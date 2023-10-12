https://ukraina.ru/20231012/1050112902.html

Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ

Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ

Российская армия уничтожила пункты управления украинских сил в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 12 октября РИА Новости

2023-10-12T08:54

2023-10-12T08:54

2023-10-12T08:54

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"В ходе объективного контроля юго-запада населенного пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления - ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины - ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66. Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Накануне Минобороны РФ информировало, что на Купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны указывали, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.

https://ukraina.ru/20231012/1050110768.html

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всу, новости, управление, лнр, андрей марочко