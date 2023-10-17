Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты - 17.10.2023 Украина.ру
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Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты
Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты - 17.10.2023 Украина.ру
Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты
В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели,... Украина.ру, 17.10.2023
2023-10-17T11:36
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В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели, даже для дедушкиной двустволки. И это совсем не шутка. Корреспонденты Украина.ру побывали в подразделении, которое стоит на страже чистого неба Донецкой Народной Республики. Из нашего материала вы узнаете чем и против чего воюют наши противодроновые подразделения, каковы особенности этой работы и почему для сохранения жизни необходимо махать крыльями.
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видео, дроны, бпла, пво, донецк, донецкая народная республика, донбасс, лнр, запорожье, херсон, армия, россия, сво, спецоперация, украина, видео
Видео, дроны, БПЛА, ПВО, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ЛНР, Запорожье, Херсон, армия, Россия, СВО, Спецоперация, Украина

Самое эффективное оружие против беспилотников ВСУ: раскрываем секреты

11:36 17.10.2023
 
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В борьбе с украинскими беспилотниками все средства хороши. Здесь сгодятся и советская ЗУ-шка, и новейшие средства РЭБ и "дронобойки". Для всего есть свои цели, даже для дедушкиной двустволки. И это совсем не шутка.
Корреспонденты Украина.ру побывали в подразделении, которое стоит на страже чистого неба Донецкой Народной Республики. Из нашего материала вы узнаете чем и против чего воюют наши противодроновые подразделения, каковы особенности этой работы и почему для сохранения жизни необходимо махать крыльями.
 
ВидеодроныБПЛАПВОДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛНРЗапорожьеХерсонармияРоссияСВОСпецоперацияУкраина
 
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