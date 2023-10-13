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В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими террористами, убившими несколько чиновников в Запорожье

В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими террористами, убившими несколько чиновников в Запорожье - 13.10.2023 Украина.ру

В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими террористами, убившими несколько чиновников в Запорожье

Перед судом в Ростове-на-Дону предстали агенты украинских спецслужб, обвиняемые в убийствах и покушениях на чиновников Запорожской области, сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2023-10-13T11:45

2023-10-13T11:45

2023-10-13T11:45

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Первое заседание состоялось в четверг, 12 октября. На скамье подсудимых трое – Дамиан Омельяненко, Артур Шашенок и Алексей Макаренко. Все они обвиняются в серии диверсий, совершенных в Бердянске летом и осенью 2022 года.Макаренко признался, что бывший сослуживец по "Азову"* предложил подзаработать, просто позвонив в нужный момент на конкретный номер. Когда подсудимый понял, что звонки удалённо приводили в действие взрывные устройства, попытался отказаться от такой работы, сослуживец начал шантажировать его больным сыном. В общей сложности, Макаренко успел так заработать порядка 16 тысяч гривен, это чуть больше 30 тысяч рублей.Следствие считает, что руководил диверсионной группой офицер украинской разведки Андрей Федорович Питюкин, выдававший завербованным задания.Убийство замначальника бердянской ГИБДД Александра Колесникова произошло 26 августа 2022 года. В тот день у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя, произошёл взрыв. Жертвой стал Колесников. Он был доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, где в тот же день скончался. Следствие расценило действия как теракт, цель которого – покушение на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, так как преступники действовали общественно опасным способом, а Колесников оказался в этом месте случайно.16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске у своего гаража убит заместитель главы Военно-гражданской администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.Кроме того, фигуранты покушались на жизнь коменданта Бердянска Артёма Бардина и заммэра Павла Ищука. Эти преступления удалось предотвратить сотрудникам спецслужб, задержав пособников режима Зеленского.* запрещённая в России террористическая организация

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новости, суд, уголовное дело, терроризм