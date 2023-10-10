ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050070884.html
ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком - 10.10.2023 Украина.ру
ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
Российская армия развивает успешное наступление под Донецком, на этом участке фронта за одни сутки подавлено более 20-ти целей – места скоплений боевиков Вооружённых сил Украины, их укрепрайоны, боекомплекты и техника. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента
2023-10-10T19:23
2023-10-10T19:23
новости
днр
авдеевка
наступление
вс рф
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg
Уточняется, что на донецком направлении работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы. Их орудия не смолкают с ночи. Напомним, с 03:00 (мск) российские военные начали штурм Авдеевки, бои за которую идут не первый год. Об активном движении сообщает как российская, так и украинская стороны. Так, начальник Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш информировал, что город обстреливают из танков, ствольной артиллерии и РСЗО Град. Тяжёлые бои продолжаются. Информацию подтвердил и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, который заявил, что только за сутки российская армия уничтожила около 20-ти единиц техники ВСУ, как минимум пару укрепрайонов, а потери боевиков киевского режима составили в Авдеевке порядка сотни человек.Напомним, сегодня, 10 октября, в минобороны России заявляли, что на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Новомихайловки, Никольского и Старомайорского в ДНР. Потери противника составили до 200 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_72:0:780:531_1920x0_80_0_0_a922f416c80f410bdb99ba45eaabc0b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, авдеевка, наступление, вс рф, всу, сво
Новости, ДНР, Авдеевка, наступление, ВС РФ, ВСУ, СВО

ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком

19:23 10.10.2023
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Российская армия развивает успешное наступление под Донецком, на этом участке фронта за одни сутки подавлено более 20-ти целей – места скоплений боевиков Вооружённых сил Украины, их укрепрайоны, боекомплекты и техника. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента
Уточняется, что на донецком направлении работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы. Их орудия не смолкают с ночи.
Напомним, с 03:00 (мск) российские военные начали штурм Авдеевки, бои за которую идут не первый год. Об активном движении сообщает как российская, так и украинская стороны. Так, начальник Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш информировал, что город обстреливают из танков, ствольной артиллерии и РСЗО Град. Тяжёлые бои продолжаются.
Информацию подтвердил и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, который заявил, что только за сутки российская армия уничтожила около 20-ти единиц техники ВСУ, как минимум пару укрепрайонов, а потери боевиков киевского режима составили в Авдеевке порядка сотни человек.
Напомним, сегодня, 10 октября, в минобороны России заявляли, что на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Новомихайловки, Никольского и Старомайорского в ДНР. Потери противника составили до 200 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
 
НовостиДНРАвдеевканаступлениеВС РФВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию
19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
19:36Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
19:23ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
19:07Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
18:37Наполитано: ХАМАС использует американское оружие с Украины
18:13"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
18:00Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября
18:00Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"
17:52Один Кеннеди против двухголового чудовища. Аутсайдер выборов может изменить судьбу США и Украины
17:44Хитрость Байдена и откровения Столтенберга. Что говорили об Украине 10 октября в мире
17:35Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
17:33Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*
17:29Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
17:19"Полезные идиоты": политолог о том, как на Западе дискредитируют пророссийских политиков
17:19Глава Нацбанка Украины подал в отставку из Марокко
16:50Захарова: Белоруссия сократила вооружения, согласно договору, а Польша - нарастила
16:49Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы
16:47Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта
16:28Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский
Лента новостейМолния