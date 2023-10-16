Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"* - 16.10.2023 Украина.ру
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Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"*
Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"* - 16.10.2023 Украина.ру
Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"*
Военнослужащий РФ отказался сдаваться в плен и выбрал смерть для себя и для противника. О случившемся рассказал Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
2023-10-16T11:44
2023-10-16T11:44
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Боевик из 3-ей штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) потребовал, чтобы российский воин вышел из окопа и сдался. Воин ответил автоматной очередью. После перестрелки бывший азовец шагнул в окоп, раздался взрыв.Для украинцев это стало полной неожиданностью. Они снимали происходящее, рассчитывая, что наш боец выйдет живым и сдастся в плен. Но он предпочел смерть свою и противника.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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новости, новости украины, новости россии, всу, плен
Новости, Новости Украины, новости России, ВСУ, плен

Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"*

11:44 16.10.2023
 
© скрин с видеоПогиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"
Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь азовца
© скрин с видео
Читать в
Военнослужащий РФ отказался сдаваться в плен и выбрал смерть для себя и для противника. О случившемся рассказал Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
Боевик из 3-ей штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) потребовал, чтобы российский воин вышел из окопа и сдался. Воин ответил автоматной очередью. После перестрелки бывший азовец шагнул в окоп, раздался взрыв.

"Военные из 3-й штурмовой потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Но когда один из наших спустился внутрь, россиянин взорвал себя, убил и нашего бойца", – говорится к подписи к видео, опубликованном на украинских ресурсах.

Для украинцев это стало полной неожиданностью. Они снимали происходящее, рассчитывая, что наш боец выйдет живым и сдастся в плен. Но он предпочел смерть свою и противника.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
- РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 14:47
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военныхЭвакуированный из освобожденного Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения, в основном те занимались грабежами и издевательствами
 
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