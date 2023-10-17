Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском - 17.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском - 17.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
Российская армия на Купянском направлении не проявляет большой активности. Тактика действий носит переходит от обороны к наступлению. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T05:30
2023-10-17T05:30
новости
купянск
вс рф
всу
харьков
огневые позиции
атаки
оборона
наступление
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Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — здесь не наблюдаются масштабные атаки, в бой не идут танки. Тактика действий носит характер от обороны к наступлению, рассказал эксперт.Выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально "на плечах противника" заходят на вражеские позиции. Продвижение здесь может составлять и двести метров, и несколько километров, добавил он.Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления. Отсюда прямая дорога к Славянску и Краматорску, также открывается направление на Харьков, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231016/1050229942.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, купянск, вс рф, всу, харьков, огневые позиции, атаки, оборона, наступление
Новости, Купянск, ВС РФ, ВСУ, Харьков, огневые позиции, атаки, оборона, наступление

Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском

05:30 17.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская армия на Купянском направлении не проявляет большой активности. Тактика действий носит переходит от обороны к наступлению. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — здесь не наблюдаются масштабные атаки, в бой не идут танки. Тактика действий носит характер от обороны к наступлению, рассказал эксперт.
Выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально "на плечах противника" заходят на вражеские позиции. Продвижение здесь может составлять и двести метров, и несколько километров, добавил он.
"ВСУ на этом направлении откровенно нервничают и пытаются восстановить утраченные позиции. Российская армия, как бульдог, захватив зубами часть ноги противника, подбирается все выше. Не очень быстро, но неумолимо, понимая, что до горла доберется и тогда вцепится в него мертвой хваткой", - подчеркнул Алёхин.
Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления. Отсюда прямая дорога к Славянску и Краматорску, также открывается направление на Харьков, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Гончаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
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