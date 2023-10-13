Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране - 13.10.2023 Украина.ру
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Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране
Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране - 13.10.2023 Украина.ру
Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе - другое, написал обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкой газеты Junge Welt
2023-10-13T13:19
2023-10-13T13:19
новости
украина
владимир зеленский
нато
брюссель
обращение
всу
потери всу
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Лаутербах пишет, что с начала этой недели российские войска перешли в наступление. Основной целью ВС РФ, по мнению обозревателя, является город Авдеевка к северо-западу от Донецка.Долгое время Авдеевка находилась по контролем украинских властей, чтобы было проблемой для жителей Донецкой Народной Республики. Донецк находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, большая часть снарядов, попадающих в жилые кварталы Донецка, прилетает из района Авдеевки.В районе Купянска тоже приходят сообщения о наступлении российских войск.На фоне неудач украинской армии на фронте "Украина переходит к настойчивой пропаганде", пишет автор.В статье отмечается, что Запад не хочет больше поставлять оружие Украине."Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США, — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых сейчас фактически нет", — резюмировалось в материале.Тем временем глава украинской разведки Кирилл Буданов настраивал всех "на очередную суровую зиму", пишет автор.А председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что предстоящая зима "должна быть немного холоднее предыдущей".Владимир Зеленский 11 октября в штаб-квартире НАТО заявил прессе, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят". В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружия.
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новости, украина, владимир зеленский, нато, брюссель, обращение, всу, потери всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Брюссель, обращение, ВСУ, потери ВСУ

Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране

13:19 13.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе - другое, написал обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкой газеты Junge Welt
Лаутербах пишет, что с начала этой недели российские войска перешли в наступление. Основной целью ВС РФ, по мнению обозревателя, является город Авдеевка к северо-западу от Донецка.
Долгое время Авдеевка находилась по контролем украинских властей, чтобы было проблемой для жителей Донецкой Народной Республики. Донецк находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, большая часть снарядов, попадающих в жилые кварталы Донецка, прилетает из района Авдеевки.
В районе Купянска тоже приходят сообщения о наступлении российских войск.
На фоне неудач украинской армии на фронте "Украина переходит к настойчивой пропаганде", пишет автор.
"В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО тот же Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — пишет Лаутербах.
В статье отмечается, что Запад не хочет больше поставлять оружие Украине.
"Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США, — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых сейчас фактически нет", — резюмировалось в материале.
Тем временем глава украинской разведки Кирилл Буданов настраивал всех "на очередную суровую зиму", пишет автор.
А председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что предстоящая зима "должна быть немного холоднее предыдущей".
Владимир Зеленский 11 октября в штаб-квартире НАТО заявил прессе, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят". В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружия.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 15:01
Украина распакует газовые хранилища в ноябреУкраинские города начнут отопительный сезон во второй половине октября – начале ноября. Об этом 12 октября заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОБрюссельобращениеВСУпотери ВСУ
 
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