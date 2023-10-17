Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Российская армия на Купянском направлении не проявляет большой активности. Тактика действий носит переходит от обороны к наступлению. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — здесь не наблюдаются масштабные атаки, в бой не идут танки. Тактика действий носит характер от обороны к наступлению, рассказал эксперт.
Выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально "на плечах противника" заходят на вражеские позиции. Продвижение здесь может составлять и двести метров, и несколько километров, добавил он.
"ВСУ на этом направлении откровенно нервничают и пытаются восстановить утраченные позиции. Российская армия, как бульдог, захватив зубами часть ноги противника, подбирается все выше. Не очень быстро, но неумолимо, понимая, что до горла доберется и тогда вцепится в него мертвой хваткой", - подчеркнул Алёхин.
Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления. Отсюда прямая дорога к Славянску и Краматорску, также открывается направление на Харьков, резюмировал автор статьи.
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