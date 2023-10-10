Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах - 10.10.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах - 10.10.2023 Украина.ру
Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
Подготовка вторжения ХАМАС проводилась в такой тайне, что даже знаменитая разведслужба Израиля МОССАД не смогла оценить его масштабы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-10T04:00
2023-10-10T04:00
новости
израиль
сектор газа
хамас
спецслужбы
разведка
мирные жители
сирия
противник
оборона
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В субботу 7 октября довольно сильная армия Израиля ЦАХАЛ спасовала перед боевиками ХАМАС на планерах, пикапах и бульдозерах. Всему виной - банальная недооценка сил противника, рассказал эксперт.Все, что применил в атаке ХАМАС 7 и 8 числа, говорило о смене тактики и подготовке к этим боевым действиям. И даже потери среди мирных жителей говорят о том, что они отдавали себе отчет в том, что по ним будет нанесен ответный удар, добавил он.По всей видимости руководство ХАМАС провело серьезную работу над ошибками и влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Возможно, что эти боевики в Сирии воевали на противоположной России стороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050032254.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, сектор газа, хамас, спецслужбы, разведка, мирные жители, сирия, противник, оборона
Новости, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, спецслужбы, разведка, мирные жители, Сирия, противник, Оборона

Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах

04:00 10.10.2023
 
Обстрел Израиль
Обстрел Израиль
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Подготовка вторжения ХАМАС проводилась в такой тайне, что даже знаменитая разведслужба Израиля МОССАД не смогла оценить его масштабы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В субботу 7 октября довольно сильная армия Израиля ЦАХАЛ спасовала перед боевиками ХАМАС на планерах, пикапах и бульдозерах. Всему виной - банальная недооценка сил противника, рассказал эксперт.
Все, что применил в атаке ХАМАС 7 и 8 числа, говорило о смене тактики и подготовке к этим боевым действиям. И даже потери среди мирных жителей говорят о том, что они отдавали себе отчет в том, что по ним будет нанесен ответный удар, добавил он.

"Подготовка проводилась в такой тайне, что знаменитый МОССАД ("Ведомство разведки и специальных задач" — национальная разведывательная служба Израиля.- Ред.) не смогла оценить масштабы вторжения с парапланерами, ракетами "Кассам", с подвижными мобильными группами, действующих в духе сетецентрических войн, против которых ЦАХАЛ и полицейские силы не могли организовать вменяемую оборону в первые часы", - подчеркнул Леонков.

По всей видимости руководство ХАМАС провело серьезную работу над ошибками и влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Возможно, что эти боевики в Сирии воевали на противоположной России стороне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 16:30
Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАСПервый этап операции ХАМАС отработал хорошо. Вопрос в том, что они будут делать дальше, когда Израиль начнет массированное вторжение в сектор Газа. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
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