Погиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"*
© скрин с видеоПогиб героем: российский военный подорвал себя гранатой и забрал жизнь "азовца"
© скрин с видео
Военнослужащий РФ отказался сдаваться в плен и выбрал смерть для себя и для противника. О случившемся рассказал Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны"
Боевик из 3-ей штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) потребовал, чтобы российский воин вышел из окопа и сдался. Воин ответил автоматной очередью. После перестрелки бывший азовец шагнул в окоп, раздался взрыв.
"Военные из 3-й штурмовой потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Но когда один из наших спустился внутрь, россиянин взорвал себя, убил и нашего бойца", – говорится к подписи к видео, опубликованном на украинских ресурсах.
Для украинцев это стало полной неожиданностью. Они снимали происходящее, рассчитывая, что наш боец выйдет живым и сдастся в плен. Но он предпочел смерть свою и противника.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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