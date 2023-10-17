Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США - 17.10.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США - 17.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Пройдя через этап изменений, которые идут через конфликты и гибель людей, мир перейдет к достижению новых соглашений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
2023-10-17T04:20
2023-10-17T04:20
новости
сша
запад
ирак
переговоры
многополярный мир
владимир путин
россия
будущее
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Современная мировая политическая система находится в разбалансировке. Наиболее цитируемые публикации в мировых СМИ свидетельствуют о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке является проявлением "застарелого" и оставит "американский мир" в прошлом, рассказал эксперт.Если даже в лояльных Западу изданиях пишут о том, что мир "Pax Americana" уходит, и мы живем в новом пространстве – пространстве изменений, то очевидно, что и палестино-израильский конфликт стоит трактовать как канву событий, меняющих мир, добавил он.В этом смысле ключевые изменения, договоренности и сам факт российско-иракских переговоров в Кремле и встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани, говорит о потери гегемонии США и наступлении многополярного мира, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231015/1050190349.html
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новости, сша, запад, ирак, переговоры, многополярный мир, владимир путин, россия, будущее
Новости, США, Запад, Ирак, переговоры, многополярный мир, Владимир Путин, Россия, будущее

Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США

04:20 17.10.2023
 
© AP / Ramez Mahmoud
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP / Ramez Mahmoud
Читать в
Пройдя через этап изменений, которые идут через конфликты и гибель людей, мир перейдет к достижению новых соглашений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
Современная мировая политическая система находится в разбалансировке. Наиболее цитируемые публикации в мировых СМИ свидетельствуют о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке является проявлением "застарелого" и оставит "американский мир" в прошлом, рассказал эксперт.
Если даже в лояльных Западу изданиях пишут о том, что мир "Pax Americana" уходит, и мы живем в новом пространстве – пространстве изменений, то очевидно, что и палестино-израильский конфликт стоит трактовать как канву событий, меняющих мир, добавил он.
"Мир однозначно стал многополярным - и то, что раньше не учитывалось ни в качестве полюса, но в качестве актора не воспринималось — сейчас они (страны. - Ред.), во многом благодаря России, становятся полноправными участниками международного политического процесса, с ними идет конструктивное взаимодействие, встречи, дискуссии, договоренности, планы на будущее", - подчеркнул Асафов.
В этом смысле ключевые изменения, договоренности и сам факт российско-иракских переговоров в Кремле и встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани, говорит о потери гегемонии США и наступлении многополярного мира, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
15 октября, 13:40
Армен Гаспарян: Этим подонкам надо Байдена сделать президентом любой ценойГлавный проигравший, помимо народов Палестины и Израиля – это Зеленский, потому что теперь в западной ленте новостей его нет, все посвящено палестинцам и израильтянам. Украина уже никого не интересует, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.
 
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