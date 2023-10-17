https://ukraina.ru/20231017/1050256055.html

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям - 17.10.2023 Украина.ру

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Ирана по противостоянию санкциям весьма важен для Белоруссии. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"

2023-10-17T12:55

2023-10-17T12:55

2023-10-17T12:55

новости

белоруссия

иран

зарубежье

лукашенко

александр лукашенко

антибелорусские санкции

санкции

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092981_0:160:3081:1893_1920x0_80_0_0_4f4c4aff8743f55d78cdca9a5ab0f6f4.jpg

Лукашенко во вторник, 17 октября, встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Встреча состоялась в Минске.Помимо этого, белорусский президент напомнил о договорённости с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества."Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать".По словам главы Белоруссии, самое главное – это не санкции и давление, а время. "И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", добавил он.

https://ukraina.ru/20231010/1050049475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, иран, зарубежье, лукашенко, александр лукашенко, антибелорусские санкции, санкции, сотрудничество