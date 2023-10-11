Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией - 11.10.2023 Украина.ру
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Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией
Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией
Точные сроки окончания военных действий глава Украины не назвал, пишет румынское издание Digi24
2023-10-11T10:53
2023-10-11T10:53
президент украины
новости
новости украины
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас военные действия перешли в заключительный период, который может оказаться самым тяжелым. Сколько он продлится, глава государства не уточнил.Источник такого оптимизма не ясен, особенно на фоне последних новостей с фронта. Так, 10 октября советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные значительно продвинулись в Авдеевке, где последние семь лет находился мощный укрепрайон украинских силовиков. Во вторник стало известно об уничтожении за сутки как минимум двух укрепрайонов противника, потери Киева – порядка сотни погибших и раненых. Это подтвердил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. В своем Телеграм-канале он назвал ситуацию в Авдеевке очень сложной и призвал направить туда срочно все силы.
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Новости
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президент украины, новости, новости украины
президент Украины, Новости, Новости Украины

Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией

10:53 11.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Точные сроки окончания военных действий глава Украины не назвал, пишет румынское издание Digi24
По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас военные действия перешли в заключительный период, который может оказаться самым тяжелым. Сколько он продлится, глава государства не уточнил.
"Мы идем в контрнаступление, Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но не могу вам этого сказать, – сказал президент – Это последняя часть военных действий. Не середина. Первый период – начало военного наступления, затем остановка российских войск и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия. Мы в последней части, самой тяжелой".
Источник такого оптимизма не ясен, особенно на фоне последних новостей с фронта. Так, 10 октября советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные значительно продвинулись в Авдеевке, где последние семь лет находился мощный укрепрайон украинских силовиков. Во вторник стало известно об уничтожении за сутки как минимум двух укрепрайонов противника, потери Киева – порядка сотни погибших и раненых. Это подтвердил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. В своем Телеграм-канале он назвал ситуацию в Авдеевке очень сложной и призвал направить туда срочно все силы.
 
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