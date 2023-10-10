https://ukraina.ru/20231010/1050039780.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 10.10.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Россия не только является ключевым поставщиком нефти для двух стран БРИКС – Индии и Китая, но также возобновила поставки этого энергоносителя в третью страну этого объединения – Бразилию

2023-10-10T05:43

2023-10-10T05:43

2023-10-10T05:43

эксклюзив

сша

россия

саудовская аравия

нефть

ближний восток

газ

джо байден

бразилия

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Россия возобновила поставки нефти в Бразилию – и сразу побила рекордРоссия в сентябре 2023 года поставила в Бразилию 84,4 тысяч тонн нефти на $48 миллионов. Это первая поставка за 2 года и максимальная партия за 13 лет, сообщило 8 октября РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.В последний раз Россия отправляла нефть в Бразилию в августе 2021 года. Тогда Бразилия закупила 42,1 тысяч тонн сырья на $16,6 миллиона. Сентябрьская партия стала самой крупной с июня 2010 года, когда из РФ в Бразилию было поставлено 117,8 тысяч тонн нефти.О том, что Россия возобновила поставки нефти Бразилии, ранее писали агентства Reuters и Bloomberg. Россия стремится диверсифицировать список покупателей нефти, чтобы не зависеть только от крупнейших покупателей в лице Индии и Китая, отмечал Reuters.В отличие от этих двух стран, Бразилия сама является крупным производителем и экспортером нефти, но время от времени она закупает нефть в других странах для внутренних нужд переработки, пояснило агентство.Источники Reuters говорили, что сырье в Бразилию отправил «Лукойл». Однако эта компания не ответила на запрос Reuters о комментарии, равно как бразильское министерство добычи и энергии и бразильская нефтяная компания Petrobras.В свою очередь, Bloomberg писал, что поставка российской нефти в Бразилию станет первой с как минимум 2016 года, что не соответствует действительности.Бразилия активно закупает у России нефтепродукты со скидкой, в конце лета объемы импорта приближались к рекорду, писал Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Kpler, которая изучает энергетические рынки.Это финансовое благо для Бразилии, где правительство постоянно находится под давлением с требованием снижать стоимость топлива для транспорта, заявил Bloomberg аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.Бразилия в сентябре импортировала 717,3 тыс. тонн нефтепродуктов из России на $593,8 млн. Объем поставки сократился на 22% относительно августа, в денежном выражении поставка сократилась на 13%. Сокращение произошло на фоне введения российским правительством запрета на экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября.Стоит отметить, что Россия является ключевым поставщиком нефти ещё для двух стран объединения БРИКС – Индии и Китая.В сентябре текущего года Индия увеличила импорт российской нефти, достигнув общего объема в 1,57 миллиона баррелей в день, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце. Доля российской нефти в общем объеме импорта в Индию в сентябре составила 38% – по сравнению с 33% в августе.В свою очередь, поставки российской нефти в КНР в июне 2023 года увеличились на 44% к показателю июня прошлого года, и достигли исторического максимума в 10,5 миллионов тонн. Всего в январе – июне в Китай из России было поставлено 52,6 миллиона тонн нефти, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Эксперты считают, что по итогам 2023 года поставки нефти из России в Китай могут превысить 100 миллионов тонн.Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Европы и Азии, но не для СШАСаудовская Аравия в ноябре 2023 года резко повысит цены на нефть с поставкой в европейские государства. Об этом 5 октября сообщила государственная нефтяная компания Saudi Aramco.Стоимость топлива для стран Средиземноморья повысится на $1,5-1,9 за баррель, для Северо-Западной Европы – на $1,2-1,5 за баррель.Подорожает саудовское сырьё и для азиатских потребителей. Нефть сорта Arab Extra Light с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,5 за баррель, на Arab Light – на $0,4 за баррель. В результате первый сорт будет стоить на $2,85/барр. больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, а второй – на $3,6/барр. больше.При этом в октябре 2023 года Саудовская Аравия также повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на фоне решения продлить сокращение нефтедобычи.В целом же повышение отпускных цен на нефть из Саудовской Аравии для Азии происходит уже пятый месяц подряд.Стоит отметить, что цены саудовской нефти для покупателей в США в ноябре не изменятся. Более того, Саудовская Аравия сообщила Вашингтону, что готова увеличить добычу нефти в начале следующего года, если цены на рынке останутся высокими. Об этом 9 октября сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.Такой шаг, вероятно, направлен на то, чтобы завоевать расположение американского Конгресса, которому предстоит рассмотреть обсуждаемое Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией оборонное соглашение.В нём идёт речь о поставках Саудовской Аравии американского оружия, предоставление Эр-Рияду гарантий безопасности и помощь в создании программы в сфере мирного атома в стране.Заключение оборонного соглашения с Саудовской Аравией стало бы дипломатической победой для президента США Джо Байдена перед следующими выборами.Источники WSJ отмечают, однако, что Эр-Рияд не готов взять на себя долгосрочные обязательства по сдерживанию роста цен на нефть. Кроме того, переговорщики от Саудовской Аравии подчеркивают, что любые корректировки объемов добычи будут определяться рыночными условиями.В начале сентября 2023 года стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки до конца 2023 года. Фактический уровень производства нефти в стране до конца текущего года ожидается на уровне 9 миллионов баррелей в сутки.Израиль предписал компании Chevron прекратить добычу газа на месторождении TamarВласти Израиля дали компании Chevron поручение закрыть морское месторождение природного газа Tamar у северного побережья страны, сообщило 9 октября британское агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.«Министерство энергетики Израиля поручило Chevron Mediterranean Limited прекратить производство на месторождении Tamar», – приводит агентство заявление компании.При этом в материале не указывается, временное ли это закрытие, а также не уточняются причины такого решения.В свою очередь, американское агентство Bloomberg отметило, что компания Chevron назвала своим главным приоритетом «обеспечение безопасности сотрудников, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды и наших объектов».Несмотря на прекращение добычи на месторождении Tamar, компания продолжит снабжать своих израильских клиентов газом с месторождения Leviathan, расположенного в Средиземном море вблизи морской границы Ливана с Израилем, указывает Bloomberg.Как отмечает агентство, шельфовое месторождение Тамар расположено в 24 километрах к западу от города Ашкелон, который находится к северу от сектора Газа. Шесть добывающих скважин на месторождении добывают объемы природного газа от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров в сутки каждая.В августе 2023 года Израиль заявил, что будет поставлять больше газа с этого месторождения в Египет на фоне укрепления международных связей. Остановка добычи может привести к задержкам поставок, в том числе и в Европу, считает агентство.Перспективы будущих поставок израильского газа остаются неопределенными в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.Газовое месторождение Tamar было обнаружено в январе 2009 года. Партнерами проекта являются Chevron Mediterranean Limited (25%), Isramco (28,75%), Tamar Petroleum (16,75%), Mubadala Energy (11%), Tamar Investment 2 (11%), Dor Gas (4%) и Everest (3,5%). Резервуар расположен в 90 километрах к западу от Хайфы, на глубине 5 тысяч метров ниже уровня моря и занимает площадь 100 квадратных километров.Chevron – вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сша, россия, саудовская аравия, нефть, ближний восток, газ, джо байден, бразилия