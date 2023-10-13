https://ukraina.ru/20231013/1050163567.html

Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?

Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум? - 13.10.2023 Украина.ру

Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?

Требование Израиля срочно эвакуировать миллион жителей палестинской Газы не вызвало адекватной реакции политиков Запада. Размышлениями на эту тему и параллелями с Украиной поделился 13 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-10-13T16:50

2023-10-13T16:50

2023-10-13T16:50

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"Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все "западные партнёры" стыдливо молчат", - констатировал зампред российского Совбеза.Медведев задался вопросом: "Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?"Двухмиллионная палестинская Газа находится под массированными ударами израильской армии, уничтожающей двухмиллионный город целыми кварталами. При этом в сектор Газа не подаётся вода и электричество, запрещён подвоз медикаментов и эвакуация раненых. Лидеры США и ЕС выразили солидарность с властями Израиля и запретили протестные выступления в поддержку Палестины.Эскалация арабо-израильского конфликта началась утром 7 октября с атаки военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС на израильские приграничные объекты. Целью боевиков была деблокада сектора Газа и освобождение палестинских узников израильских тюрем. Для обмена боевики захватили заложников на территории Израиля – граждан США, ЕС и других стран.

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