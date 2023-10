https://ukraina.ru/20231016/1050228057.html

Дни гнева превращаются в недели. Как в Великобритании митингуют за Палестину

В субботу, 14 октября, по всей Великобритании прошли митинги в поддержку Палестины. Протестующие размахивали палестинскими флагами и несли плакаты с надписью "Свободная Палестина"

великобритания

зарубежье

митинг

демонстрации

хамас

палестина

палестино-израильский конфликт

израиль

биньямин нетаньяху

эксклюзив

Затем они направились к Даунинг-стрит — официальной резиденции и офису премьер-министра Великобритании Риши Сунака.Одна из протестующих пояснила журналистам The London Weekly, что что поддержка Палестины не приравнивается к поддержке ХАМАСа, и подчеркнула, что пропалестинская позиция не должна быть неверно истолкована как антисемитская.Полиция страны предупредила, что людям, которые будут использовать символику ХАМАСа, может грозить арест. В Великобритании ХАМАС признан террористической организацией. По завершении демонстрации полиция сообщила о семи арестах: четверых человек арестовали только за отказ снять маски.Британская радиостанция Leading Britain's Conversation приводит слова руководителя группы, которая организовала массовый марш протеста Бена Джамала. Он сообщил, что протесты будут продолжаться еженедельно.Помимо этого, он отметил, что ещё одно послание митингующих адресовано политическим силам. Он обратился не только к правительству Великобритании, но и к руководству Лейбористской партии.«Они указали, что Израиль имеет право прекратить поставки продовольствия, топлива и основных медицинских препаратов для жителей Газы, несмотря на то, что это незаконно с точки зрения международного права», — Джамал привёл слова лидера лейбористов Кира Стармера.Джамал призвал правительство страны оказать давление на Израиль, чтобы тот не начинал вторжения в сектор Газа.«К сожалению, мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель — а возможно, и месяцев — нам придется проводить демонстрации каждую неделю, и мы ожидаем, что поддержка этих демонстраций будет расти», — добавил организатор протестов.Премьер-министр страны Риши Сунак посетил одну из еврейских школ на севере Лондона, пишет издание Evening Standart. Сунак заявил, что правительство сделает «всё, что в наших силах», чтобы обеспечить безопасность еврейской общины".«ХАМАС — запрещенная террористическая организация. По закону совершенно ясно, что поддержка и прославление ХАМАСа являются незаконными и подобные преступления караются тюремным заключением на срок до 14 лет», — заявил Сунак.Британский премьер добавил, что речь идёт не только о ХАМАСе, а о действиях, которые «подстрекают к насилию или разжигают религиозную ненависть и расовое насилие». Сунак назвал такие действия неприемлемыми и пообещал, что они будет «встречены по всей строгости закона».Он добавил, что сотрудники полиции произвели несколько арестов, за что он им «благодарен», и добавил, что полиция продолжит просматривать кадры и производить дальнейшие аресты.«Я полон решимости обеспечить, чтобы наша еврейская община могла чувствовать себя в безопасности на наших улицах», — подчеркнул Сунак.Издание Express.co.uk сообщает, что от министра безопасности Великобритании Тома Тугендхата потребовали расследования по одному из митингов.Демонстрацию на улице Уайтхолл (Whitehall) назвали серьезным нарушением безопасности, так как протестующие разбили лагерь без разрешения. Этот митинг вызвал особое возмущение из-за месторасположения. Улица Уайтхолл находится в центре Лондона и ведёт от здания Британского парламента в Вестминстере к Трафальгарской площади.В то же время художник-карикатурист британской газеты The Guardian Стив Белл был уволен и обвинён в антисемитизме, пишет Evening Standart.Решение было принято после того, как он подвергся критике за карикатуру. Она изображала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с татуировкой на теле, где были изображены очертания сектора Газа после нападений ХАМАСа, пишет издание.Белл, в свою очередь, заявил, что это отсылка к карикатуре 1960-х годов на тогдашнего президента США Линдона Джонсона — со шрамом на туловище в форме карты Вьетнама.«Карикатуры Стива Белла были важной частью журнала Guardian на протяжении последних 40 лет — мы благодарим его и желаем ему всего наилучшего», — заявил представитель The Guardian.Издание BBC не может называть действия ХАМАСа террористическими из-за правил Ofcom (британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний, а также почтовой службы). Об этом сообщило издание Express.co.uk.Член парламента Великобритании Майкл Фабрикант пришёл в ярость из-за того, что ведущий программы Today заявил, что правила Ofcom не позволяют BBC называть действия ХАМАСа террористическими.«Все вещательные компании придерживаются тех же формулировок в отношении терроризма и этих групп, что и BBC. Мы в этом не уникальны», — пояснил ведущий.

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Сергей Зуев

