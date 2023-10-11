https://ukraina.ru/20231011/1050092513.html
Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода
Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода - 11.10.2023 Украина.ру
Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода
Вооружённые силы России нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-11T16:13
2023-10-11T16:13
2023-10-11T16:13
интервью
всу
авдеевка
израиль
алёхин
работино
купянск
оружие
боеприпасы
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Со вчерашнего дня штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки. По версии американского Института изучения войны (ISW), сейчас наши войска намереваются оттянуть ВСУ от Работино в Запорожской области.- Геннадий Тимофеевич, что вы думаете о значении боев в авдеевском укрепрайоне?- Да, под Авдеевкой изменилась динамика боевых действий, и по имеющейся и у меня информации там формируется котел. Как будет действовать противник в этой ситуации, можно только предполагать, но то, что они попытаются выровнять ситуацию, очевидно. Военные своими планами не делятся, Авдеевка на слуху уже в течение всего периода СВО.Сейчас на том или ином направлении возникают нестандартные ситуации. Противник будет перебрасывать имеющиеся у него резервы на то или иное направление, под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть дыры. Могу осторожно предположить, что в этом и заключается наша тактика. Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим.Сейчас в условиях космической, войсковой разведки, широкомасштабного применения дронов-разведчиков очень трудно перемещаться по линии фронта. Сейчас действия наших войск напоминают пчелиный рой. Наши находятся на тех или иных участке, поступает команда, мы сосредотачиваемся в одном направлении и наносим удар. Сейчас на авдеевском направлении нам помогает туман. Это взгляд со стороны, но конфигурации линии фронта позволяет сделать такие осторожные выводы.Но тактика боевых действий на каждом участке разная, где-то штурмовые группы действуют, где противник попадает в огневые мешки, мы отходим на заранее подготовленные позиции и уничтожаем его с флангов.Но основное - то, что мы перемалываем противника. Его силы и средства истощаются, людские резервы не беспредельны.- Расскажите подробнее, как погода помогает наступать под Авдеевкой.- Туман играет нам на руку, когда идет передислокация войск. Некоторые говорят, что авиация не используется в плохих погодных условиях. Используется. Мы использовали вертолеты во время второй чеченской кампании. И Ми-24, вертолеты огневой поддержки, и военно-транспортные Ми-8 летали и высаживали десант. Сейчас у нас более совершенные вертолеты Ка-52.Когда противник прорвался в Комсомольское в марте 2000 года, знаете, какие там были погодные условия? Сплошное молоко и туман. И вертолетчики наши работали. Я лично был свидетелем и участником этих событий.К тому же, у нас гусеничная техника, у них преимущественно колесная. Пройдут дожди, они увязнут, гусеничная увязнет меньше. У нас есть возможность наносить удары по шоссейным дорогам, которые используются противником. Конечно, сложно в осеннюю распутицу воевать, но это возможно. А если подморозит, то можно нанести хороший удар. Решающего значения в ходе СВО погодные условия не сыграют.Я участвовал в нескольких военных конфликтах, и никогда не говорили о погодных условиях. А сейчас почему-то об этом все говорят. В первую очередь натовцы, их эксперты.- Тема Авдеевки и авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе все спецоперации, так как ВСУ били оттуда по Донецку. Почему именно сейчас началось успешное наступление, которое сопровождается мощной авиационной и артподготовкой?- Видимо, это результаты хорошей работы нашей разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника.- То есть удалось выявить оборонительную систему ВСУ, расположение огневых точек, дотов?- Надо сказать, что система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это и наши признают. Противник с февраля 2015 года бетонировал свои укрепления и занимался преимущественно обороной. Учтите, что в Авдеевке несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому мы учитываем эти моменты, возможно, в первую очередь. Там крупная агломерация, поэтому мы работали четко и методично, без ковровых бомбардировок и нанесения ударов по площадям. Там надо действовать ювелирно.- Что все-таки может предпринять командование ВСУ в этом районе: отвести войска, пока не закрылся котел, или нанести контрудар?- Пусть об этом думают Залужный и прочие. Руководство ВСУ сейчас в первую очередь озабочено не столько состоянием подразделений на линии боевого соприкосновения, а тем, будет ли у них военная помощь в том количестве, как раньше обещали американцы.События в Израиле — это еще цветочки, ягодки впереди. По поставкам оружия исламистам будут серьезно разбираться. Американцы таких ошибок не прощают. Предположу, что вряд ли будет такой поток оружия, боеприпасов, ракет на Украину, как в последние полгода. А что касается линии боевого соприкосновения под Авдеевкой, то мы нащупали там прорывные точки, противник ослаб и может оказаться в котле. А если он окажется в котле у него останется два выхода: отойти или лечь там. Время покажет. Думаю, октябрь под Авдеевкой будет напряженным.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html
https://ukraina.ru/20231011/1050085259.html
https://ukraina.ru/20231010/1050064039.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, всу, авдеевка, израиль, алёхин, работино, купянск, оружие, боеприпасы
Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода
Вооружённые силы России нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Со вчерашнего дня штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.
Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.
По версии американского Института изучения войны (ISW), сейчас наши войска намереваются оттянуть ВСУ от Работино в Запорожской области.
- Геннадий Тимофеевич, что вы думаете о значении боев в авдеевском укрепрайоне?
- Да, под Авдеевкой изменилась динамика боевых действий, и по имеющейся и у меня информации там формируется котел. Как будет действовать противник в этой ситуации, можно только предполагать, но то, что они попытаются выровнять ситуацию, очевидно.
Военные своими планами не делятся, Авдеевка на слуху уже в течение всего периода СВО.
Сейчас на том или ином направлении возникают нестандартные ситуации. Противник будет перебрасывать имеющиеся у него резервы на то или иное направление, под Работино, Купянск или Авдеевку, чтобы заткнуть дыры.
Могу осторожно предположить, что в этом и заключается наша тактика. Противник идет в наступление, мы перемалываем, и он вынужден перебрасывать с того или иного направления дополнительные силы, а мы в эти бреши заходим.
Сейчас в условиях космической, войсковой разведки, широкомасштабного применения дронов-разведчиков очень трудно перемещаться по линии фронта.
Сейчас действия наших войск напоминают пчелиный рой. Наши находятся на тех или иных участке, поступает команда, мы сосредотачиваемся в одном направлении и наносим удар.
Сейчас на авдеевском направлении нам помогает туман. Это взгляд со стороны, но конфигурации линии фронта позволяет сделать такие осторожные выводы.
Но тактика боевых действий на каждом участке разная, где-то штурмовые группы действуют, где противник попадает в огневые мешки, мы отходим на заранее подготовленные позиции и уничтожаем его с флангов.
Но основное - то, что мы перемалываем противника. Его силы и средства истощаются, людские резервы не беспредельны.
- Расскажите подробнее, как погода помогает наступать под Авдеевкой.
- Туман играет нам на руку, когда идет передислокация войск. Некоторые говорят, что авиация не используется в плохих погодных условиях. Используется.
Мы использовали вертолеты во время второй чеченской кампании. И Ми-24, вертолеты огневой поддержки, и военно-транспортные Ми-8 летали и высаживали десант. Сейчас у нас более совершенные вертолеты Ка-52.
Когда противник прорвался в Комсомольское в марте 2000 года, знаете, какие там были погодные условия? Сплошное молоко и туман. И вертолетчики наши работали. Я лично был свидетелем и участником этих событий.
К тому же, у нас гусеничная техника, у них преимущественно колесная. Пройдут дожди, они увязнут, гусеничная увязнет меньше. У нас есть возможность наносить удары по шоссейным дорогам, которые используются противником.
Конечно, сложно в осеннюю распутицу воевать, но это возможно. А если подморозит, то можно нанести хороший удар. Решающего значения в ходе СВО погодные условия не сыграют.
Я участвовал в нескольких военных конфликтах, и никогда не говорили о погодных условиях. А сейчас почему-то об этом все говорят. В первую очередь натовцы, их эксперты.
- Тема Авдеевки и авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе все спецоперации, так как ВСУ били оттуда по Донецку. Почему именно сейчас началось успешное наступление, которое сопровождается мощной авиационной и артподготовкой?
- Видимо, это результаты хорошей работы нашей разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника.
- То есть удалось выявить оборонительную систему ВСУ, расположение огневых точек, дотов?
- Надо сказать, что система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это и наши признают.
Противник с февраля 2015 года бетонировал свои укрепления и занимался преимущественно обороной. Учтите, что в Авдеевке несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому мы учитываем эти моменты, возможно, в первую очередь.
Там крупная агломерация, поэтому мы работали четко и методично, без ковровых бомбардировок и нанесения ударов по площадям. Там надо действовать ювелирно.
- Что все-таки может предпринять командование ВСУ в этом районе: отвести войска, пока не закрылся котел, или нанести контрудар?
- Пусть об этом думают Залужный и прочие. Руководство ВСУ сейчас в первую очередь озабочено не столько состоянием подразделений на линии боевого соприкосновения, а тем, будет ли у них военная помощь в том количестве, как раньше обещали американцы.
События в Израиле — это еще цветочки, ягодки впереди. По поставкам оружия исламистам будут серьезно разбираться. Американцы таких ошибок не прощают. Предположу, что вряд ли будет такой поток оружия, боеприпасов, ракет на Украину, как в последние полгода.
А что касается линии боевого соприкосновения под Авдеевкой, то мы нащупали там прорывные точки, противник ослаб и может оказаться в котле. А если он окажется в котле у него останется два выхода: отойти или лечь там. Время покажет.
Думаю, октябрь под Авдеевкой будет напряженным.