https://ukraina.ru/20220826/1038165144.html

Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва

Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва - 26.08.2022 Украина.ру

Заместитель начальника ГАИ Бердянска погиб в результате взрыва

В Бердянске (Запорожская область) погиб заместитель начальник ГАИ Александр Колесников. Местные власти рассматривают версию о теракте, сообщают журналисты телеканала ЗаTV

2022-08-26T16:44

2022-08-26T16:44

2022-08-26T16:44

новости

бердянск

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теракт

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Заместитель начальник ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в результате взрыва неподалеку от спортивной площадки у оздоровительного центра "Криворожский горняк". Неизвестные прикрепили на высоте трех метров на дереве взрывное устройство с поражающими элементами. Колесников скончался от полученных ранений.Следователи рассматривают версию о теракте с целью покушения на жизни и запугивания жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя. Колесников оказался на месте происшествия по случайности, сообщают журналисты.

https://ukraina.ru/20220824/1038032453.html

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новости, бердянск, взрыв, теракт, сво