Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский - 10.10.2023 Украина.ру
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Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский
Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский - 10.10.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский
Чествование бывшего эсэсовца в Канаде затронуло не только российские интересы, но и привлекло внимание мировой общественности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
2023-10-10T16:28
2023-10-10T16:52
новости
украина
коррупция
владимир зеленский
нацизм
россия
русская культура
запад
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На начальном этапе СВО создалось впечатление, что ВСУ - это якобы лучшая армия мира. Но когда на поле боя нет удачи, а внутри страны продолжаются коррупция и беззаконие, то публичные факты, которые произошли в Канаде, привлекли внимание общественности, рассказал эксперт.Героизация бывших эсэсовцев затронула не только российские интересы, но и привлекло внимание еврейской общественности в Канаде. Уже мимо этого пройти было невозможно, добавил историк.Президент Владимир Зеленский и Украина для Запада стали "тефлоновыми", как будто к ним не может приставать ничего плохого. И все попытки России показать, что на Украине есть реальный нацизм (а не только символика), уничтожение русской культуры и страшная коррупция, остаются тщетными, отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050053264.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, коррупция, владимир зеленский, нацизм, россия, русская культура, запад
Новости, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, нацизм, Россия, русская культура, Запад

Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский

16:28 10.10.2023 (обновлено: 16:52 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Чествование бывшего эсэсовца в Канаде затронуло не только российские интересы, но и привлекло внимание мировой общественности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
На начальном этапе СВО создалось впечатление, что ВСУ - это якобы лучшая армия мира. Но когда на поле боя нет удачи, а внутри страны продолжаются коррупция и беззаконие, то публичные факты, которые произошли в Канаде, привлекли внимание общественности, рассказал эксперт.
Героизация бывших эсэсовцев затронула не только российские интересы, но и привлекло внимание еврейской общественности в Канаде. Уже мимо этого пройти было невозможно, добавил историк.
"Все остальное, что происходило, на самом деле оставалось за пределами внимания международного сообщества – все прощалось, на все закрывались глаза. И поэтому обеспечен такой льготный режим для Киева", - подчеркнул Мигранян.
Президент Владимир Зеленский и Украина для Запада стали "тефлоновыми", как будто к ним не может приставать ничего плохого. И все попытки России показать, что на Украине есть реальный нацизм (а не только символика), уничтожение русской культуры и страшная коррупция, остаются тщетными, отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинакоррупцияВладимир ЗеленскийнацизмРоссиярусская культураЗапад
 
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