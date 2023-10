https://ukraina.ru/20231013/1050156726.html

"Красный октябрь" набирает обороты. Украина не скоро получит деньги от США

Сейчас внимание мирового сообщества приковано к кризису на Ближнем Востоке, который, по словам бывшей главы МИД Австрии, специалиста-востоковеда Карин Кнайсль,... Украина.ру, 13.10.2023

Сейчас внимание мирового сообщества приковано к кризису на Ближнем Востоке, который, по словам бывшей главы МИД Австрии, специалиста-востоковеда Карин Кнайсль, представляет собой гораздо более глобальный вопрос, чем украинский конфликт. Из-за этого встал вопрос, не переключится ли Запад на оказание помощи Израилю, оставив Украину. К тому же политический кризис в самих США может надолго заблокировать выделение денег Киеву.Chaos in the HouseМежпартийными стычками в Соединённых Штатах никого не удивить, но сейчас стремительно обостряется спор внутри одной из партий, а именно – между фракциями Республиканской партии. Американские СМИ, описывая все эти разборки, часто используют фразу Chaos in the House ("хаос в Палате представителей").Конгрессмен Мэтт Гетц уличил председателя Палаты представителей Кевина Маккарти в закулисном заключении сделки с Белым домом о том, что после принятия бюджета, из которого исключена статья о финансировании Украины, деньги для Киева каким-либо образом всё равно найдут, и инициировал голосование об отставке своего же однопартийца. Бунтующих республиканцев дружно поддержало демократическое меньшинство, и в итоге второго в истории страны подобного голосования третье лицо в политической иерархии США было отстранено от должности 3 октября. И что же, стало лучше? Нет, только хуже, причём всем.Явной кандидатуры, кто мог бы возглавить нижнюю палату Конгресса, у республиканцев не было. Они взяли время на консультации, чтобы выбрать компромиссную фигуру и избежать повторения январской истории, когда потребовалось аж 15 раундов для утверждения Маккарти. Ключевыми претендентами стали двое: лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис и председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан. На закрытых партийных консультациях республиканцы сделали выбор в пользу первого: за Скалиса проголосовали 113 человек, за Джордана – 99. Кандидатуру победителя 12-го числа вечером передали на рассмотрение полного состава Палаты представителей, однако голосование отложили на неопределённый срок.И вот, новый поворот: Скалис практически сразу снял свою кандидатуру и отказался от дальнейшей борьбы из-за отсутствия единогласной поддержки однопартийцев. Причины этого у республиканцев, которые за него не проголосовали, были разные: одних смущало, что он близкий соратник Маккарти, что не сулит каких-либо перемен, другие сомневаются, что Скалис сможет полноценно выполнять обязанности председателя Палаты представителей из-за лейкемии, с которой сейчас борется, хотя сам конгрессмен говорил, что болезнь выявлена на ранней стадии и поддаётся лечению, и уже идёт на поправку. Однако поверили не все, например, Гетц цинично заявил, что не будет голосовать за Скалиса "только потому, что у того рак". Кроме того, лидер республиканского большинства уже несколько лет вынужден передвигаться с тростью из-за ранения в бедро, полученного в 2017 году, когда экстремист устроил обстрел в пригороде Вашингтона во время тренировки любительской сборной по бейсболу, в которую входил и Скалис.В общем, политик сошёл с дистанции. И казалось, что путь к должности для Джордана открыт, но нет. Чтобы Палата представителей утвердила нового председателя, он должен набрать 217 голосов. Да, у республиканцев – 221 мандат, но не все они поддерживают назначение Джордана, а для демократов, которые теоретически могли бы дать недостающие голоса, его взгляды слишком радикальны. К тому же он пользуется поддержкой бывшего президента страны Дональда Трампа, а это автоматически означает "нет".Ситуация зашла в тупик. Других реальных претендентов-республиканцев нет, звучали даже предложения номинировать Трампа (поскольку законодательство не запрещает быть председателем человеку, не состоящему в Палате, в какой-то момент он заявил, что не против временно занять пост). Теперь многие республиканцы просят Джордана вновь выдвинуть свою кандидатуру, другие настаивают, чтобы на посту остался и.о. председателя Палаты представителей Патрик Макгенри – нужно только дать ему полноту полномочий путём голосования полного состава Палаты. Оба политика готовы принять любое решение партии. Что делать, республиканцы будут решать на собрании, намеченном на пятницу, 13-е. Партийцы не просто обсудят ход выбора председателя, а рассмотрят возможность изменения правил процедуры. По информации источника РИА Новости в Конгрессе, республиканцы не будут проводить голосование, пока не определится кандидат, которого поддерживают больше половины законодателей.Так что процесс может затянуться надолго.Чем американская политическая чехарда грозит УкраинеКазалось бы, это чисто американский, внутренний вопрос. Однако политический кризис в США может косвенно оказать влияние на ход спецоперации на Украине.Дело в том, что при отсутствии председателя Палата представителей не может функционировать полноценно: работа в комитетах продолжается (в том числе по импичменту президента Джо Байдена из-за связей его семьи с Украиной, которым занимается комитет Джонсона), но никакие законы конгрессмены в этот период не принимают. Соответственно, Конгресс не сможет одобрить выделение очередных порций финансирования для Украины, а без этого Киев денег не получит. Запрос Белого дома о дополнительных $24 млрд – до сих пор в подвешенном состоянии, поскольку группа законодателей-республиканцев говорит категоричное "нет" этой инициативе. Вообще, председатель Палаты представителей считается третьим лицом в государстве по целому ряду причин, одна из них – его роль в решении вопросов о выделении средств на государственные нужды.Деньги и вооружения – вот в чём сейчас больше всего нуждается Украина, контрнаступление которой, по сделанному накануне признанию главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, выбилось из графика. А как будет развиваться ситуация на фронте, зависит от американцев, ведь по словам самих украинских военных, ВСУ на 100% зависят от США. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный только-только огласил новому главе объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну список "неотложных потребностей" армии, о чём сообщил в своём Telegram-канале.Соответственно, прекращение стабильного финансирования негативно скажется на способностях украинской армии вести боевые действия против хорошо подготовленных войск РФ, которая обеспечивает себя всей необходимой техникой и боеприпасами сама. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уже предупредил, что средства для Украины приближаются к концу – и помощь не будет бесконечной.Точно так же, как для Украины, Конгресс в условиях ограниченности действий не сможет выделять деньги Израилю и финансировать социальные программы для собственных граждан, что грозит проблемами для республиканцев в свете грядущих президентских выборов. Для части электората неспособность партии обеспечить функционирование Палаты представителей может иметь ключевое значении при решении, за чьего кандидата голосовать. Так, когда сенатора-республиканку Шелли Мур Капито спросили, как избиратели относятся к происходящему, она сразу ответила: "Вы придурки, ребят?" — Вот что они думают".Сколько продлится эпопея с Палатой представителей, как её обозвали, "красным октябрём" (партийный цвет республиканцев, заваривших эту кашу в начале текущего месяца, – красный), прогнозировать не берётся никто.

