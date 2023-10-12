Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ
Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ
Российская армия уничтожила пункты управления украинских сил в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 12 октября РИА Новости
2023-10-12T08:54
2023-10-12T08:54
всу
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управление
лнр
андрей марочко
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"В ходе объективного контроля юго-запада населенного пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления - ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины - ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66. Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Накануне Минобороны РФ информировало, что на Купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
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всу, новости, управление, лнр, андрей марочко
ВСУ, Новости, управление, ЛНР, Андрей Марочко

Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ

08:54 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия уничтожила пункты управления украинских сил в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 12 октября РИА Новости
"В ходе объективного контроля юго-запада населенного пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления - ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины - ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66. Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Накануне Минобороны РФ информировало, что на Купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
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ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метровРоссийские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 12 октября сообщает РИА Новости
 
ВСУНовостиуправлениеЛНРАндрей Марочко
 
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