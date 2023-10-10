https://ukraina.ru/20231010/1050063879.html

Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский

Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский - 10.10.2023 Украина.ру

Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский

Чествование бывшего эсэсовца в Канаде затронуло не только российские интересы, но и привлекло внимание мировой общественности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян

2023-10-10T16:28

2023-10-10T16:28

2023-10-10T16:52

новости

украина

коррупция

владимир зеленский

нацизм

россия

русская культура

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/73/1029137384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae854b5bbe88c788758137f941a88344.jpg.webp

На начальном этапе СВО создалось впечатление, что ВСУ - это якобы лучшая армия мира. Но когда на поле боя нет удачи, а внутри страны продолжаются коррупция и беззаконие, то публичные факты, которые произошли в Канаде, привлекли внимание общественности, рассказал эксперт.Героизация бывших эсэсовцев затронула не только российские интересы, но и привлекло внимание еврейской общественности в Канаде. Уже мимо этого пройти было невозможно, добавил историк.Президент Владимир Зеленский и Украина для Запада стали "тефлоновыми", как будто к ним не может приставать ничего плохого. И все попытки России показать, что на Украине есть реальный нацизм (а не только символика), уничтожение русской культуры и страшная коррупция, остаются тщетными, отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231010/1050053264.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, коррупция, владимир зеленский, нацизм, россия, русская культура, запад