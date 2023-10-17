https://ukraina.ru/20231017/1050256190.html

Малек Дудаков о фантазере Блинкене и о том, что Россия может сделать на Ближнем Востоке

Малек Дудаков о фантазере Блинкене и о том, что Россия может сделать на Ближнем Востоке - 17.10.2023 Украина.ру

Малек Дудаков о фантазере Блинкене и о том, что Россия может сделать на Ближнем Востоке

Одна из причин, почему уменьшился объем военных траншей, отправляемых Украине, состоит в том, что сокращаются военные арсеналы Запада, считает политолог-американист Малек Дудаков

2023-10-17T15:58

2023-10-17T15:58

2023-10-17T16:45

интервью

малек дудаков

сво

украина

военная помощь

запад

палестино-израильский конфликт

россия

энтони блинкен

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Малек, потянет ли Пентагон военные поставки на два фронта, на Израиль и Украину?— Ситуация довольно сложная для США, приходится выбирать. С одной стороны, конфликт на Украине, где образовалась патовая ситуация на фронте, украинское контрнаступление захлебывается. С другой стороны, обострение в Израиле с конфликтом между ХАМАСом и израильской армией ЦАХАЛ.Конечно, в Вашингтоне многие делают вид, что при желании можно потянуть сразу две войны, поставляя военные транши туда и туда. Тем более что Америка напрямую не воюет ни на Украине, ни в Израиле.Конечно, сказывается истощение военных арсеналов на Западе за полтора года украинского конфликта — острый дефицит снарядов калибра 155 мм, потому что они все поставлялись на Украину, даже из Израиля все свои запасы Америка выгребла и отправила Киеву, не говоря уже про европейские склады.Проявляется дефицит ракет некоторых категорий. Хотя, как мы понимаем, системы ПВО, которые применяются израильтянами — это «Железный купол» — они под несколько другие ракеты заточены, чем системы ПВО, которые поставляются Украине.В общем и целом, дефицит ракет и снарядов проявляется на Западе из-за войны на Украине, и от этого никуда невозможно деться, потому что нарастить производство того и другого так и не получилось ни у американского, ни европейского ВПК за полтора года конфликта.Белый дом запросил у конгресса большой пакет военной помощи одновременно и на Украину, и на Израиль. Но сейчас, скорее всего, его не удастся в короткие сроки согласовать — хотя бы потому, что не разобрались в Палате представителей со спикером, работа конгресса на текущий момент парализована.Не говоря уже о том, что десятки миллиардов долларов, которые при желании можно напечатать и выделить, — они автоматически не превращаются в вооружение. Одна из причин, почему сейчас военные транши, которые идут Украине такие маленькие, 100 млн, 200 млн, связана не с тем, что истощаются украинские бюджеты, а с тем, что сокращаются военные арсеналы. Чтобы нарастить производство оружия, нужны годы и огромные инвестиции, которые пока что Америка не вкладывает.— К том же нет единого мнения среди республиканцев и демократов по поводу Израиля.— Раскол всегда был, и демократы в последние годы начали прохладно относиться к Израилю, особенно на фоне того, что там все более правые силы стали приходить к власти. Но сейчас наблюдается раскол среди республиканцев.Немалая часть республиканцев — это изоляционисты, которые выступают за то, чтобы не встревать ни в конфликт на Украине, ни в конфликт вокруг Израиля, хотя формально они, безусловно, Израиль поддерживают.Примерно той же точки зрения придерживается и один из главных кандидатов в президенты Дональд Трамп, который не так давно раскритиковал Нетаньяху, даже призвал к его отставке. Я думаю, если он придет к власти, то для Израиля, вполне возможно, будут позитивные новости, но для Нетаньяху, скорее всего, нет.— Поговорим о турне по Ближнему Востоку госсекретаря Энтони Блинкена, который сначала про своего деда говорил, что тот бежал от погромов в России, потом выяснилось, что это была историческая Россия — Киев. — Тони Блинкен любит придумывать факты из биографии своих предков. Он рассказывал, что его дедушку якобы освобождали американские солдаты из Освенцима, хотя любой человек, который хотя бы что-то знает об истории Великой Отечественной войны, Второй мировой, мог бы ему сказать: «Извините, Освенцим освобождала Советская Армия».Тем не менее он придумал красивую легенду и ее постоянно повторяет. Это всерьез обсуждать даже не стоит, потому что господин Блинкен постоянно врет и о себе и уж тем более об американской политике.Что касается его визита в Израиль, здесь мы видим: администрация Байдена пытается удержать ситуацию в управляемом ключе, потому что большой конфликт на Ближнем Востоке, я думаю, сейчас не в интересах действующей администрации в Вашингтоне, она просто-напросто разорвется между Украиной и Израилем.Не говоря уже о том, что все те договорняки, которые пыталась устраивать администрация Байдена, теперь, скорее, ни к чему не приведут — я про договоренности непубличные между США и Ираном о разморозке активов в обмен на то, чтобы освобождались заключенные из иранских тюрем.Плюс приостановка программ по обогащению урана, не говоря уже о других договоренностях между уже Израилем и монархиями Залива, о нормализации отношений. Теперь и тому и другому приходит конец. Это показатель того, что американское влияние на Ближнем Востоке подрывается.Конечно, всем союзникам США, включая Израиль, нужно быть готовыми к такому развитию событий. На Америку уже полагаться не стоит.Да, американцы могут направить свою авианосную ударную группу в виде моральной поддержки, могут отправлять эмиссаров вроде Блинкена, могут даже небольшие военные транши предоставлять, но это, конечно, совсем не то, что американцы стали бы делать лет пятнадцать-двадцать назад, — тогда, конечно, была совсем другая ситуация.Сейчас уже региональные игроки начали понимать, что они могут вести независимую внешнюю политику, не оглядываясь на мнение Вашингтона. И Израилю, и другим странам в регионе нужно к этой новой нормальности готовиться.— В ситуации на Ближнем Востоке интересный момент. Почему Израиль пропустил атаку, почему не обратили внимания на предупреждение Египта? И что США прозевали? Или всё знали?— Не хочу строить конспирологию. Пока информация такова, что действительно проморгали. И могли проморгать, потому что Израиль концентрировал свои основные силы на севере, где у него постоянные стычки с «Хезболлой», и не был готов к ситуации на юге.Вполне возможно, что политическое руководство Израиля в лице того же Нетаньяху само себя переиграло, потому что на протяжении многих лет они пытались как-то договориться с ХАМАСом, даже помогали ему получить финансовые транши из Катара, из других стран, надеясь на то, что таким образом он станет более умеренной политической силой, можно будет с ним договариваться. Но в итоге этого не случилось.Действительно, Египет предупреждал за несколько дней до начала атаки ХАМАСа, но Тель-Авив не стал это принимать к сведению. В итоге получилось то, что получилось. Посмотрим, удастся ли Нетаньяху сохраниться у власти после всей этой ситуации. Допускаю сценарий, при котором его тоже могут скинуть по итогам этой войны.— Поговорим о возможном расширении ближневосточного конфликта. К чему приведет большая война на Ближнем Востоке, для каких стран и коалиций этот сценарий несет самые крупные риски?— Риск большой войны всегда возможен. Другое дело, это моя точка зрения, что вряд ли региональные игроки будут напрямую участвовать в этой ситуации, будь то Иран или Турция, через свои прокси, включая ХАМАС или, может быть, «Хезболлу», или какие-то другие организации.А так, если это случится, будет нестабильность во всем регионе. Вполне возможно повторение «Арабской весны» там, где сейчас в экономике не очень хорошо, а это практически весь Ближний Восток. Плюс снова рост цен на нефть и рост инфляции. Здесь максимально негативные будут последствия и для Израиля, и для арабского мира.Я сомневаюсь, что такой сценарий будет возможен, скорее всего, на Израиль будут давить прокси-силами, что уже и происходит. Параллельно этому будут идти закулисные переговоры между Израилем и странами, которые спонсируют ХАМАС. Будет интересно посмотреть, к чему в итоге приведут эти переговоры, на какие уступки придется пойти.— Для кого в предвыборной гонке в США выгоден этот конфликт, если можно ставить так этот вопрос?— Думаю, что он выгоден республиканцам и оппонентам Белого дома, они сейчас указывают на то, что полный хаос в мире происходит. Не зря Трамп заявляет, что «при мне за четыре года не было таких крупных конфликтов ни на Украине, ни в Израиле, как только я ушел, все посыпалось — и Афганистан, и Украина, а теперь Израиль».Поэтому, конечно, республиканцам это выгодно, и они будут это использовать для атаки на Белый дом, обвиняя Байдена в некомпетентности на посту президента, обещая, что если Трамп победит, вернется к власти, то можно будет остановить скатывание мира к Третьей мировой войне.— В каком положении находится Россия на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. — Понятно, что Россия соблюдает нейтралитет. Вообще у России уникальное положение, учитывая, что наша страна имеет вполне рабочие отношения и с ХАМАСом, и с представителями Палестинской автономии, и с Израилем.Поэтому у России здесь есть возможность выступать в роли миротворца. Другое дело, что у нас все силы сосредоточены на украинском направлении, поэтому рассредоточиваться и решать все мировые конфликты — не совсем приоритет.Но если будет возможность повлиять на все это, я считаю, что для России это будет выгодно в долгосрочной перспективе. Учитывая, что Америка постепенно уходит с Ближнего Востока, этот вакуум долго пустовать не будет. И если России удастся отчасти его занять, то это будет, конечно, для нас большая геополитическая победа.

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

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https://ukraina.ru/20231017/1050250736.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, сво, украина, военная помощь, запад, палестино-израильский конфликт, россия, энтони блинкен