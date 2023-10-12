Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Российская армия уничтожила пункты управления украинских сил в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 12 октября РИА Новости
"В ходе объективного контроля юго-запада населенного пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления - ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины - ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66. Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Накануне Минобороны РФ информировало, что на Купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
05:43ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метровРоссийские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 12 октября сообщает РИА Новости