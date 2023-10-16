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Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"*

Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"* - 16.10.2023 Украина.ру

Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"*

Военнослужащий РФ отказался сдаваться в плен и выбрал смерть для себя и для противника. О случившемся рассказал Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"

2023-10-16T11:44

2023-10-16T11:44

2023-10-16T11:44

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Боевик из 3-ей штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) потребовал, чтобы российский воин вышел из окопа и сдался. Воин ответил автоматной очередью. После перестрелки бывший азовец шагнул в окоп, раздался взрыв.Для украинцев это стало полной неожиданностью. Они снимали происходящее, рассчитывая, что наш боец выйдет живым и сдастся в плен. Но он предпочел смерть свою и противника.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230114/1042629722.html

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