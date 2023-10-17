"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке - 17.10.2023 Украина.ру
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"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке - 17.10.2023 Украина.ру
"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
Главной задачей РС РФ сейчас видится полное окружение Авдеевки и лишение ее украинского гарнизона снабжения с одновременными артиллерийскими ударами. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T05:10
2023-10-17T05:10
новости
атака
всу
наступление
авдеевка
атака (партия)
оборона
прорыв
огневые позиции
вс рф
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Насколько сейчас ВС необходимо продолжать штурм Авдеевки или нужно перенести активные действия на другое направление, должно решать командование ВС РФ, рассказал эксперт.Но очевидно, что "возврат" к наступательной тактике после почти года обороны даётся войскам непросто. Части "вросли" в траншеи, они привыкли к окопной войне и атакуют пока не очень уверенно, добавил он.Российские части, которые год простояли в обороне, необходимо "раскачивать" и приучать к атакам, отводя на обучение в тыл и тренируя их правильно и эффективно наступать на позиции ВСУ, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231016/1050220327.html
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новости, атака, всу, наступление, авдеевка, атака (партия), оборона, прорыв, огневые позиции, вс рф, сво
Новости, атака, ВСУ, наступление, Авдеевка, Атака (партия), оборона, прорыв, огневые позиции, ВС РФ, СВО

"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке

05:10 17.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Главной задачей РС РФ сейчас видится полное окружение Авдеевки и лишение ее украинского гарнизона снабжения с одновременными артиллерийскими ударами. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Насколько сейчас ВС необходимо продолжать штурм Авдеевки или нужно перенести активные действия на другое направление, должно решать командование ВС РФ, рассказал эксперт.
Но очевидно, что "возврат" к наступательной тактике после почти года обороны даётся войскам непросто. Части "вросли" в траншеи, они привыкли к окопной войне и атакуют пока не очень уверенно, добавил он.
"Проблема хорошо известная ещё со времён Первой мировой войны. И это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей, "заточенных" на наступательной тактике, которые способны решительно идти вперёд и прорывать оборону противника", - подчеркнул Алёхин.
Российские части, которые год простояли в обороне, необходимо "раскачивать" и приучать к атакам, отводя на обучение в тыл и тренируя их правильно и эффективно наступать на позиции ВСУ, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
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