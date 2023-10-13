Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум? - 13.10.2023 Украина.ру
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Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?
Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум? - 13.10.2023 Украина.ру
Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?
Требование Израиля срочно эвакуировать миллион жителей палестинской Газы не вызвало адекватной реакции политиков Запада. Размышлениями на эту тему и параллелями с Украиной поделился 13 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-10-13T16:50
2023-10-13T16:50
новости
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россия
газа
сектор газа
палестина
палестино-израильский конфликт
хамас
сша
ес
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"Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все "западные партнёры" стыдливо молчат", - констатировал зампред российского Совбеза.Медведев задался вопросом: "Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?"Двухмиллионная палестинская Газа находится под массированными ударами израильской армии, уничтожающей двухмиллионный город целыми кварталами. При этом в сектор Газа не подаётся вода и электричество, запрещён подвоз медикаментов и эвакуация раненых. Лидеры США и ЕС выразили солидарность с властями Израиля и запретили протестные выступления в поддержку Палестины.Эскалация арабо-израильского конфликта началась утром 7 октября с атаки военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС на израильские приграничные объекты. Целью боевиков была деблокада сектора Газа и освобождение палестинских узников израильских тюрем. Для обмена боевики захватили заложников на территории Израиля – граждан США, ЕС и других стран.
https://ukraina.ru/20231013/1050161273.html
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новости, украина, россия, газа, сектор газа, палестина, палестино-израильский конфликт, хамас, сша, ес, запад, международные отношения, международное право, международная политика, дмитрий медведев, эвакуация, война, сво
Новости, Украина, Россия, Газа, сектор Газа, Палестина, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС, США, ЕС, Запад, международные отношения, международное право, Международная политика, Дмитрий Медведев, эвакуация, война, СВО
Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?

Готово

16:50 13.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Требование Израиля срочно эвакуировать миллион жителей палестинской Газы не вызвало адекватной реакции политиков Запада. Размышлениями на эту тему и параллелями с Украиной поделился 13 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все "западные партнёры" стыдливо молчат", - констатировал зампред российского Совбеза.
Медведев задался вопросом: "Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?"
Двухмиллионная палестинская Газа находится под массированными ударами израильской армии, уничтожающей двухмиллионный город целыми кварталами. При этом в сектор Газа не подаётся вода и электричество, запрещён подвоз медикаментов и эвакуация раненых. Лидеры США и ЕС выразили солидарность с властями Израиля и запретили протестные выступления в поддержку Палестины.
Эскалация арабо-израильского конфликта началась утром 7 октября с атаки военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС на израильские приграничные объекты. Целью боевиков была деблокада сектора Газа и освобождение палестинских узников израильских тюрем. Для обмена боевики захватили заложников на территории Израиля – граждан США, ЕС и других стран.
Протесты против произвола полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
15:27
День гнева в Европе: Франция охвачена протестами, Макрон призывает к единениюНакануне "хамас-пятницы", 13 октября, по Франции прокатилась волна пропалестинских митингов и президент Эммануэль Макрон был вынужден выступить со специальным заявлением. Арабы и мусульмане – значительная часть населения бывшей империи. При этом и внутреннюю социальную повестку никто не отменял
 
НовостиУкраинаРоссияГазасектор ГазаПалестинаПалестино-израильский конфликтХАМАССШАЕСЗападмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикаДмитрий МедведевэвакуациявойнаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
17:18Киев готовит “армию зомби”, Берлин не осуществит мечту ВСУ. Что говорили об Украине 13 октября в мире
16:50Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?
16:48Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины
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