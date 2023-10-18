Не гнушался ничем. Алексей Кочетков раскрыл, как привык расправляться с оппозицией Качиньский
Результаты польских выборов стали полной неожиданностью для правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, когда три оппозиционные партии вместе набрали более половины голосов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Три оппозиционные польские партии на выборах набрали более половины голосов. Если они сумеют объединиться в коалицию, то получат шанс сформировать правительство и отстранить от власти PiS, рассказал политолог.
"Право и справедливость" вообще не собиралась никому уступать. И результаты этих выборов стали для нее полной неожиданностью. Но Качиньский не гнушался никакими методами, чтобы прийти к власти и удержать ее в своих руках, добавил эксперт.
"Даже у правых польских партий есть болезненный опыт взаимодействия с "PiS" (партия "Право и справедливость". - Ред.), потому что их политическое будущее на этом заканчивалось. Я имею в виду "Лигу польских семей". А судьба левой и пророссийски настроенной "Самообороны" вообще закончилась трагедией, когда при невыясненных обстоятельствах погиб ее лидер Анджей Леппер", - подчеркнул Кочетков.
При таких обстоятельствах Польшу ждет политический кризис. И если Качиньский не включит административный ресурс, то оппозиция может объединится и сформировать своё правительство, чтобы лишить "Право и справедливость" основных рычагов управления, заключил собеседник издания.
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