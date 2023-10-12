Эксперт Фененко объяснил, почему американская "заморозка" на Украине обернется поражением для РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
США попытаются склонить Украину к заморозке конфликта и будут поставлять киевскому режиму ракеты для атаки на российские города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
США попытаются пробросить Украину и жёстко продавить ее на переговоры, сказав, что не смогут тянуть два фронта. Они могут могут предложить заморозку военных действий по линии фронта. Но этот вариант будет смотреться как поражение России, рассказал эксперт.
Пока ВС РФ не сумели освободить до конца ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Российские войска были вынуждены уйти из Харьковской области, освобождения также ждут Славянск и Краматорск, добавил он.
"Это будет смотреться в глазах Запада так — сама Россия напрямую вступила в войну против какой-то пятистепенной страны и не смогла до конца освободить ни одну область за полтора года", - подчеркнул Фененко.
Соединенные Штаты с удовольствием продавили бы Украину на такой мир, в том числе в котором Харьков и Сумы останутся за киевским режимом, чтобы поставить ему ракеты меньшей и средней дальности для атаки на российские города, заключил собеседник издания.
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