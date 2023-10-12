Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
В авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Укрепрайон в Авдеевке, с которого долгое время ведутся обстрелы Донецка, на слуху в течение всего периода СВО. Как будет действовать противник в ситуации с окружением, можно только предполагать, но очевидно, что они попытаются выровнять ситуацию, рассказал эксперт.
Сейчас на том или ином направлении фронта возникают нестандартные ситуации. ВСУ будут перебрасывать имеющиеся у него резервы под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть дыры, отметил Алёхин.
"Могу осторожно предположить, что в этом и заключается наша тактика. Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим", - подчеркнул эксперт.
Сейчас действия российских войск напоминают пчелиный рой. Подразделения находятся на тех или иных участках, а когда поступает команда, они сосредотачиваются в одном направлении и наносят мощный удар, заключил собеседник Украина.ру.
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