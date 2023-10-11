США выделяют Украине новый пакет военной помощи - глава Пентагона - 11.10.2023 Украина.ру
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США выделяют Украине новый пакет военной помощи - глава Пентагона
США выделяют Украине новый пакет военной помощи - глава Пентагона - 11.10.2023 Украина.ру
США выделяют Украине новый пакет военной помощи - глава Пентагона
В новый пакет войдут боеприпасы для новой системы ПВО, которая будет доставлена на Украину
2023-10-11T12:31
2023-10-11T12:31
новости
сша
украина
военная помощь
пво
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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил 11 октября, открывая заседание контактной группы поддержки Украины.По словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине."А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками", - добавил он.Остин отметил, что таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов.Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.Администрация президента Джо Байдена рассматривала возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы "единым пакетом". Представители Республиканской партии в Палате представителей конгресса США скептически отнеслись к этой инициативе.
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новости, сша, украина, военная помощь, пво
Новости, США, Украина, военная помощь, ПВО

США выделяют Украине новый пакет военной помощи - глава Пентагона

12:31 11.10.2023
 
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
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В новый пакет войдут боеприпасы для новой системы ПВО, которая будет доставлена на Украину
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил 11 октября, открывая заседание контактной группы поддержки Украины.
По словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине.
"А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками", - добавил он.
Остин отметил, что таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.
Администрация президента Джо Байдена рассматривала возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы "единым пакетом". Представители Республиканской партии в Палате представителей конгресса США скептически отнеслись к этой инициативе.
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