https://ukraina.ru/20231017/1050215479.html
Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета" - 17.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
Результаты земельных выборов в Германии стали неутешительными для партии канцлера Олафа Шольца и совершенно однозначно показали настроения его электората. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
2023-10-17T05:20
2023-10-17T05:20
2023-10-17T05:20
новости
германия
олаф шольц
выборы
голосование
альтернатива для германии (партия)
хдс
суверенитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042835279_0:230:3055:1948_1920x0_80_0_0_6310f8e4973b9aae35f831fc39531fc4.jpg
Немецкая политическая система разбалансирована внешним давлением. Но этот процесс был запущен не на земельных выборах, и даже не тех выборах, в результате которых Шольц пришел к власти, как утверждают некоторые эксперты, рассказал политолог.Мы видим, что сейчас Германия практически утратила суверенитет, и во многом нынешний канцлер стал могильщиком этого суверенитета. Абсурдно рассуждать, что система ХДС/ХСС и других межпартийных взаимоотношений осталась прежней. И немецкие избиратели отреагировали на политическую повестку результатами голосования, добавил эксперт.Люди это видят достаточно однозначно, поэтому и голосуют за "Альтернативу для Германии", то есть, против всех этих процессов. Для немецкой политической системы это отрицательный процесс, но так как она управляется не народом Германии, а внешним менеджментом, она должна с этим справится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042835279_41:0:2665:1968_1920x0_80_0_0_8df090c79e860bbd3bd92cda66240c55.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, выборы, голосование, альтернатива для германии (партия), хдс, суверенитет
Новости, Германия, Олаф Шольц, выборы, голосование, Альтернатива для Германии (партия), ХДС, суверенитет
Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
Результаты земельных выборов в Германии стали неутешительными для партии канцлера Олафа Шольца и совершенно однозначно показали настроения его электората. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов
Немецкая политическая система разбалансирована внешним давлением. Но этот процесс был запущен не на земельных выборах, и даже не тех выборах, в результате которых Шольц пришел к власти, как утверждают некоторые эксперты, рассказал политолог.
Мы видим, что сейчас Германия практически утратила суверенитет, и во многом нынешний канцлер стал могильщиком этого суверенитета. Абсурдно рассуждать, что система ХДС/ХСС и других межпартийных взаимоотношений осталась прежней. И немецкие избиратели отреагировали на политическую повестку результатами голосования, добавил эксперт.
"В профессиональном сообществе это называется некрасивым словом "электорат", но, по сути, это мнение людей и выражение их отношения к происходящему – к утрате суверенитета, к безоглядной помощи Украине и другим неприятным обстоятельствам, в том числе, к усилению НАТО", - подчеркнул Асафов.
Люди это видят достаточно однозначно, поэтому и голосуют за "Альтернативу для Германии", то есть, против всех этих процессов. Для немецкой политической системы это отрицательный процесс, но так как она управляется не народом Германии, а внешним менеджментом, она должна с этим справится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь