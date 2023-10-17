"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
Главной задачей РС РФ сейчас видится полное окружение Авдеевки и лишение ее украинского гарнизона снабжения с одновременными артиллерийскими ударами. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Насколько сейчас ВС необходимо продолжать штурм Авдеевки или нужно перенести активные действия на другое направление, должно решать командование ВС РФ, рассказал эксперт.
Но очевидно, что "возврат" к наступательной тактике после почти года обороны даётся войскам непросто. Части "вросли" в траншеи, они привыкли к окопной войне и атакуют пока не очень уверенно, добавил он.
"Проблема хорошо известная ещё со времён Первой мировой войны. И это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей, "заточенных" на наступательной тактике, которые способны решительно идти вперёд и прорывать оборону противника", - подчеркнул Алёхин.
Российские части, которые год простояли в обороне, необходимо "раскачивать" и приучать к атакам, отводя на обучение в тыл и тренируя их правильно и эффективно наступать на позиции ВСУ, резюмировал автор статьи.
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