https://ukraina.ru/20231017/1050235539.html

Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском

Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском - 17.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском

Российская армия на Купянском направлении не проявляет большой активности. Тактика действий носит переходит от обороны к наступлению. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T05:30

2023-10-17T05:30

2023-10-17T05:30

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купянск

вс рф

всу

харьков

огневые позиции

атаки

оборона

наступление

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Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — здесь не наблюдаются масштабные атаки, в бой не идут танки. Тактика действий носит характер от обороны к наступлению, рассказал эксперт.Выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально "на плечах противника" заходят на вражеские позиции. Продвижение здесь может составлять и двести метров, и несколько километров, добавил он.Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления. Отсюда прямая дорога к Славянску и Краматорску, также открывается направление на Харьков, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231016/1050229942.html

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новости, купянск, вс рф, всу, харьков, огневые позиции, атаки, оборона, наступление