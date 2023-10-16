МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам" - 16.10.2023 Украина.ру
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МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам"
МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам" - 16.10.2023 Украина.ру
МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам"
Эвакуационный рейс из Израиля, который организовали украинские дипломаты, обошелся каждому пассажиру в 415 евро. Украинцы "в ужасе от цен на билеты", сообщило16 октября издание Jauns.lv.
2023-10-16T18:20
2023-10-16T18:20
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По словам украинской гражданки Оксаны, которая воспользовалась первым эвакуационным рейсом из Израиля со своими детьми, сначала украинское посольство якобы обещало вывезти людей бесплатно, но "после этого ситуация изменилась". Она сообщила: "Я зарегистрировалась по ссылке, что хочу воспользоваться этим рейсом, а через два дня мне прислали ссылку, где было объявлено, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро на человека".Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что о бесплатной помощи всем гражданам речи не шло. Дипломат отрицает размещение такой информации посольством. При этом он признал, что некоторым гражданам помощь оказывается."Речь идёт о людях, которые доказывают нам, что прибыли в Израиль без средств к существованию, у них аннулированы билеты и они не есть средства для покупки новых", - поведал Корнийчук.Он также сообщил: "Цена [билетов] на первых двух рейсах различалась. Первый был 415 евро, а сегодняшний (16 октября) - 399 евро. Не знаю, о чем мы договоримся на третий и четвертый, но мы будем Старайтесь предлагать максимально низкую цену. И деньги мы не трогаем - люди платят напрямую авиакомпаниям".Посол заверил в том, что цены на эвакуационный рейс невысоки. Он сообщил прессе, что "цены в Европу составляют в среднем тысячу евро за билет".Ранее МИД Украины анонсировал эвакуационные рейсы с вывозом сограждан из Израиля в Румынию. Румыния находится в Европе и является членом Евросоюза. Первым рейсом из Тель-Авива в Бухарест эвакуировано 207 граждан Украины.
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МИД Украины организовал эвакуационный рейс из Израиля по "ужасным ценам"

18:20 16.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Израиля и Украины
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Эвакуационный рейс из Израиля, который организовали украинские дипломаты, обошелся каждому пассажиру в 415 евро. Украинцы "в ужасе от цен на билеты", сообщило16 октября издание Jauns.lv.
По словам украинской гражданки Оксаны, которая воспользовалась первым эвакуационным рейсом из Израиля со своими детьми, сначала украинское посольство якобы обещало вывезти людей бесплатно, но "после этого ситуация изменилась". Она сообщила: "Я зарегистрировалась по ссылке, что хочу воспользоваться этим рейсом, а через два дня мне прислали ссылку, где было объявлено, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро на человека".
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что о бесплатной помощи всем гражданам речи не шло. Дипломат отрицает размещение такой информации посольством. При этом он признал, что некоторым гражданам помощь оказывается.
"Речь идёт о людях, которые доказывают нам, что прибыли в Израиль без средств к существованию, у них аннулированы билеты и они не есть средства для покупки новых", - поведал Корнийчук.
Он также сообщил: "Цена [билетов] на первых двух рейсах различалась. Первый был 415 евро, а сегодняшний (16 октября) - 399 евро. Не знаю, о чем мы договоримся на третий и четвертый, но мы будем Старайтесь предлагать максимально низкую цену. И деньги мы не трогаем - люди платят напрямую авиакомпаниям".
Посол заверил в том, что цены на эвакуационный рейс невысоки. Он сообщил прессе, что "цены в Европу составляют в среднем тысячу евро за билет".
Ранее МИД Украины анонсировал эвакуационные рейсы с вывозом сограждан из Израиля в Румынию. Румыния находится в Европе и является членом Евросоюза. Первым рейсом из Тель-Авива в Бухарест эвакуировано 207 граждан Украины.
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября, 17:20
Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в РумыниюБилеты на рейс по эвакуации граждан Украины из Израиля проданы по "довоенной цене". Об этом 11 октября в эфире государственного телевидения Украины заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук
 
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