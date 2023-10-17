Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета" - 17.10.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета" - 17.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
Результаты земельных выборов в Германии стали неутешительными для партии канцлера Олафа Шольца и совершенно однозначно показали настроения его электората. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
2023-10-17T05:20
2023-10-17T05:20
новости
германия
олаф шольц
выборы
голосование
альтернатива для германии (партия)
хдс
суверенитет
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Немецкая политическая система разбалансирована внешним давлением. Но этот процесс был запущен не на земельных выборах, и даже не тех выборах, в результате которых Шольц пришел к власти, как утверждают некоторые эксперты, рассказал политолог.Мы видим, что сейчас Германия практически утратила суверенитет, и во многом нынешний канцлер стал могильщиком этого суверенитета. Абсурдно рассуждать, что система ХДС/ХСС и других межпартийных взаимоотношений осталась прежней. И немецкие избиратели отреагировали на политическую повестку результатами голосования, добавил эксперт.Люди это видят достаточно однозначно, поэтому и голосуют за "Альтернативу для Германии", то есть, против всех этих процессов. Для немецкой политической системы это отрицательный процесс, но так как она управляется не народом Германии, а внешним менеджментом, она должна с этим справится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, олаф шольц, выборы, голосование, альтернатива для германии (партия), хдс, суверенитет
Новости, Германия, Олаф Шольц, выборы, голосование, Альтернатива для Германии (партия), ХДС, суверенитет

Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"

05:20 17.10.2023
 
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Результаты земельных выборов в Германии стали неутешительными для партии канцлера Олафа Шольца и совершенно однозначно показали настроения его электората. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
Немецкая политическая система разбалансирована внешним давлением. Но этот процесс был запущен не на земельных выборах, и даже не тех выборах, в результате которых Шольц пришел к власти, как утверждают некоторые эксперты, рассказал политолог.
Мы видим, что сейчас Германия практически утратила суверенитет, и во многом нынешний канцлер стал могильщиком этого суверенитета. Абсурдно рассуждать, что система ХДС/ХСС и других межпартийных взаимоотношений осталась прежней. И немецкие избиратели отреагировали на политическую повестку результатами голосования, добавил эксперт.
"В профессиональном сообществе это называется некрасивым словом "электорат", но, по сути, это мнение людей и выражение их отношения к происходящему – к утрате суверенитета, к безоглядной помощи Украине и другим неприятным обстоятельствам, в том числе, к усилению НАТО", - подчеркнул Асафов.
Люди это видят достаточно однозначно, поэтому и голосуют за "Альтернативу для Германии", то есть, против всех этих процессов. Для немецкой политической системы это отрицательный процесс, но так как она управляется не народом Германии, а внешним менеджментом, она должна с этим справится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиГерманияОлаф ШольцвыборыголосованиеАльтернатива для Германии (партия)ХДСсуверенитет
 
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