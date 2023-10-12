Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске - 12.10.2023 Украина.ру
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Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске
Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске - 12.10.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске
В авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-12T04:15
2023-10-12T04:15
новости
авдеевка
купянск
днр
донецк
штурм
всу
окружение
противник
атака
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Укрепрайон в Авдеевке, с которого долгое время ведутся обстрелы Донецка, на слуху в течение всего периода СВО. Как будет действовать противник в ситуации с окружением, можно только предполагать, но очевидно, что они попытаются выровнять ситуацию, рассказал эксперт.Сейчас на том или ином направлении фронта возникают нестандартные ситуации. ВСУ будут перебрасывать имеющиеся у него резервы под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть дыры, отметил Алёхин.Сейчас действия российских войск напоминают пчелиный рой. Подразделения находятся на тех или иных участках, а когда поступает команда, они сосредотачиваются в одном направлении и наносят мощный удар, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050089975.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, купянск, днр, донецк, штурм, всу, окружение, противник, атака, вс рф
Новости, Авдеевка, Купянск, ДНР, Донецк, штурм, ВСУ, окружение, противник, атака, ВС РФ

Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске

04:15 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Укрепрайон в Авдеевке, с которого долгое время ведутся обстрелы Донецка, на слуху в течение всего периода СВО. Как будет действовать противник в ситуации с окружением, можно только предполагать, но очевидно, что они попытаются выровнять ситуацию, рассказал эксперт.
Сейчас на том или ином направлении фронта возникают нестандартные ситуации. ВСУ будут перебрасывать имеющиеся у него резервы под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть дыры, отметил Алёхин.
"Могу осторожно предположить, что в этом и заключается наша тактика. Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим", - подчеркнул эксперт.
Сейчас действия российских войск напоминают пчелиный рой. Подразделения находятся на тех или иных участках, а когда поступает команда, они сосредотачиваются в одном направлении и наносят мощный удар, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 13:42
Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу События в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно) Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну
 
НовостиАвдеевкаКупянскДНРДонецкштурмВСУокружениепротивникатакаВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
04:20Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон
04:15Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске
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