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МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам"

МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам" - 16.10.2023 Украина.ру

МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам"

Эвакуационный рейс из Израиля, который организовали украинские дипломаты, обошелся каждому пассажиру в 415 евро. Украинцы "в ужасе от цен на билеты", сообщило16 октября издание Jauns.lv.

2023-10-16T18:20

2023-10-16T18:20

2023-10-16T18:20

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По словам украинской гражданки Оксаны, которая воспользовалась первым эвакуационным рейсом из Израиля со своими детьми, сначала украинское посольство якобы обещало вывезти людей бесплатно, но "после этого ситуация изменилась". Она сообщила: "Я зарегистрировалась по ссылке, что хочу воспользоваться этим рейсом, а через два дня мне прислали ссылку, где было объявлено, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро на человека".Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что о бесплатной помощи всем гражданам речи не шло. Дипломат отрицает размещение такой информации посольством. При этом он признал, что некоторым гражданам помощь оказывается."Речь идёт о людях, которые доказывают нам, что прибыли в Израиль без средств к существованию, у них аннулированы билеты и они не есть средства для покупки новых", - поведал Корнийчук.Он также сообщил: "Цена [билетов] на первых двух рейсах различалась. Первый был 415 евро, а сегодняшний (16 октября) - 399 евро. Не знаю, о чем мы договоримся на третий и четвертый, но мы будем Старайтесь предлагать максимально низкую цену. И деньги мы не трогаем - люди платят напрямую авиакомпаниям".Посол заверил в том, что цены на эвакуационный рейс невысоки. Он сообщил прессе, что "цены в Европу составляют в среднем тысячу евро за билет".Ранее МИД Украины анонсировал эвакуационные рейсы с вывозом сограждан из Израиля в Румынию. Румыния находится в Европе и является членом Евросоюза. Первым рейсом из Тель-Авива в Бухарест эвакуировано 207 граждан Украины.

https://ukraina.ru/20231011/1050099962.html

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