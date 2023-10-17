https://ukraina.ru/20231017/1050232763.html

"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке

"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке - 17.10.2023 Украина.ру

"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке

Главной задачей РС РФ сейчас видится полное окружение Авдеевки и лишение ее украинского гарнизона снабжения с одновременными артиллерийскими ударами. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T05:10

2023-10-17T05:10

2023-10-17T05:10

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вс рф

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Насколько сейчас ВС необходимо продолжать штурм Авдеевки или нужно перенести активные действия на другое направление, должно решать командование ВС РФ, рассказал эксперт.Но очевидно, что "возврат" к наступательной тактике после почти года обороны даётся войскам непросто. Части "вросли" в траншеи, они привыкли к окопной войне и атакуют пока не очень уверенно, добавил он.Российские части, которые год простояли в обороне, необходимо "раскачивать" и приучать к атакам, отводя на обучение в тыл и тренируя их правильно и эффективно наступать на позиции ВСУ, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231016/1050220327.html

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новости, атака, всу, наступление, авдеевка, атака (партия), оборона, прорыв, огневые позиции, вс рф, сво