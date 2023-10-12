https://ukraina.ru/20231012/1050102496.html

Эксперт Фененко объяснил, почему американская "заморозка" на Украине обернется поражением для РФ

Эксперт Фененко объяснил, почему американская "заморозка" на Украине обернется поражением для РФ - 12.10.2023 Украина.ру

Эксперт Фененко объяснил, почему американская "заморозка" на Украине обернется поражением для РФ

США попытаются склонить Украину к заморозке конфликта и будут поставлять киевскому режиму ракеты для атаки на российские города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2023-10-12T06:15

2023-10-12T06:15

2023-10-12T06:15

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краматорск

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США попытаются пробросить Украину и жёстко продавить ее на переговоры, сказав, что не смогут тянуть два фронта. Они могут могут предложить заморозку военных действий по линии фронта. Но этот вариант будет смотреться как поражение России, рассказал эксперт.Пока ВС РФ не сумели освободить до конца ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Российские войска были вынуждены уйти из Харьковской области, освобождения также ждут Славянск и Краматорск, добавил он.Соединенные Штаты с удовольствием продавили бы Украину на такой мир, в том числе в котором Харьков и Сумы останутся за киевским режимом, чтобы поставить ему ракеты меньшей и средней дальности для атаки на российские города, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050072754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, переговоры, сша, ракеты, освобождение, славянск, краматорск