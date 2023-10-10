https://ukraina.ru/20231010/1050037954.html

Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах

Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах - 10.10.2023 Украина.ру

Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах

Подготовка вторжения ХАМАС проводилась в такой тайне, что даже знаменитая разведслужба Израиля МОССАД не смогла оценить его масштабы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-10-10T04:00

2023-10-10T04:00

2023-10-10T04:00

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В субботу 7 октября довольно сильная армия Израиля ЦАХАЛ спасовала перед боевиками ХАМАС на планерах, пикапах и бульдозерах. Всему виной - банальная недооценка сил противника, рассказал эксперт.Все, что применил в атаке ХАМАС 7 и 8 числа, говорило о смене тактики и подготовке к этим боевым действиям. И даже потери среди мирных жителей говорят о том, что они отдавали себе отчет в том, что по ним будет нанесен ответный удар, добавил он.По всей видимости руководство ХАМАС провело серьезную работу над ошибками и влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Возможно, что эти боевики в Сирии воевали на противоположной России стороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231009/1050032254.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, сектор газа, хамас, спецслужбы, разведка, мирные жители, сирия, противник, оборона