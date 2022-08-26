Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва - 26.08.2022 Украина.ру
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Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва
Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва - 26.08.2022 Украина.ру
Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва
В Бердянске (Запорожская область) погиб заместитель начальник ГАИ Александр Колесников. Местные власти рассматривают версию о теракте, сообщают журналисты телеканала ЗаTV
2022-08-26T16:44
2022-08-26T16:44
новости
бердянск
взрыв
теракт
сво
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Заместитель начальник ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в результате взрыва неподалеку от спортивной площадки у оздоровительного центра "Криворожский горняк". Неизвестные прикрепили на высоте трех метров на дереве взрывное устройство с поражающими элементами. Колесников скончался от полученных ранений.Следователи рассматривают версию о теракте с целью покушения на жизни и запугивания жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя. Колесников оказался на месте происшествия по случайности, сообщают журналисты.
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новости, бердянск, взрыв, теракт, сво
Новости, Бердянск, взрыв, теракт, СВО

Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва

16:44 26.08.2022
 
Место гибели начальника ГАИ Бердянска
Место гибели начальника ГАИ Бердянска
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В Бердянске (Запорожская область) погиб заместитель начальник ГАИ Александр Колесников. Местные власти рассматривают версию о теракте, сообщают журналисты телеканала ЗаTV
Заместитель начальник ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в результате взрыва неподалеку от спортивной площадки у оздоровительного центра "Криворожский горняк".
Неизвестные прикрепили на высоте трех метров на дереве взрывное устройство с поражающими элементами. Колесников скончался от полученных ранений.
Следователи рассматривают версию о теракте с целью покушения на жизни и запугивания жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя. Колесников оказался на месте происшествия по случайности, сообщают журналисты.
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