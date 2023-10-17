Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям - 17.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям - 17.10.2023 Украина.ру
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Ирана по противостоянию санкциям весьма важен для Белоруссии. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
2023-10-17T12:55
2023-10-17T12:55
новости
белоруссия
иран
зарубежье
лукашенко
александр лукашенко
антибелорусские санкции
санкции
сотрудничество
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Лукашенко во вторник, 17 октября, встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Встреча состоялась в Минске.Помимо этого, белорусский президент напомнил о договорённости с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества."Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать".По словам главы Белоруссии, самое главное – это не санкции и давление, а время. "И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", добавил он.
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новости, белоруссия, иран, зарубежье, лукашенко, александр лукашенко, антибелорусские санкции, санкции, сотрудничество
Новости, Белоруссия, Иран, Зарубежье, Лукашенко, Александр Лукашенко, антибелорусские санкции, санкции, сотрудничество

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям

12:55 17.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Ирана по противостоянию санкциям весьма важен для Белоруссии. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
Лукашенко во вторник, 17 октября, встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Встреча состоялась в Минске.
"Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - заявил Лукашенко.
Помимо этого, белорусский президент напомнил о договорённости с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества.
"Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать".
По словам главы Белоруссии, самое главное – это не санкции и давление, а время. "И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", добавил он.
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
10 октября, 12:11
Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и БелоруссиюБелорусский лидер рассказал, какими методами Запад пользуется для того, чтобы оторвать Минск от Москвы
 
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