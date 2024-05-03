https://ukraina.ru/20240503/1054869958.html
"Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, что выслать штраф
"Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, что выслать штраф - 03.05.2024 Украина.ру
"Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, что выслать штраф
Киев пока не нашёл способа, как оштрафовать Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала "Рада"
2024-05-03T10:05
2024-05-03T10:05
2024-05-03T10:05
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"Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. И все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны", — заявил Коваль.В Верховную Раду 25 марта внесли законопроект, который призван ужесточить контроль за распространяемой в Интернете информацией. Документ будет регулировать деятельность мессенджеров, включая Телеграм.Законопроект позволит блокировать как отдельных пользователей, так и целые каналы. Помимо этого, представитель мессенджера должен будет находиться на Украине "для общения с государственными органами".Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что мессенджер Telegram "точно является проблемой" для Украины, который несёт угрозу национальной безопасности страны.Социологи Киевского международного института социологиипровели опрос об отношении украинцев к блокировке Telegram. Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек.*внесён в российский перечень экстремистов и террористов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, кирилл буданов, дубай, telegram, рада, верховная рада, блокировка
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Дубай, Telegram, Рада, Верховная Рада, блокировка
"Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, что выслать штраф
Киев пока не нашёл способа, как оштрафовать Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала "Рада"
"Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. И все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны", — заявил Коваль.
В Верховную Раду 25 марта внесли законопроект, который призван ужесточить контроль за распространяемой в Интернете информацией. Документ будет регулировать деятельность мессенджеров, включая Телеграм.
Законопроект позволит блокировать как отдельных пользователей, так и целые каналы. Помимо этого, представитель мессенджера должен будет находиться на Украине "для общения с государственными органами".
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов
* заявил
, что мессенджер Telegram "точно является проблемой" для Украины, который несёт угрозу национальной безопасности страны.
Социологи Киевского международного института социологиипровели опрос об отношении украинцев к блокировке Telegram. Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек.
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов