https://ukraina.ru/20231017/1050256055.html
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям - 17.10.2023 Украина.ру
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Ирана по противостоянию санкциям весьма важен для Белоруссии. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
2023-10-17T12:55
2023-10-17T12:55
2023-10-17T12:55
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санкции
сотрудничество
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Лукашенко во вторник, 17 октября, встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Встреча состоялась в Минске.Помимо этого, белорусский президент напомнил о договорённости с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества."Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать".По словам главы Белоруссии, самое главное – это не санкции и давление, а время. "И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", добавил он.
https://ukraina.ru/20231010/1050049475.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, белоруссия, иран, зарубежье, лукашенко, александр лукашенко, антибелорусские санкции, санкции, сотрудничество
Новости, Белоруссия, Иран, Зарубежье, Лукашенко, Александр Лукашенко, антибелорусские санкции, санкции, сотрудничество
Лукашенко заинтересовался опытом Ирана в противостоянии санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Ирана по противостоянию санкциям весьма важен для Белоруссии. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
Лукашенко во вторник, 17 октября, встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который находится в Белоруссии с визитом. Встреча состоялась в Минске.
"Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - заявил Лукашенко.
Помимо этого, белорусский президент напомнил о договорённости с руководством Ирана выработать план развития сотрудничества.
"Мы договорились с президентом, что обязательно выработаем план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и наше сотрудничество в целом развивалось более успешно", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что "самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать".
По словам главы Белоруссии, самое главное – это не санкции и давление, а время. "И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя", добавил он.