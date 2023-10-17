https://ukraina.ru/20231017/1050254032.html
Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты
Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты - 17.10.2023 Украина.ру
Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты
В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели,... Украина.ру, 17.10.2023
2023-10-17T11:36
2023-10-17T11:36
2023-10-17T11:36
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В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели, даже для дедушкиной двустволки. И это совсем не шутка. Корреспонденты Украина.ру побывали в подразделении, которое стоит на страже чистого неба Донецкой Народной Республики. Из нашего материала вы узнаете чем и против чего воюют наши противодроновые подразделения, каковы особенности этой работы и почему для сохранения жизни необходимо махать крыльями.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, дроны, БПЛА, ПВО, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ЛНР, Запорожье, Херсон, армия, Россия, СВО, Спецоперация, Украина