https://ukraina.ru/20231017/1050254032.html

Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты

Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты - 17.10.2023 Украина.ру

Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты

В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели,... Украина.ру, 17.10.2023

2023-10-17T11:36

2023-10-17T11:36

2023-10-17T11:36

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В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели, даже для дедушкиной двустволки. И это совсем не шутка. Корреспонденты Украина.ру побывали в подразделении, которое стоит на страже чистого неба Донецкой Народной Республики. Из нашего материала вы узнаете чем и против чего воюют наши противодроновые подразделения, каковы особенности этой работы и почему для сохранения жизни необходимо махать крыльями.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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