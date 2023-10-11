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Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией

Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией - 11.10.2023 Украина.ру

Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией

Точные сроки окончания военных действий глава Украины не назвал, пишет румынское издание Digi24

2023-10-11T10:53

2023-10-11T10:53

2023-10-11T10:53

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новости украины

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас военные действия перешли в заключительный период, который может оказаться самым тяжелым. Сколько он продлится, глава государства не уточнил.Источник такого оптимизма не ясен, особенно на фоне последних новостей с фронта. Так, 10 октября советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные значительно продвинулись в Авдеевке, где последние семь лет находился мощный укрепрайон украинских силовиков. Во вторник стало известно об уничтожении за сутки как минимум двух укрепрайонов противника, потери Киева – порядка сотни погибших и раненых. Это подтвердил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. В своем Телеграм-канале он назвал ситуацию в Авдеевке очень сложной и призвал направить туда срочно все силы.

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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