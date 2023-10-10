Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
Обстрел Израиль
Подготовка вторжения ХАМАС проводилась в такой тайне, что даже знаменитая разведслужба Израиля МОССАД не смогла оценить его масштабы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В субботу 7 октября довольно сильная армия Израиля ЦАХАЛ спасовала перед боевиками ХАМАС на планерах, пикапах и бульдозерах. Всему виной - банальная недооценка сил противника, рассказал эксперт.
Все, что применил в атаке ХАМАС 7 и 8 числа, говорило о смене тактики и подготовке к этим боевым действиям. И даже потери среди мирных жителей говорят о том, что они отдавали себе отчет в том, что по ним будет нанесен ответный удар, добавил он.
"Подготовка проводилась в такой тайне, что знаменитый МОССАД ("Ведомство разведки и специальных задач" — национальная разведывательная служба Израиля.- Ред.) не смогла оценить масштабы вторжения с парапланерами, ракетами "Кассам", с подвижными мобильными группами, действующих в духе сетецентрических войн, против которых ЦАХАЛ и полицейские силы не могли организовать вменяемую оборону в первые часы", - подчеркнул Леонков.
По всей видимости руководство ХАМАС провело серьезную работу над ошибками и влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Возможно, что эти боевики в Сирии воевали на противоположной России стороне, заключил собеседник издания.
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