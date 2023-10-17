https://ukraina.ru/20231017/1050216207.html

Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США

Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США - 17.10.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США

Пройдя через этап изменений, которые идут через конфликты и гибель людей, мир перейдет к достижению новых соглашений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов

2023-10-17T04:20

2023-10-17T04:20

2023-10-17T04:20

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Современная мировая политическая система находится в разбалансировке. Наиболее цитируемые публикации в мировых СМИ свидетельствуют о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке является проявлением "застарелого" и оставит "американский мир" в прошлом, рассказал эксперт.Если даже в лояльных Западу изданиях пишут о том, что мир "Pax Americana" уходит, и мы живем в новом пространстве – пространстве изменений, то очевидно, что и палестино-израильский конфликт стоит трактовать как канву событий, меняющих мир, добавил он.В этом смысле ключевые изменения, договоренности и сам факт российско-иракских переговоров в Кремле и встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани, говорит о потери гегемонии США и наступлении многополярного мира, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231015/1050190349.html

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новости, сша, запад, ирак, переговоры, многополярный мир, владимир путин, россия, будущее