https://ukraina.ru/20231010/1050061814.html

Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США

Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США - 10.10.2023 Украина.ру

Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США

Президент России заявил о попытках США монополизировать урегулирование этого конфликта, не занимаясь при этом поиском компромиссов

2023-10-10T15:56

2023-10-10T15:56

2023-10-10T15:56

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владимир путин

сша

палестина

израиль

урегулирование

провал

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Война Израиля и палестинского ХАМАСа – яркий пример провала политики США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин 10 октября во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани.По его словам, США в своей ближневосточной политике игнорировали интересы палестинского народа."США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего — реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", — сказал президент.США пытались монополизировать урегулирование этого конфликта, но при этом не занимались поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон и приемлемых для палестинского народа, подчеркнул Путин. В итоге их усилия обернулись провалом, сказал российский лидер.Путин добавил, что ущерб гражданскому населению в ходе конфликта "должен быть минимизирован и сведен к нулю", все конфликтующие стороны должны этим руководствоваться.Эскалация палестинско-израильского конфликта началась 7 октября утром, когда воинственное крыло палестинского движения ХАМАС начало ракетный обстрел израильской территории. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.

https://ukraina.ru/20231010/1050058637.html

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новости, владимир путин, сша, палестина, израиль, урегулирование, провал