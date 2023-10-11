https://ukraina.ru/20231011/1050092513.html

Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода

Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода - 11.10.2023 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода

Вооружённые силы России нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-11T16:13

2023-10-11T16:13

2023-10-11T16:13

интервью

всу

авдеевка

израиль

алёхин

работино

купянск

оружие

боеприпасы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Со вчерашнего дня штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки. По версии американского Института изучения войны (ISW), сейчас наши войска намереваются оттянуть ВСУ от Работино в Запорожской области.- Геннадий Тимофеевич, что вы думаете о значении боев в авдеевском укрепрайоне?- Да, под Авдеевкой изменилась динамика боевых действий, и по имеющейся и у меня информации там формируется котел. Как будет действовать противник в этой ситуации, можно только предполагать, но то, что они попытаются выровнять ситуацию, очевидно. Военные своими планами не делятся, Авдеевка на слуху уже в течение всего периода СВО.Сейчас на том или ином направлении возникают нестандартные ситуации. Противник будет перебрасывать имеющиеся у него резервы на то или иное направление, под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть дыры. Могу осторожно предположить, что в этом и заключается наша тактика. Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим.Сейчас в условиях космической, войсковой разведки, широкомасштабного применения дронов-разведчиков очень трудно перемещаться по линии фронта. Сейчас действия наших войск напоминают пчелиный рой. Наши находятся на тех или иных участке, поступает команда, мы сосредотачиваемся в одном направлении и наносим удар. Сейчас на авдеевском направлении нам помогает туман. Это взгляд со стороны, но конфигурации линии фронта позволяет сделать такие осторожные выводы.Но тактика боевых действий на каждом участке разная, где-то штурмовые группы действуют, где противник попадает в огневые мешки, мы отходим на заранее подготовленные позиции и уничтожаем его с флангов.Но основное - то, что мы перемалываем противника. Его силы и средства истощаются, людские резервы не беспредельны.- Расскажите подробнее, как погода помогает наступать под Авдеевкой.- Туман играет нам на руку, когда идет передислокация войск. Некоторые говорят, что авиация не используется в плохих погодных условиях. Используется. Мы использовали вертолеты во время второй чеченской кампании. И Ми-24, вертолеты огневой поддержки, и военно-транспортные Ми-8 летали и высаживали десант. Сейчас у нас более совершенные вертолеты Ка-52.Когда противник прорвался в Комсомольское в марте 2000 года, знаете, какие там были погодные условия? Сплошное молоко и туман. И вертолетчики наши работали. Я лично был свидетелем и участником этих событий.К тому же, у нас гусеничная техника, у них преимущественно колесная. Пройдут дожди, они увязнут, гусеничная увязнет меньше. У нас есть возможность наносить удары по шоссейным дорогам, которые используются противником. Конечно, сложно в осеннюю распутицу воевать, но это возможно. А если подморозит, то можно нанести хороший удар. Решающего значения в ходе СВО погодные условия не сыграют.Я участвовал в нескольких военных конфликтах, и никогда не говорили о погодных условиях. А сейчас почему-то об этом все говорят. В первую очередь натовцы, их эксперты.- Тема Авдеевки и авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе все спецоперации, так как ВСУ били оттуда по Донецку. Почему именно сейчас началось успешное наступление, которое сопровождается мощной авиационной и артподготовкой?- Видимо, это результаты хорошей работы нашей разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника.- То есть удалось выявить оборонительную систему ВСУ, расположение огневых точек, дотов?- Надо сказать, что система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это и наши признают. Противник с февраля 2015 года бетонировал свои укрепления и занимался преимущественно обороной. Учтите, что в Авдеевке несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому мы учитываем эти моменты, возможно, в первую очередь. Там крупная агломерация, поэтому мы работали четко и методично, без ковровых бомбардировок и нанесения ударов по площадям. Там надо действовать ювелирно.- Что все-таки может предпринять командование ВСУ в этом районе: отвести войска, пока не закрылся котел, или нанести контрудар?- Пусть об этом думают Залужный и прочие. Руководство ВСУ сейчас в первую очередь озабочено не столько состоянием подразделений на линии боевого соприкосновения, а тем, будет ли у них военная помощь в том количестве, как раньше обещали американцы.События в Израиле — это еще цветочки, ягодки впереди. По поставкам оружия исламистам будут серьезно разбираться. Американцы таких ошибок не прощают. Предположу, что вряд ли будет такой поток оружия, боеприпасов, ракет на Украину, как в последние полгода. А что касается линии боевого соприкосновения под Авдеевкой, то мы нащупали там прорывные точки, противник ослаб и может оказаться в котле. А если он окажется в котле у него останется два выхода: отойти или лечь там. Время покажет. Думаю, октябрь под Авдеевкой будет напряженным.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html

https://ukraina.ru/20231011/1050085259.html

https://ukraina.ru/20231010/1050064039.html

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интервью, всу, авдеевка, израиль, алёхин, работино, купянск, оружие, боеприпасы