заставляет Европу возвращаться к мыслям о России. Несмотря на все санкции, "Газпром" только через Украину поставляет в Европу около 40 миллионов кубометров газа в сутки, часть сжиженного газа поступает в страны ЕС напрямую из РФ. При этом если Европарламент принимает довольно жёсткие резолюции в отношении российских углеводородов, то Европейская комиссия стремится сохранить хотя бы небольшой объём относительно стабильных поставок газа из России.В условиях усиления межрегиональных конфликтов и перманентного европейского экономического кризиса возврат к прежним и успешно работавшим партнёрским соглашениям вполне может стать залогом успеха, как для Европы, так и для России.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231010/1050039780.html

https://ukraina.ru/20230927/1049740067.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, болгария, российский газ, газ, ближний восток, хамас, транзит