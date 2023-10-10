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ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком

ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком - 10.10.2023 Украина.ру

ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком

Российская армия развивает успешное наступление под Донецком, на этом участке фронта за одни сутки подавлено более 20-ти целей – места скоплений боевиков Вооружённых сил Украины, их укрепрайоны, боекомплекты и техника. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента

2023-10-10T19:23

2023-10-10T19:23

2023-10-10T19:23

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Уточняется, что на донецком направлении работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы. Их орудия не смолкают с ночи. Напомним, с 03:00 (мск) российские военные начали штурм Авдеевки, бои за которую идут не первый год. Об активном движении сообщает как российская, так и украинская стороны. Так, начальник Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш информировал, что город обстреливают из танков, ствольной артиллерии и РСЗО Град. Тяжёлые бои продолжаются. Информацию подтвердил и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, который заявил, что только за сутки российская армия уничтожила около 20-ти единиц техники ВСУ, как минимум пару укрепрайонов, а потери боевиков киевского режима составили в Авдеевке порядка сотни человек.Напомним, сегодня, 10 октября, в минобороны России заявляли, что на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Новомихайловки, Никольского и Старомайорского в ДНР. Потери противника составили до 200 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

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новости, днр, авдеевка, наступление, вс рф, всу, сво