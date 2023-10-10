Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США - 10.10.2023 Украина.ру
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Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США
Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США - 10.10.2023 Украина.ру
Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США
Президент России заявил о попытках США монополизировать урегулирование этого конфликта, не занимаясь при этом поиском компромиссов
2023-10-10T15:56
2023-10-10T15:56
новости
владимир путин
сша
палестина
израиль
урегулирование
провал
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Война Израиля и палестинского ХАМАСа – яркий пример провала политики США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин 10 октября во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани.По его словам, США в своей ближневосточной политике игнорировали интересы палестинского народа."США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего — реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", — сказал президент.США пытались монополизировать урегулирование этого конфликта, но при этом не занимались поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон и приемлемых для палестинского народа, подчеркнул Путин. В итоге их усилия обернулись провалом, сказал российский лидер.Путин добавил, что ущерб гражданскому населению в ходе конфликта "должен быть минимизирован и сведен к нулю", все конфликтующие стороны должны этим руководствоваться.Эскалация палестинско-израильского конфликта началась 7 октября утром, когда воинственное крыло палестинского движения ХАМАС начало ракетный обстрел израильской территории. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.
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Украина.ру
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новости, владимир путин, сша, палестина, израиль, урегулирование, провал
Новости, Владимир Путин, США, Палестина, Израиль, урегулирование, провал

Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США

15:56 10.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России заявил о попытках США монополизировать урегулирование этого конфликта, не занимаясь при этом поиском компромиссов
Война Израиля и палестинского ХАМАСа – яркий пример провала политики США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин 10 октября во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани.
По его словам, США в своей ближневосточной политике игнорировали интересы палестинского народа.
"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего — реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", — сказал президент.
США пытались монополизировать урегулирование этого конфликта, но при этом не занимались поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон и приемлемых для палестинского народа, подчеркнул Путин. В итоге их усилия обернулись провалом, сказал российский лидер.
Путин добавил, что ущерб гражданскому населению в ходе конфликта "должен быть минимизирован и сведен к нулю", все конфликтующие стороны должны этим руководствоваться.
Эскалация палестинско-израильского конфликта началась 7 октября утром, когда воинственное крыло палестинского движения ХАМАС начало ракетный обстрел израильской территории. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
15:37
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы ИзраиляВнезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".
 
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