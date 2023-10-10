https://ukraina.ru/20231010/1050041464.html

Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине

Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине - 10.10.2023 Украина.ру

Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине

Пока идет война Израиля и ХАМАСа, американцы готовы продавить Украину на такой мир, в котором Харьков и Сумы останутся за киевским режимом. Об этом в интервью... Украина.ру, 10.10.2023

2023-10-10T12:12

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интервью

израиль

хамас

харьков

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Пока идет война Израиля и ХАМАСа, американцы готовы продавить Украину на такой мир, в котором Харьков и Сумы останутся за киевским режимом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.— Алексей Валериевич, многие сравнивают борьбу палестинцев с ситуацией на Украине. Почему вообще эти два конфликта ставят в один ряд?— Палестинская проблема возникла в 1947 году и была связана с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о разделе исторической Палестины на еврейское и арабское государства. Но и сама эта резолюция была заложена британским «планом Бальфура» 1917 года, предполагавшим раздел Палестины на еврейское и арабское государства, хотя и без указания их будущих границ.Совершенно неправильно говорить «борьба Израиля с Палестиной». Израиль — это часть исторической Палестины, и вернее будет сказать: борьба Израиля с арабской частью Палестины.Поскольку многие арабские страны не признавали право Израиля на существование, а последний стремится обеспечить себе буфер безопасности за счет палестинских территорий, начался постоянный, вялотекущий военный конфликт. Его не разрешило признание Израиля со стороны Египта и Иордании. Что в этом общего с Украиной, я, честно говоря, понятия не имею. У нас в СМИ уже привычка такая: все со всем сравнивать. Если происходит конфликт на Украине и война на Ближнем Востоке — давай искать у них общее.Помню, читал у одного политолога о якобы связи между собой переплетающихся сюжетов конца 1940-х годов: как связаны между собой Первый Берлинский кризис и победа китайской революции, события во Вьетнаме и подписание Североатлантического договора, выбор Парижа для размещения штаб-квартиры НАТО и начало Корейской войны.Я тогда подумал: почему они должны быть обязательно связаны как-то друг с другом? Зачем обязательно сравнивать несравнимое? В Восточной Европе одни события, на Ближнем Востоке — другие.— Если отбросить пропагандистскую мишуру, видна жесткая политическая прагматика американцев, которые не могут победить, но могут навести хаос, пользуясь влиянием, деньгами, союзниками, военными ресурсами и другими рычагами давления. На арабо-израильском треке США тоже этим занимаются?— Почему мы называем колониальную политику хаосом? Никакого хаоса нет. Это обычная колониальная политика, позаимствованная США из британской практики. Это продуманная британская политика, которую унаследовали США — натравливать туземцев друг на друга, чтобы поддерживать свою постоянную власть над ними. Или, если невозможно удерживать власть над ними, не допускать появления в данном регионе сильной единой державы.Например, уходя из Индии, англичане намеренно подбросили ей конфликт вокруг Джамму и Кашмира с Пакистаном — чтобы постоянно ослаблять обоих. Одновременно британская дипломатия создала механизм афгано-пакистанского конфликта: современная граница между Афганистаном и Пакистаном — это британская «линия Дюранда» 1893 года, разрезавшая исторический Пуштунистан.До этого Лоуренс Аравийский разработал стратегию «нарезки» Ближнего Востока — то есть наследства Османской империи — на серию искусственных государств. Это создало здесь серию перманентных конфликтов, которые мы наблюдаем до настоящего времени.Поэтому все логично и на арабо-израильском треке — все продуманно, и никакого хаоса в этом нет.Понятия «хаос» и «хаотизация» — это опять же последствия нашего русского мышления. Мы рассматриваем другие страны и народы как равных себе, поэтому их трудности для нас — общие трудности.Но англичане и американцы никогда не считают их равными себе: для них другие страны — всего лишь пешки на шахматной доске. Если смотреть на мир из Лондона или Вашингтона, то это всего-навсего столкновение пешек в интересах игрока.— Между США и Израилем есть договор о союзничестве, в котором, однако, написано, что в случае войны США не выступают на стороне Израиля. С какой целью это было сделано?— У США и Израиля формально нет ни одного союзного договора. Это все публикации израильского политолога Авнера Коэна в 1998 году, когда он написал книгу «Израиль и бомба» — и выкинул туда серию каких-то документов.Никто — ни США, ни Израиль — никогда официально не подтверждал реальность и факт наличия этих бумаг. Кнессет тогда объявил нежелательной персоной Авнера Коэна. Но интереснее другое: США тоже не подтвердили факта существования этих документов. Значит, ничто не помешает Белому дому однажды отказать в помощи Израилю.С Израилем у американцев есть лишь соглашение от 1964 года о поставке на льготных условиях американской военной техники. Это несравнимо с обязательствами США по защите Японии и Южной Кореи, где они почти автоматически должны вступить в военный конфликт при нападении на эти государства.Да и перед Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом у США формально больше обязательств, чем перед Израилем.После окончания холодной войны, в начале 90-х годов, интересы США и Израиля стали расходиться. Америка сделала ставку на партнерство с монархией Персидского залива. Израиль стал, честно говоря, мешать Вашингтону выстраивать конструктивные отношения с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами.Это стало заметно во время Первой войны в Заливе (1990–1991 гг.), когда администрация Буша-старшего требовала от Израиля не отвечать на ракетные удары.Кстати, напомню, что создание Палестинской автономии — это детище администрации Клинтона, которая через соглашение «Осло-2» от 1995 года настояла на ее создании. За это был убит тогдашний премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. В июне 1996 года Клинтон потребовал от тогдашнего премьера Нетаньяху, по сути, вывести войска из Палестинской автономии.В 2003 году именно американцы продавили план дорожной карты о полном выводе израильских войск с территории Палестинской автономии и начать переговоры о создании Палестинского государства. Это был план, который продавливали тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл и помощник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс.Дальше — больше. Именно президент США Буш-младший на саммите «восьмёрки» в Си-Айленде 2004 году заявил, что США намерены демократизировать «Большой Ближний Восток». Американцы предполагали создать три образцово-показательные демократии: Ирак, Ливан (откуда они вскоре добились вывода сирийских войск) и Палестинской автономии.Даже внутри США им объяснили, что этот проект приведёт к масштабным войнам. Но администрация Буша ничего слышать не хотела: только демократия — панацея от всех бед, как утверждала Кондолиза Райс.И получили, что вскоре на выборах в Палестине победил ХАМАС. Тогда американцы сразу закричали, что это террористическая организация. Итогом стал распад Палестинской автономии на два образования, а затем — свёртывание всего ближневосточного мирного процесса. Но простите, а кто создал эту ситуацию? Кто требовал любой ценой демократизировать Палестину?То же самое было и в Ливане. Американцы в 2005 году поддержали «революцию кедров» с требованием вывода сирийских войск из этой страны. Но сирийцы с 1990 года обеспечивали внутренний мир в этой стране. Как только сирийские войска ушли, юг Ливана взяла под контроль Хезболла, что и привело к так называемый Второй ливанской войне 2006 года.Кстати, напомню, что эта война была неудачной для Израиля. Тогда США отказались накладывать вето на проекты резолюции, разработанные Францией, чтобы Израиль прекратил военные действия в Ливане. Надежды на то, что США занимают в конфликте абсолютно произраильскую позицию, совершенно беспочвенны.— Украинцы не понимают, что, требуя для своей страны закона об особом статусе и партнерстве с США, они, как и Израиль, останутся без американской помощи и будут также обмануты?— Украина считает, что она для США важнее Израиля. Украинцы правильно все понимают: они — гарант невосстановления Советского Союза, и американцы будут поддерживать их до тех пор, пока возможно.Киев помнит, что еще в 1992 году США провели для себя ключевую задачу — не допустить восстановления единого государства на территории бывшего СССР ни в какой форме. Уберите мысленно антироссийскую Украину — что тогда помешает России создать и укрепить Евразийский Союз на постсоветском пространстве? Ничего!— Зачем США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» стоимостью 13 миллиардов долларов, крейсер и четыре эсминца с ракетами — и при этом заявили, что в конфликте участвовать не будут?— Чтобы вынудить другую сторону на переговоры — показать, дескать, мы готовы вмешаться, поэтому садитесь за стол переговоров. Кстати, это, вопреки распространенному мнению, не очень-то выгодно будут Израилю.Если война будет остановлена, кто будет смотреться победителем?— Палестинцы…— Конечно! И остановка военных действий только укрепит у палестинцев надежду на создание своего государства.— Ветеран израильской разведки Яков Кедми заявил в нашем с ним интервью, что переговоры и обмен пленными с ХАМАС — позор и пощечина для Израиля…— Вторая пощечина. Первая — это война 2006 года в Ливане, которую представители израильской элиты (а вовсе не я) сравнивали с русско-японской войной 1904–1905 годов.Тогда была создана комиссия депутата кнессета Элияху Винограда для расследования причин неудач, и он заявил: «Действительно, в Ливане наш премьер Ольмерт говорил, что нам нужна маленькая победоносная война, и мы получили вот такой провал».Давайте сравним его слова со словами, приписываемыми нашему министру внутренних дел В. К. Плеве: «Нам нужна маленькая победоносная война».— Могут ли сейчас США пробросить Украину и жёстко продавить ее на переговоры, сказав, что не смогут тянуть два фронта — дескать, оружия не хватает?— Я очень боюсь, что да. И что они нам предложат? Заморозку военных действий по линии фронта? Это будет смотреться как чье поражение?Мы не сумели освободить до конца ни Донецкую, ни Запорожскую, ни Херсонскую область. Мы ушли из Харьковской области, не освободили Славянск и Краматорск. Это будет смотреться в глазах Запада так — сама Россия напрямую вступила в войну против какой-то пятистепенной страны и не смогла до конца освободить ни одну область за полтора года.США бы с удовольствием продавили Украину на такой мир, в том числе в котором Харьков и Сумы останутся за киевским режимом — там поставят ракеты меньшей, а возможно, и средней дальности для атаки на наши города.— Можно ли сравнить проведение военных операций во время СВО и арабско-израильской войны?— Нет, конечно, потому что на Украине речь идет о сопоставимом по военному потенциалу противнике, а там [на Ближнем Востоке] о несопоставимом — только и всего.— Не являются ли война на Украине и арабо-израильский конфликт прообразами войны нового типа, когда, не доводя до использования ядерного оружия, главными становятся не ракеты и танки, не корабли — а мобильные, индивидуально подготовленные, идеологически мотивированные на выполнение задач группы бойцов? — Я не вижу ничего нового в этих войнах-конфликтах. Подобные колониальные войны процветали весь XIX век. Чем это, например, отличается от Первой англо-афганской войны 1839–1842 годов, когда афганские племена захватили британские опорные пункты?Наоборот, война сплошным фронтом, которую мы знаем по Второй мировой, появилась только в Русско-японскую войну в 1904 году. До этого никакого сплошного фронта в истории конфликтов никогда не было — посмотрите карты, как войска перемещались в пространстве вдоль дорог, а между ними была пустая территория.Во многих войнах действовали небольшими мобильными группами. Французского маршала Луи де Ришелье и нашего полководца П. А. Румянцева недаром называли «гениями малых сил».

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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