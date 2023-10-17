https://ukraina.ru/20231017/1050216207.html
Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США - 17.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Пройдя через этап изменений, которые идут через конфликты и гибель людей, мир перейдет к достижению новых соглашений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
2023-10-17T04:20
2023-10-17T04:20
2023-10-17T04:20
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Современная мировая политическая система находится в разбалансировке. Наиболее цитируемые публикации в мировых СМИ свидетельствуют о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке является проявлением "застарелого" и оставит "американский мир" в прошлом, рассказал эксперт.Если даже в лояльных Западу изданиях пишут о том, что мир "Pax Americana" уходит, и мы живем в новом пространстве – пространстве изменений, то очевидно, что и палестино-израильский конфликт стоит трактовать как канву событий, меняющих мир, добавил он.В этом смысле ключевые изменения, договоренности и сам факт российско-иракских переговоров в Кремле и встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани, говорит о потери гегемонии США и наступлении многополярного мира, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231015/1050190349.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, запад, ирак, переговоры, многополярный мир, владимир путин, россия, будущее
Новости, США, Запад, Ирак, переговоры, многополярный мир, Владимир Путин, Россия, будущее
Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Пройдя через этап изменений, которые идут через конфликты и гибель людей, мир перейдет к достижению новых соглашений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
Современная мировая политическая система находится в разбалансировке. Наиболее цитируемые публикации в мировых СМИ свидетельствуют о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке является проявлением "застарелого" и оставит "американский мир" в прошлом, рассказал эксперт.
Если даже в лояльных Западу изданиях пишут о том, что мир "Pax Americana" уходит, и мы живем в новом пространстве – пространстве изменений, то очевидно, что и палестино-израильский конфликт стоит трактовать как канву событий, меняющих мир, добавил он.
"Мир однозначно стал многополярным - и то, что раньше не учитывалось ни в качестве полюса, но в качестве актора не воспринималось — сейчас они (страны. - Ред.), во многом благодаря России, становятся полноправными участниками международного политического процесса, с ними идет конструктивное взаимодействие, встречи, дискуссии, договоренности, планы на будущее", - подчеркнул Асафов.
В этом смысле ключевые изменения, договоренности и сам факт российско-иракских переговоров в Кремле и встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани, говорит о потери гегемонии США и наступлении многополярного мира, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь